Pourquoi un duo offensif prolifique fait de l'Italie une valeur sûre dans la Ligue des Nations

Italie vs Allemagne

L'Italie a changé de visage, plus offensive dans le jeu. Avec Retegui et Kean, les Azzurri visent la victoire et peut être un pari intéressant.

L'Italie a toujours misé sur la défense. Mais avec Luciano Spalletti, les choses changent. Mateo Retegui et Moise Kean ont donné un nouveau souffle à l'attaque des Azzurri, en apportant des solutions et du danger. Et avec une phase offensive enfin concrète, l'Italie devient une équipe à suivre dans la Ligue des Nations 2024/25.

Victoire Italie Ligue des Nations 2024/2025 Cote Italie 2.70

Cotes Unibet exactes au moment de la publication, susceptibles d'être modifiées. Veuillez consulter le site web des bookmakers pour les mises à jour.

Retegui et Kean : le nouveau visage de l'Italie

Ces dernières années, il était difficile de trouver un attaquant fiable. Aujourd'hui, la musique a changé. Retegui, la locomotive de l'Atalanta, est le meilleur buteur de la Serie A avec 22 buts. Kean, qui renaît à la Fiorentina, en a marqué 15. Deux joueurs différents mais complémentaires.

Retegui est l'attaquant qui manquait. Il a beaucoup progressé à Bergame, grâce à Gian Piero Gasperini, qui a affiné ses mouvements et son jeu de passes. Mais ce sont les chiffres qui parlent : 22 buts dans la saison, 4,04 tirs par match, xG de 0,79 par 90 minutes. Il se crée des occasions et les concrétise avec une régularité impressionnante.

Kean, quant à lui, a trouvé sa dimension à Florence. Plus libre, plus incisif : 15 buts dans la saison, avec la possibilité de jouer à la fois comme point central et comme joueur extérieur. Une arme tactique supplémentaire pour Spalletti.

Ensemble, ils donnent à l'Italie une attaque enfin variée et imprévisible. L'un est le finisseur, l'autre apporte vitesse et profondeur. Un mélange qui fait défaut aux Azzurri depuis trop longtemps.

Le 3-5-1-1 : la clé tactique de Spalletti

Pendant des années, l'Italie a joué avec un seul avant-centre et une organisation prudente. Spalletti a décidé de changer. Le 3-5-1-1 est devenu sa marque de fabrique.

Ce système a fonctionné contre la France, la Belgique et Israël. Pellegrini joue derrière l'unique attaquant, ce qui donne de l'équilibre à l'équipe, tandis que le joueur de l'Atalanta sert de référence offensive. Le joueur à la tête fine, quant à lui, entre souvent en seconde période pour apporter de la fraîcheur et de la vitesse.

Mais le double attaquant reste une option concrète. Face à des équipes qui se rapprochent, la combinaison du physique de Retegui et des mouvements de Kean peut faire la différence. Spalletti peut aussi commencer avec un seul attaquant et changer en cours de route - la flexibilité d'abord, en somme.

Le parcours de la Squadra Azzurra dans la Ligue des Nations

Les Azzurri ont terminé le Groupe 2 de la Ligue A à la deuxième place avec 13 points, derrière la France à la différence de buts. Quatre victoires, un nul, une défaite. Maintenant, en quarts de finale, il y a l'Allemagne.

Le parcours a confirmé une équipe plus solide avec une attaque plus incisive. Deux exemples parmi tant d'autres ? Le 3-1 de l'entrée en matière contre la France était un signal fort, le 2-2 contre la Belgique a montré que l'Italie peut tenir son rang même contre les grandes équipes.

Gigio Donnarumma dans les buts, Sandro Tonali au milieu de terrain, une attaque qui fonctionne enfin : l'Italie aborde la phase finale avec confiance et ambition.

Pourquoi l'Italie est un pari intéressant

Les cotes des principaux bookmakers en ligne sur la victoire de l'Italie dans la Ligue des nations se situent entre 7,00 et 9,00. L'Espagne reste favorite, mais les Azzurri ont trouvé un équilibre entre solidité et incisivité qui en fait une équipe à ne pas sous-estimer.

Retegui et Kean réalisent leur meilleure saison, marquant régulièrement et se montrant décisifs dans les moments clés. Spalletti a montré qu'il savait adapter l'équipe aux matches, alternant le 3-5-1-1 avec des solutions plus offensives sans perdre en compacité.

L'expérience des tournois à élimination directe est un autre facteur clé. L'Italie a terminé à la troisième place lors des deux dernières éditions de la Ligue des Nations, démontrant qu'elle sait gérer les moments décisifs.

Le parcours dans le groupe a renforcé la confiance et la conviction. L'attaque fonctionne, le groupe est solide et l'enthousiasme est revenu.

Les défis à venir

Malgré les progrès accomplis, des obstacles subsistent. Le premier concerne la phase défensive : huit buts encaissés en six matches, c'est trop pour une équipe qui a toujours misé sur la solidité. Contre l'Allemagne, il faudra être plus attentif.

Ensuite, il y a la concurrence. L'Espagne est favorite, avec une équipe complète et des talents dans tous les domaines. Il ne sera pas facile de la vaincre.

Enfin, la pression sur les attaquants. Retegui et Kean sont les références offensives, mais si l'un des deux baisse, l'Italie risque de se retrouver sans alternative de niveau.

Malgré tout, l'équipe de Spalletti arrive avec une identité claire, une attaque qui marque et un groupe en confiance. Et avec ces postulats, les Azzurri restent un pari intéressant.