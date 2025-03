Pronostic Arsenal Chelsea - Premier League 16/03/2025 : Les Gunners l'emportent dans un match prolifique en buts !

Arsenal vs Chelsea

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal Chelsea, comptant pour la 29e journée ce dimanche à 14h30.

Pronostic Arsenal Chelsea : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Chelsea

Arsenal vainqueur ⭐ à la cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que les Gunners l'emportent à domicile

que les Gunners l'emportent à domicile Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,71 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que le match compte au moins 3 buts.

que le match compte au moins 3 buts. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60% que les deux clubs trouvent la faille.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux équipes ont montré de l'inconstance à l'approche de ce derby londonien. Arsenal n'a pas réussi à gagner ses trois derniers matchs de Premier League, faisant match nul avec Nottingham Forest et Manchester United, et subissant une défaite contre West Ham. En conséquence, ils sont maintenant à 15 points derrière le leader, Liverpool.

Durant cette période, les Gunners se sont facilement qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, en éliminant le PSV Eindhoven.

Pendant ce temps, Chelsea s'est redressé avec trois victoires consécutives après une série de trois défaites. Lors de la dernière sortie de Chelsea, ils ont battu Leicester, menacé de relégation, 1-0, ce qui les a hissés à la quatrième place du championnat.

👥 Les effectifs probables pour Arsenal Chelsea

Composition attendue d'Arsenal :

Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Rice, Odegaard, Trossard, Merino, Martinelli

Composition attendue de Chelsea :

Sanchez, Fofana, Tosin, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Sancho, Palmer, Nkunku, Neto

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal Chelsea

Pronostic 1 Arsenal vs Chelsea : Arsenal vainqueur - cote de 1,77 sur Unibet

Au cours des dernières saisons, Arsenal est sorti vainqueur de ses confrontations avec Chelsea à l'Emirates. La saison dernière, les Gunners ont écrasé Chelsea 5-0 à domicile, après une victoire 3-1 sur eux l'année précédente.

En Premier League, Chelsea n'a gagné qu'une seule fois lors de ses quatre dernières visites à l'Emirates, avec un score cumulé de 11-4. Cette saison, l'équipe de Mikel Arteta a été solide à domicile en Premier League. Leur seule défaite s'est produite lors de leur dernier match à domicile contre West Ham.

Chelsea, quant à lui, a eu du mal à l'extérieur, n'ayant pas gagné un seul de ses six derniers matchs à l'extérieur en Premier League. Bien qu'Arsenal n'ait pas été très prolifique en Premier League récemment, l'historique de cette rencontre suggère un résultat différent dimanche.

Pronostic 2 Arsenal vs Chelsea : Plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,71 sur Unibet

Les deux équipes ont été impliquées récemment dans plusieurs matchs où trois buts ou plus ont été marqués. Avant de battre Leicester 1-0, Chelsea avait enchaîné 10 matchs consécutifs où au moins trois buts avaient été inscrits.

Chelsea a inscrit 53 buts et encaissé 36 lors de ses 28 matchs de championnat cette saison. L'équipe d'Enzo Maresca marque également en moyenne 1,9 but par match en Premier League, ce qui équivaut à celui de leurs adversaires, Arsenal.

Il y a eu huit buts dans la victoire écrasante 7-1 d'Arsenal contre le PSV lors de leur première rencontre en Ligue des Champions. Lors des précédentes confrontations entre les deux clubs londoniens, trois des quatre derniers matchs sur les deux terrains ont comporté quatre buts ou plus.

Étant donné les récents résultats de Chelsea et la nature à haut score de leurs matchs précédents, nous pouvons nous attendre à de nombreux buts ce week-end.

Pronostic 3 Arsenal vs Chelsea : Les deux équipes marquent - cote de 1,66 sur Unibet

Lors des quatre dernières rencontres entre Arsenal et Chelsea dans la première division anglaise, les Blues n'ont échoué à marquer qu'une seule fois. Arsenal a marqué au moins un but lors des six dernières rencontres de Premier League sur l'un ou l'autre terrain.

Chelsea n'a échoué à marquer qu'une seule fois lors de ses 12 derniers matchs, et c'était une défaite 3-0 à l'extérieur contre Brighton. Les Blues ont encaissé dans neuf de ces 12 matchs. Au cours de la saison de Premier League 2024/25, Chelsea n'a réussi que six clean sheets. Cela signifie qu'ils sortent un clean sheet seulement une fois tous les 4,7 matchs en moyenne.

Les Gunners n'ont pas réussi de clean sheets à domicile lors de leurs quatre derniers matchs. Cependant, ils ont réussi à marquer dans trois de ceux-ci.

