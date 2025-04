Pronostic Borussia Dortmund Barcelone - Ligue des Champions 15/04/25 : Le Barça sortira victorieux

Borussia Dortmund vs FC Barcelone

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Dortmund - Barcelone, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mardi.

Meilleurs paris pour Borussia Dortmund vs Barcelone

Barcelone pour gagner la 1ère mi-temps ⭐ à une cote de 2,23 sur Unibet, soit une probabilité de 45% que le Barça sorte vainqueur de la première période

que le Barça sorte vainqueur de la première période Barcelone pour gagner ⭐à une cote de 1,79 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que le Barça remporte le match

que le Barça remporte le match Plus de 3,5 buts à une cote de 1,89 sur Unibet, soit une probabilité de 53% que le match soit riche en buts.

🔮Barcelone devrait gagner 1-3 contre Borussia Dortmund.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Obtenez jusqu'à 110€ de freebets sur Unibet lors de votre inscription, dont 10€ sans dépôt. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone a écrasé Borussia Dortmund 4-0 lors du match aller entre ces équipes. Raphinha a délivré deux passes décisives et marqué un des buts.

L'équipe de Hansi Flick a connu une année 2025 sensationnelle jusqu'à présent, atteignant le sommet de la Liga et restant invaincue dans toutes les compétitions. Ils ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs.

La saison 2024/25 a été difficile pour Dortmund, car ils ont sous-performé en Bundesliga. Actuellement à la huitième place, l'équipe de Niko Kovac est à cinq points des places de la Ligue des Champions.

Les résultats récents ont été mitigés pour Dortmund, avec trois victoires et deux défaites lors de leurs cinq derniers matchs.

👥 Compositions probables pour Borussia Dortmund vs Barcelone

Composition attendue de Borussia Dortmund :

Kobel, Ryerson, Can, Anton, Bensebaini, Nmecha, Gross, Beier, Brandt, Adeyemi, Guirassy

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, de Jong, Pedri, Raphinha, Gavi, Yamal, Lewandowski

⚽Le Barça domine dès le début

Lors de leur match aller, le Barça a remporté la première mi-temps 1-0 avant de marquer trois autres buts en seconde période.

Le Barça a remporté la première mi-temps dans quatre de ses cinq derniers matchs. L'équipe de Flick a marqué en première mi-temps dans tous ces matchs.

Au cours de la saison, Barcelone a remporté la première mi-temps dans 29 de ses matchs. Six d'entre eux étaient en Ligue des Champions.

Avec le match aller inclus, Dortmund a perdu la première mi-temps dans quatre de ses six derniers matchs. Trois de ces matchs se sont terminés par une défaite.



Pronostic 1 - Barcelone gagne la 1ère mi-temps à une cote de 2,23 sur Unibet

⚽Victoire à l'extérieur de Flick sur Dortmund cette saison

2025 a été exceptionnelle jusqu'à présent pour Barcelone, car ils sont invaincus depuis le début de l'année. L'équipe de Flick a remporté tous les matchs sauf quatre en 2025. Ayant dominé leurs adversaires lors du match aller, la dernière victoire du Barça a porté leur total à 13 victoires en seulement 15 matchs.

Ces équipes se sont déjà affrontées au Signal Iduna Park en Ligue des Champions cette saison, où l'équipe espagnole est sortie victorieuse après un score de 2-3. La seule défaite à domicile de Dortmund en UCL est survenue contre Barcelone.

Lors des quatre rencontres entre ces équipes, Dortmund n'a jamais pu battre ses adversaires. Au cours de ces matchs, le Barça a réussi à marquer 10 buts dans le filet de l'équipe allemande, tandis que Dortmund n'a réussi à marquer que trois fois.

Pronostic 2 - Barcelone pour gagner à une cote de 1,79 sur Unibet

⚽Une pluie de buts en Allemagne

Le match aller a comporté quatre buts, Barcelone montrant sa puissance offensive en Ligue des Champions.

Le Barça est en tête avec 36 buts marqués jusqu'à présent en UCL - le plus élevé de la compétition. Cela représente une moyenne de 3,3 buts par match.

Dortmund est troisième ex aequo en termes de buts marqués, avec 28 buts - une moyenne de 2,2 par match.

Les deux équipes sont sujettes à encaisser en Europe. Les leaders de la Liga ont encaissé 14 buts, soit une moyenne de 1,3 par match, tandis que Dortmund en a encaissé 18 (une moyenne de 1,4 par match).

Tous les trois derniers matchs de BVB ont eu des scores avec quatre buts ou plus (4-0, 1-3 et 3-1). Cinq des sept derniers matchs de Barcelone ont également comporté quatre buts ou plus.

Pronostic 3 - Plus de 3,5 buts à une cote de 1,89 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !