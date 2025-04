Pronostic Getafe Real Madrid La Liga 23/04/2025 : Les Madrilènes l'emportent sans prendre de but !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Getafe Real Madrid, pour la 33e journée de Liga, ce mercredi à 21h30.

Pronostic Getafe Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleures paris pour Getafe Real Madrid

Real Madrid ou match nul et les deux équipes ne marquent pas ⭐2.13 sur Unibet, soit une probabilité de 46% que les Merengues ne perdent pas et n'encaissent pas de but.

que les Merengues ne perdent pas et n'encaissent pas de but. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐1.68 sur Unibet, soit une probabilité de 59% que le match compte 2 buts maximum.

que le match compte 2 buts maximum. Résultat final (Multiples Résultats) 0:1, 0:2 ou 0:3 ⭐2.82 sur Unibet, soit une probabilité de 35% que le club madrilène gagne sur l'un de ces scores.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors qu'il semblait que le Real Madrid allait laisser des points à domicile et, par conséquent, ouvrir la voie au Barça dans la lutte pour la Liga, Federico Valverde est apparu dans le temps additionnel pour redonner espoir au madridisme et maintenir vive la possibilité de remporter le championnat.

Après une première mi-temps où l'Athletic s'est replié plus que prévu et où le Madrid manquait d'idées offensives, la mi-temps est arrivée et Ancelotti a commencé à faire bouger l'équipe. En seconde période, avec presque seulement le Real Madrid attaquant et après 22 tirs, Valverde a enfin inscrit le but qui a redonné vie au Santiago Bernabéu.

Le club merengue maintient la distance de 4 points avec le leader sans autre option que de gagner en espérant que Majorque crée la surprise lors de sa visite à Barcelone.

De son côté, Getafe arrive à la journée 33 avec besoin de retrouver la victoire, principalement à domicile. Après un match assez équilibré, l'équipe de Bordalás est retombée, accumulant deux défaites consécutives. Gagner contre le Madrid sera un grand défi pour une équipe qui n'a gagné qu'un de ses 7 derniers matchs à domicile.

Situé à la 12ème place avec 39 points, Getafe est à seulement 4 points des places pour les compétitions européennes, cependant, ils n'ont pas encore totalement assuré leur maintien dans la catégorie, donc engranger 3 points sera crucial pour s'éloigner de toute option de descente et entrer dans la lutte pour les places de compétition internationale.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Getafe Real Madrid

Composition attendue de Getafe :

David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Alderete, Diego Rico; Ramón Terrats, Luis Milla, Arambarri, Juan Bernat; Uche, Juanmi.

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois; Lucas Vasquez, Raúl Asencio, Rudiger, Camavinga; Valverde, Tchouaméni; Rodrigo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappe.

Les meilleurs paris à prendre pour Getafe Real Madrid

1️⃣ Pronostic 1 : Real Madrid ou match nul et les deux équipes ne marquent pas ⭐2.13 sur Unibet

Il ne fait aucun doute qu'il existe une large supériorité du Real Madrid sur Getafe, ce qui ouvre de larges probabilités pour ce pari.

Getafe n'a marqué contre les Merengues que lors de deux des 10 derniers matchs, n'ayant gagné qu'une fois et arraché un nul lors d'une autre occasion. Pour le reste, ce sont en grande majorité des victoires du Real Madrid qui garde presque toujours sa cage inviolée.

Comme nous l'avons anticipé, Getafe n'a gagné qu'un de ses 7 derniers matchs à domicile, nous voyons donc peu de chances qu'ils gagnent contre le deuxième de LaLiga.

2️⃣ Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts dans le match ⭐1.68 sur Unibet

Pour la malchance du Real Madrid, les buts ont commencé à se rarefier lors des dernières journées. L'équipe d'Ancelotti a manqué d'idées offensives, s'en remettant souvent à des centres dans la surface ou à des actions individuelles. Les occasions pour Vinícius, Mbappe ou Rodrigo de marquer sont peu nombreuses.

Lors des derniers matchs, le Madrid n'a marqué qu'un but à domicile contre Valence, Arsenal et de manière agonie contre l'Athletic Club. À l'extérieur, ils ont à peine marqué un but à Alavés et n'ont pas pu marquer lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Getafe, de son côté, n'est pas non plus très prolifique en buts. Bien qu'ils marquent souvent, ils affichent majoritairement des scores serrés avec seulement un but inscrit, et 2 buts rarement. De plus, nous avons déjà constaté que Getafe a du mal à marquer contre le Real Madrid, ce qui indique que ce match peut avoir peu de buts.

3️⃣ Pronostic 3 : Résultat final (Multiples Résultats) 0:1, 0:2 ou 0:3 ⭐2.82 sur Unibet

Il est possible que nous voyions un scénario habituel où le Real Madrid impose ses conditions alors que Getafe se protège pour contre-attaquer.

Sur les 5 derniers matchs, ces résultats se sont présentés à 3 reprises. De plus, en Liga, le Real Madrid vient de gagner deux matchs consécutifs sur le résultat de 1-0. Nous voyons de fortes probabilités que Madrid marque 1 ou 2 buts.

De la même manière, Getafe est une équipe plutôt irrégulière avec de grandes difficultés pour marquer à la cage du Real Madrid. Cela renforce notre pronostic selon lequel les résultats 0:1, 0:2 ou 0:3 pourraient se produire.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !