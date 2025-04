Pronostic Barcelone Celta Vigo La Liga 19/04/2025 : Les Catalans gagnant sans prendre de but !

FC Barcelone vs Celta Vigo

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone Celta Vigo, pour la 32e journée de Liga, ce samedi à 16h15.

Pronostic Barcelone Celta Vigo : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Celta de Vigo

Nombre exact de buts de Barcelone : 2 ou 3 buts ⭐1.73 sur Unibet, soit une probabilité de 57% que les Catalans marquent 2 ou 3 buts dans le match.

que les Catalans marquent 2 ou 3 buts dans le match. Barcelone gagne sans encaisser de but ⭐2.29 sur Unibet, soit une probabilité de 43% que le Barça l'emporte avec un clean sheet.

que le Barça l'emporte avec un clean sheet. Barcelone gagne les deux mi-temps ⭐2.35 sur Unibet, soit une probabilité de 42% que le club barcelonais soit devant à la pause et au coup de sifflet final.

🔮 Nous attendons que Barcelone gagne 2-0 contre le Celta de Vigo.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone et le Celta de Vigo s'affronteront pour la 32e journée de La Liga au stade Lluis Companys. Les hôtes catalans cherchent à défendre leur statut de leader, tandis que les visiteurs galiciens visent à se maintenir dans les places européennes.

Après une victoire serrée lors de leur visite à Leganés, Barcelone se maintient fermement en première position du championnat, se rapprochant de plus en plus du titre de Liga. Les Blaugranas conservent une avance de 4 points sur le Real Madrid, qui reste à l'affût du leader. Après avoir affronté le Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions, l'équipe de Hans Flick reçoit le Celta, espérant valider leur excellente saison à domicile avec une victoire qui leur assurerait la première place.

De son côté, le Celta vient de subir une défaite surprise à domicile contre l'Espanyol, mettant fin à une belle série de matchs sans défaite qui durait depuis février. Malgré cette chute, l'équipe galicienne conserve la septième place, synonyme de qualification partielle pour la Ligue Europa Conference. Après la chute du Betis, le Celta maintient une distance de 5 points avec la sixième place, ce qui pourrait les rapprocher de la Ligue Europa. Cependant, pour l'équipe de Claudio Giráldez, il sera essentiel de continuer à engranger des points car ils sont poursuivis de près par Majorque et la Real Sociedad.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les compositions probables pour Barcelone Celta de Vigo

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny; Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Alejandro Balde, Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

Composition attendue du Celta de Vigo :

Vicente Guaita; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza; Aspas, Pablo Durán, Alfon González.

Les paris à prendre pour Barça Celta

1️⃣ Pronostic 1 : Nombre exact de buts de Barcelone : 2 ou 3 buts ⭐1.73 sur Unibet

Avec une moyenne de 2,76 buts par match et une métrique de 2,26 buts attendus, nous pensons que Barcelone pourrait marquer entre 2 et 3 buts durant ce match.

Barcelone a un fort pouvoir offensif avec des joueurs clés comme Lewandowski, Raphinha et Yamal. L'équipe a souvent réussi à marquer 3 voire 4 buts, surtout à domicile. Ils ont déjà inscrit 41 buts à domicile, ce qui souligne la probabilité élevée de voir Barcelone marquer plusieurs buts.

En face, le Celta a encaissé des buts dans 9 de ses 10 derniers matchs à l'extérieur, recevant souvent 1 ou 2 buts par match. Cela renforce notre pronostic que Barcelone pourrait marquer plusieurs buts.

2️⃣ Pronostic 2 : Barcelone gagne sans encaisser de but ⭐2.29 sur Unibet

Ce n'est pas habituel pour Barcelone de garder sa cage inviolée à domicile cette saison, mais l'équipe montre une meilleure solidité défensive récemment. Ils ont gardé leur but inviolé contre le Borussia Dortmund et Leganés, démontrant une plus grande solidité défensive.

D'autre part, le Celta de Vigo a marqué régulièrement à l'extérieur, mais lors de leur dernier match, ils ont montré une baisse de performance en ne parvenant pas à marquer contre l'Espanyol, mettant en doute leur capacité offensive.

Bien que ce pronostic ne soit pas complètement soutenu par les statistiques, le moment actuel que traversent les deux équipes nous permet de croire que Barcelone gagnera sans encaisser de but.

3️⃣ Pronostic 3 : Barcelone gagne les deux mi-temps⭐2.35 sur Unibet

Avec le grand nombre de buts marqués par Barcelone au Lluis Companys, il est habituel qu'ils s'imposent contre leur adversaire tant en première qu'en seconde mi-temps.

Lors de 4 de leurs 6 derniers matchs à domicile, Barcelone a remporté les deux mi-temps. Cela est soutenu par le fait que l'équipe de Flick a un nombre similaire de buts marqués dans les deux mi-temps.

Nous espérons que Barcelone pourra marquer deux ou trois buts et que cela se produira tant en première qu'en seconde mi-temps, surpassant ainsi leur adversaire dans les deux parties du match.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !