Pronostic Barcelone Betis Séville - La Liga 05/04/2025 : Les Catalans mènent à la pause et remportent le match !

FC Barcelone vs Bétis Séville

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone Betis Séville, comptant pour la 30e journée de Liga, ce samedi à 21h.

Pronostic Barcelone Betis Séville : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Betis

Barcelone gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,11 sur Unibet, soit une probabilité de 47% que le Barça l'emporte et les deux clubs trouvent la faille.

que le Barça l'emporte et les deux clubs trouvent la faille. Mi-Temps - Fin de Match Barcelone-Barcelone ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que les Catalans mènent à la pause et remportent le match.

que les Catalans mènent à la pause et remportent le match. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que le match compte au moins 4 buts.

🔮 Barcelone est attendu pour gagner 3-1 contre le Betis.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone est actuellement l'équipe la plus en forme des cinq grands championnats européens, avec 12 victoires lors de leurs 13 derniers matchs. Pendant cette période, l'équipe de Hansi Flick a marqué 37 buts. Barcelone a triomphé 4-1 sur Gérone lors de leur dernière sortie en Liga, ce qui les place à trois points en tête du classement.

Le Betis est également en excellente forme, avec huit victoires lors de ses dix derniers matchs. Cela inclut une victoire 2-1 sur les rivaux pour le titre de Barcelone, le Real Madrid. Manuel Pellegrini a mené son équipe à la sixième place en Liga, et le Betis est actuellement en quarts de finale de l'UEFA Conférence League.

👥 Les effectifs probables pour Barcelone Betis Séville

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski.

Composition attendue du Betis :

Adrian, Sabaly, Llorente, Bartra, Rodriguez, Cardose, Fornals, Antony, Isco, Rodriguez, Hernandez.

Les meilleurs paris à prendre pour Barça Betis

⚽ Un Barça en forme menacé par le Betis ?

Barcelone a gagné ses neuf derniers matchs de Liga d'affilée et n'a pas encore perdu toutes compétitions confondues en 2025. Cependant, l'équipe de Flick a gagné sans garder de feuille propre lors de trois de ses cinq derniers matchs. Barcelone a gagné 19 matchs cette saison, mais ils ont aussi concédé des buts dans chacun de ces matchs.

Le Betis a marqué lors de 14 de ses 15 derniers matchs. Ils ont marqué au moins une fois lors de leurs sept derniers matchs, et dans six de leurs défaites cette saison, ils ont réussi à marquer au moins un but.

Le match aller plus tôt dans la saison de Liga s'est terminé par un nul 2-2. En janvier de cette année, le Barça et le Betis se sont affrontés en Copa del Rey, où l'équipe de Flick a remporté une victoire avec un score de 5-1.

Les deux équipes ont marqué au moins un but lors des trois derniers matchs entre ces équipes.

Pronostic 1 Barcelone vs Betis Séville : Barcelone gagne et les deux équipes marquent à la cote de 2,11 sur Unibet

🏆 Les leaders de la Liga dominent les deux mi-temps

Les leaders de la Liga ont marqué beaucoup de buts récemment, inscrivant trois buts ou plus dans six de leurs huit derniers matchs.

Ces buts ont été répartis sur les deux mi-temps. Le Barça a gagné les deux mi-temps du match lors de ses deux dernières rencontres de Liga contre Gérone et Osasuna. L'équipe de Flick a gagné les deux mi-temps dans 16 matchs jusqu'à présent cette saison. L'un de ces matchs était une victoire 5-1 contre le Betis en Copa del Rey.

Lors des précédentes rencontres entre Barcelone et le Betis, le Barça a gagné les deux mi-temps dans quatre des cinq derniers matchs. Barcelone était à domicile lors de trois de ces matchs.

Pronostic 2 Barcelone vs Betis Séville : Mi-Temps - Fin de Match Barcelone-Barcelone à la cote de 1,78 sur Unibet

⚽ Beaucoup de buts à prévoir

L'équipe de Flick a marqué 140 buts jusqu'à présent cette saison, dont 82 en Liga. C'est le plus élevé de toutes les équipes des cinq grands championnats européens.

Cinq des huit derniers matchs du Barça ont affiché un score de quatre buts ou plus. Le Real Betis suit un schéma similaire, avec trois de leurs cinq dernières sorties ayant eu le même résultat.

En moyenne, Barcelone marque 2,8 buts par match en Liga. L'équipe de Pellegrini a montré qu'elle peut aussi marquer des buts, avec une moyenne de 1,4 but par match en Liga.

L'histoire montre qu'il y a beaucoup de buts à de nombreuses occasions lors de cette rencontre. Lors des cinq derniers affrontements, quatre buts ou plus ont été marqués. Un total de 25 buts ont été inscrits lors de ces matchs.

Il y a eu quatre buts ou plus dans six des sept derniers matchs à domicile de Barcelone contre le Betis.

Pronostic 3 Barcelone vs Betis Séville : Plus de 3,5 buts dans le match à la cote de 1,77 sur Unibet

