Pronostic Bayern Munich Real Madrid Ligue des Champions 30/04/2024 : Les Merengues vainqueurs mais Kane buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Bayern Munich Real Madrid, comptant pour les demi-finales de Ligue des Champions.

Pronostic Bayern Munich Real Madrid : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre le Bayern et le Real en vue de leur affrontement en Ligue des champions le 30 avril pour les demi-finales aller de la compétition.

Les meilleurs paris pour Bayern Munich Real Madrid

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de 2.78 sur Betsson, soit 36 % de chances que les visiteurs gagnent.

que les visiteurs gagnent. Harry Kane buteur ⭐ avec une cote de 2.05 sur Betsson, soit 49 % de chances que l'attaquant anglais marque.

que l'attaquant anglais marque. Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1.88 sur Betclic, donnant 53 % de chances pour que les deux clubs trouvent le filet avec au moins trois buts dans le match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich bénéficie de l'avantage du terrain pour ce match aller contre le Real Madrid. Le départ de Thomas Tuchel du Bayern a déjà été confirmé pour l'été. L'équipe a eu du mal à suivre le rythme effréné imposé par Bayer Leverkusen en Bundesliga, mais la Ligue des Champions pourrait leur offrir un échappatoire. L'ancien entraîneur de Chelsea a déjà soulevé ce trophée et aimerait répéter ce succès dans les dernières semaines de son mandat à Munich. Le Bayern Munich a battu Arsenal en quart de finale pour pouvoir jouer cette rencontre avec le Real Madrid. Ils ont réussi à limiter l'équipe de Mikel Arteta à très peu d'occasions lors du match retour et doivent reproduire ce niveau de performance pour passer Madrid.

Le Real Madrid n'a pas d'égal dans les compétitions européennes. Carlo Ancelotti a remporté plus de succès en Ligue des Champions que tout autre entraîneur. Les Blancos ayant pratiquement gagné La Liga, ils ont pu reposer des joueurs en prévision de ce match. Les hommes d'Ancelotti ont eu besoin de chance pour passer Manchester City au tour précédent. Ce fut une prestation défensive déterminée qui les a vus passer l'équipe de Pep Guardiola aux tirs au but. Ils voudront offrir plus de menace offensive dans ce match à l'extérieur.

Les compos probables pour Bayern Munich Real Madrid

La composition probable du Bayern Munich :

Neuer; Kimmich, Dier, Min-Jae, Davies; Goretzka, Pavlovic, Muller; Tel, Musiala, Kane.

La composition probable du Real Madrid :

Lunin; Vazquez, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Pronostic 1 : Victoire pour le Real Madrid @ 2.78 avec Betsson

Cela n’a pas été la meilleure saison du Bayern. Cependant, ils ont montré qu'ils peuvent être très bons à l'Allianz Arena en Ligue des Champions. L'équipe de Thomas Tuchel a remporté quatre de ses cinq matchs à domicile dans cette compétition, mais le Real Madrid est une force redoutable, particulièrement dans cette compétition. En conséquence, nous soutenons les visiteurs espagnols pour sortir victorieux.

Pronostic 2 : Harry Kane buteur @ 2.05 avec Betsson

Harry Kane est arrivé en Allemagne avec une réputation d'un des attaquants les plus mortels du football mondial. Sa première saison au Bayern n’a pas été conforme au scénario prévu, mais Kane a livré sa part du contrat. Le doublé de Harry contre Francfort le week-end dernier a porté son total pour la saison à 42 buts, le plus prolifique de sa carrière.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts dans le match @ 1.88 avec Betclic

Le dernier de nos pronostics pour Bayern Munich contre Real Madrid est que les deux équipes marquent et qu'il y ait au moins trois buts dans le match. Ce pronostic a été gagnant lors des deux dernières occasions où le Bayern a accueilli le Real. L'équipe à domicile ne peut pas se permettre une approche défensive sachant qu'un match retour au Bernabeu est à venir. L'équipe de Tuchel a une moyenne de deux buts par match à domicile dans cette campagne de Ligue des Champions, attendez-vous donc à ce qu'ils montrent leurs crocs ici. Le Real Madrid a marqué lors de tous ses matchs à l'extérieur dans cette compétition. Ce pronostic a été gagnant lors des quatre derniers face-à-face entre ces équipes en Ligue des Champions.

