Pronostic Barcelone Dortmund - Ligue des Champions 09/04/2025 : Raphinha place le Barça devant !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone Dortmund, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mercredi.

Barcelone Dortmund : pronostic, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Borussia Dortmund

Raphinha buteur ⭐ à la cote de 2,27 sur Unibet, soit une probabilité de 44% que l'attaquant brésilien marque une nouvelle fois.

que l'attaquant brésilien marque une nouvelle fois. Barcelone gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,32 sur Unibet, soit une probabilité de 43% que le Barça l'emporte et les deux clubs trouvent la faille.

que le Barça l'emporte et les deux clubs trouvent la faille. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,84 sur Unibet, soit une probabilité de 54% que le match soit prolifique en buts.

🔮 Barcelone est attendu pour gagner 3-1 contre le Borussia Dortmund.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone a quatre points d'avance en tête de la Liga et reste sur une superbe forme. L'équipe de Hansi Flick n'a pas encore perdu un match en 2025, ce qui en fait l'une des équipes les plus en forme d'Europe. En huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Barcelone a facilement éliminé Benfica avec un score cumulé de 4-1. Lors de la phase de groupe, le Barça a terminé deuxième avec 19 points.

Le Borussia Dortmund connaît une saison décevante, se retrouvant huitième en Bundesliga. Cependant, avec quatre victoires sur leurs trois derniers matchs, leur forme s'est récemment améliorée. La campagne européenne de Dortmund n'a pas été facile car le BVB a terminé dixième en phase de groupe. Pour arriver aux quarts, Dortmund a dû écarter le Sporting Lisbonne et Lille.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Barcelone Dortmund

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowksi.

Composition attendue du Borussia Dortmund :

Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Ozcan, Svensson, Chukwuemeka, Brandt, Beier, Adeyemi.

Les meilleurs paris à prendre pour Barça Dortmund

⚽ Raphinha pour marquer une nouvelle fois en Ligue des Champions

Raphinha est en tête de la course au Soulier d'Or en Ligue des Champions, avec 11 buts en 10 matchs jusqu'à présent. Il a été un joueur phare en Europe cette saison, avec 27 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues pour Barcelone.

Raphinha a marqué trois buts sur les deux manches du huitième de finale contre Benfica, menant son équipe à l'étape suivante. Le Brésilien a été impliqué dans chaque but marqué par l'équipe de Flick, et a assisté celui qu'il n'a pas marqué. Lors de la rencontre entre Barcelone et Borussia Dortmund plus tôt en Ligue des Champions, Raphinha a marqué le but d'ouverture du match, que le Barça a finalement remporté 2-3.

Grâce à son impressionnant total de buts, Raphinha, âgé de 28 ans, a une moyenne de 1,19 buts par match en LDC. L'ailier dépasse largement son xG de 4.3, profitant de ses 1.5 tirs cadrés par match.

Pronostic 1 Barcelone vs Borussia Dortmund : Raphinha buteur - cote de 2,27 sur Unibet

🏆 Le Barça devrait gagner mais Dortmund devrait marquer

Barcelone n'a pas perdu un match en 2025 - ils ont gagné 18 matchs jusqu'à présent. Avant un récent match nul contre le Betis, ils avaient gagné sept matchs d'affilée. En Ligue des Champions, l'équipe de Flick n'a perdu qu'une fois en phase de groupe.

Dortmund a perdu trois matchs en phase de groupe, manquant de peu le top 8. Lorsque ces deux équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison en LDC, le Barça est reparti victorieux avec un 2-3 au Signal Iduna Park. Le BVB n'a pas réussi de clean sheet lors de ses six derniers matchs, bien qu'ils aient marqué dans quatre d'entre eux. Malgré cela, l'équipe de Niko Kovac a marqué le troisième plus grand nombre de buts en Ligue des Champions.

En revanche, Barcelone n'a réussi que deux cleans sheets en Europe. Ils ont concédé 14 buts mais en ont marqué 32, le plus élevé de la compétition.

Pronostic 2 Barcelone vs Borussia Dortmund : Barcelone gagne et les deux équipes marquent - cote de 2,32 sur Unibet

⚽ Un match riche en buts

Cinq buts ont été marqués lors de la rencontre entre ces équipes en décembre. Lors de la dernière rencontre à Barcelone, l'équipe espagnole a gagné 3-1 avec un total de quatre buts. Le Barça a marqué 141 buts cette saison, dont 32 en Ligue des Champions. C'est une moyenne de 3.2 buts par match. Dortmund n'est pas loin derrière avec 28 buts et une moyenne de 2.3 par match dans la plus grande compétition d'Europe.

Barcelone a participé à sept matchs de LDC cette saison avec quatre buts ou plus marqués. C'était le cas pour quatre des matchs de Dortmund. L'équipe de Kovac a remporté ses deux derniers matchs 3-1 et 4-1. Dortmund a joué dans 17 matchs cette saison avec quatre buts ou plus marqués. C'est une occurrence plus régulière pour le Barça, qui a participé à 27 matchs avec quatre buts ou plus.

Pronostic 3 Barcelone vs Borussia Dortmund : Plus de 3,5 buts dans le match - cote de 1,84 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !