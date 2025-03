Pronostic Allemagne Italie - Ligue des Nations 23/03/2025 : L'Allemagne ne perd pas dans tous les cas !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Allemagne Italie, quart de finale retour de la Ligue des Nations, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Allemagne Italie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne Italie

2ème mi-temps compte le plus de buts ⭐ à la cote de 1,94 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que la seconde période soit la plus prolifique des deux mi-temps.

que la seconde période soit la plus prolifique des deux mi-temps. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60% que les deux sélections trouvent la faille.

que les deux sélections trouvent la faille. Allemagne ou Nul et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,09 sur Unibet, soit une probabilité de 47% que les Allemands ne perdent pas et que le match compte au moins 3 buts.

🔮 L'Allemagne part légèrement favorite, mais nos experts s'attendent à au moins trois buts au total et une Italie toujours incisive.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux sélections

L'Allemagne et l'Italie se retrouvent après la défaite 1-2 de l'Italie lors du match aller à San Siro. Sandro Tonali avait ouvert le score à la 9e minute, mais en seconde période, Tim Kleindienst et Leon Goretzka ont renversé la situation avec leurs buts aux 49e et 76e minutes. Pour les Azzurri, c'était la deuxième défaite consécutive, après le 1-3 contre la France dans le même stade à la fin novembre.

Et dire que l'Italie avait bien commencé le groupe 2 avec un 3-1 en France, suivi de victoires sur Israël 2-1 à Budapest et 4-1 à Udine. Contre la Belgique, ils avaient récolté quatre points, avec un 1-0 à Bruxelles et un 2-2 à Rome.

L'Allemagne, dans le groupe 3, avait terminé avec 14 points, dominant à domicile avec un 5-0 contre la Hongrie, un 1-0 contre les Pays-Bas et un 2-1 contre la Bosnie. Les matchs à l'extérieur étaient plus équilibrés : deux 1-1 avec les Magyars et les Néerlandais, en plus d'un 2-1 à Zenica.

Lors du retour, les Allemands devront également se passer de Kai Havertz et Florian Wirtz. L'Italie, quant à elle, perd Riccardo Calafiori, sorti blessé lors du match aller à cause d'un problème au genou gauche. Avant lui, Federico Dimarco et Mateo Retegui avaient déjà déclaré forfait.

👥 Les effectifs probables pour Allemagne Italie

La composition de l'Allemagne :

Baumann ; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt ; Andrich, Goretzka ; Sané, Musiala, Adeyemi ; Kleindienst.

La composition de l'Italie :

Donnarumma ; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno ; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso ; Raspadori, Kean.

Les meilleurs paris à prendre pour Allemagne Italie

Pronostic 1 Allemagne vs Italie : Seconde mi-temps avec le plus de buts - cote de 1,94 sur Unibet

Lors du match aller de jeudi à San Siro, l'Allemagne a inversé le score en seconds mi-temps. Ce n'était pas une exception : Tim Kleindienst à la 49e minute et Leon Goretzka à la 76e ont marqué après la pause, confirmant une tendance claire.

Seuls deux des sept matchs de la Mannschaft en Ligue des Nations ont vu plus de buts en première mi-temps. Cela avait lieu avec le 2-2 aux Pays-Bas le 10 septembre, avec des buts de Deniz Undav et Joshua Kimmich avant la pause, et avec le 2-1 en Bosnie, avec un doublé d'Undav entre la 30e et la 36e minute.

Même avec le 1-0 contre les Pays-Bas et le 7-0 face à la Bosnie, l'Allemagne avait marqué davantage après la pause. Emblématique, le 1-1 en Hongrie : avantage allemand à la 76e minute.

L'Italie ? Ils ont marqué plus de buts en deuxième mi-temps lors des deux rencontres contre Israël. Et dans les deux confrontations directes de 2022, sept des neuf buts ont été inscrits après la pause. À la lumière de toutes ces données, le pari "mi-temps avec le plus de buts : 2ème mi-temps" semble un choix plus que réaliste pour le match à Dortmund.

Pronostic 2 Allemagne vs Italie : Les deux équipes marquent - cote de 1,66 sur Unibet

Dans six des sept matchs de l'Italie en Ligue des Nations 2024/25, les deux équipes ont marqué. C'est arrivé contre la France et l'Allemagne, mais aussi contre Israël, actuellement 76e au classement FIFA.

La seule exception était le 1-0 en Belgique à la mi-novembre, où les Diables Rouges avaient quand même créé des occasions avec cinq tirs cadrés et sept corners.

L'Allemagne, quant à elle, avait gardé sa cage inviolée dans les trois matchs à domicile du groupe 3, remportant 5-0 contre la Hongrie, 1-0 face aux Pays-Bas et 7-0 contre la Bosnie. Les Oranje, septièmes du classement FIFA, n'avaient pas dépassé le 1-1 en Hongrie et en Bosnie à l'extérieur. Si les Magyars sont 30es, la Bosnie, 74e, aurait dû être un obstacle plus abordable.

Dans la Ligue des Nations 2022/23, l'Italie avait obtenu un 1-1 à domicile et perdu 2-5 contre l'Allemagne. En regardant les données actuelles, il est plausible que les deux équipes trouvent le chemin des filets à Dortmund.

Pronostic 3 Allemagne vs Italie : Allemagne ou Nul et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 2,09 sur Unibet

Avant le 2-1 à San Siro, l'Allemagne, dans le groupe 3, avait réussi trois succès à domicile sur trois. Certes, l'équipe de Nagelsmann n'avait pas concédé de buts à domicile, mais la Hongrie et la Bosnie ne sont pas comparables aux Azzurri. Et les Pays-Bas, battus 1-0 à Munich, avaient quand même marqué deux buts à l'extérieur.

De plus, dans six des sept matchs de l'Italie en Ligue des Nations 2024/25, on a vu au moins trois buts. Cependant, après le 3-1 en France pour commencer, la combinaison victoire italienne et plus de 2,5 buts ne s'était produite que contre Israël. Après, il y avait eu le 2-2 contre la Belgique et le succès étroit 1-0 sur les Diables Rouges, dans une rencontre où la Belgique avait pourtant créé plusieurs occasions.

Malgré les défaites de l'Italie 1-3 contre la France et 1-2 contre l'Allemagne, nous ne nous prononçons pas sur une victoire allemande. Cependant, la double chance 1X + plus de 2,5 buts semble une option plus que réaliste pour le retour des quarts de Ligue des Nations.

