Pronostic Angleterre Belgique 26/03/2024 : Les Three Lions marquent dans chaque mi-temps et Bellingham buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Angleterre Belgique, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce lundi.

Pronostic Angleterre - Belgique : pronos, contexte, compos

Pour son dernier match de la trêve, l’Angleterre reçoit la Belgique à Wembley. De quoi rebondir après la défaite contre le Brésil. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Angleterre - Belgique, avec une rencontre qui devrait tourner à l’avantage des Anglais.

Les meilleurs paris pour Angleterre - Belgique

Angleterre et plus de 1,5 but dans le match ⭐ à 2,01 sur Betsson soit 50% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Jude Bellingham buteur ⭐ à 4,00 sur Betsson soit 25% de chances que cela se produise.

que cela se produise. L’Angleterre marque dans les deux périodes ⭐ à 2,70 sur Betsson soit 37% de chances que cela se produise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Cette fois, c’est la bonne ? Depuis de nombreuses décennies, l’Angleterre attend son heure et patiente pour obtenir un trophée sur la scène internationale. Un deuxième après celui de 1966 avec Bobby Moore, Bobby Charlton. Cette fois, ce seront Harry Kane, Jude Bellingham ou Bukayo Saka qui devraient porter les Anglais pour l’Euro 2024. Et pour ces derniers matchs de préparation, les Anglais affrontent du lourd : le Brésil et la Belgique. Contre les Brésiliens, les joueurs de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, se sont inclinés 1-0 sur un but du jeune crack Endrick, 17 ans seulement. Une rencontre durant laquelle on a peu vu Jude Bellingham, pourtant plus qu’en forme avec le Real Madrid (16 buts et trois passes décisives en 22 rencontres de Liga). C’est la première défaite des Anglais depuis le quart de finale de Coupe du Monde contre la France, en 2022, 2-1.

Du côté de la Belgique, ces derniers restent eux aussi sur une belle série. Les Belges n’ont plus perdu depuis… la Coupe du Monde 2022, face au Maroc 2-0. Mais lors de leur dernier match, les joueurs de Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, ont été bousculés par l’Irlande en réalisant un 0-0 peu convaincant. De plus, les Irlandais ont raté un penalty, en début de rencontre, à cause du Seagull Evan Ferguson. Avec Openda en pointe (19 buts en 26 rencontres de Bundesliga), les Belges pourraient figurer comme l’un des outsiders de l’Euro. Et pendant cette préparation, les Diables Rouges ont des choses à prouver. Ce sera l'occasion mardi soir, à Wembley, de montrer que les Belges ne sont pas définitivement morts et peuvent se renouveler, après le déclin de la génération dorée.

Les compos probables pour Angleterre Belgique

Angleterre : Pickford – Gomez, Maguire, Stones, Konsa – Rice, Mainoo – Rashford, Bellingham, Bowen – Toney.

Belgique : Sels (ou Kaminski) – Deman, Theate, Faes, Meunier – Vermeeren, Onana, Tielemans – Doku, Lukaku, Bakayoko.

Pari 1 : Angleterre et plus de 1,5 but dans le match à 2,01 sur Betsson

Malgré sa défaite contre les Brésiliens, et l’absence de Kyle Walker, sorti sur blessure, les Anglais devraient être supérieurs à une équipe belge qui n’a pas encore affronté de grosse équipe, excepté l’Allemagne depuis la Coupe du Monde (victoire 3-2). Avec un quatuor offensif séduisant sur le papier, les Anglais pourront faire mal à une défense belge pas toujours au niveau…

Pari 2 : Jude Bellingham buteur à 4,00 sur Betsson

Même s’il n’a pas réalisé sa meilleure performance contre le Brésil, Jude Bellingham sera forcément l’atout numéro 1 des Anglais contre les Belges. En l’absence d’Harry Kane, le joueur du Real Madrid pourrait une nouvelle fois marquer les esprits en trouvant les chemins des filets, lui qui en est déjà à 20 buts et neuf passes décisives en 31 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues.

Pari 3 : L’Angleterre marque dans les deux périodes à 2,70 sur Betsson

L’équipe type ne sera pas forcément alignée côté anglais, mais il reste tout de même du beau monde. Bowen, 14 buts en PL, Toney 4 en dix matches, Rashford trois lors des quatre derniers matches. Face à une défense belge qui peut se montrer très fragile, il serait probable de voir les Anglais marquer à plusieurs reprises, pour ce dernier match de préparation.

