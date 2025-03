Pourquoi la forme actuelle de Brighton en fait un pari intéressant pour une place dans le Top 6 de Premier League

La situation actuelle du club fait que beaucoup se demandent s'il peut se qualifier pour l'une des compétitions européennes les plus importantes.

Après avoir perdu Roberto de Zerbi cet été, personne ne s'attendait à ce que Brighton et son nouvel entraîneur Fabian Hurzeler se battent pour une place en Europe.

Brighton est-il prêt pour une nouvelle campagne européenne ?

Brighton a connu une série impressionnante ces derniers temps, remportant huit de ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues. Les Seagulls sont actuellement sur une série de cinq victoires, dont deux face à Chelsea et une récente victoire 2-1 à Newcastle.

Après un mois de décembre en demi-teinte qui a vu l'équipe de Hurzeler ne pas gagner en huit matches de Premier League, Brighton se lance à l'assaut des places européennes.

Après s'être remis d'une raclée de 7-0 contre Nottingham Forest, l'équipe sudiste a été prolifique devant les buts. Ils ont inscrit 13 buts et n'en ont encaissé que trois dans le même temps.

Les Seagulls occupent la huitième place, mais ne sont qu'à cinq points de Nottingham Forest, troisième.

La lutte pour la qualification européenne en Premier League la saison prochaine est incroyablement compétitive, avec seulement six points d'écart entre la troisième et la dixième place.

La saison dernière, Brighton s'est qualifié pour l'Europa League pour la première fois en 124 ans d'histoire du club.

Les Seagulls ont terminé en tête de leur groupe avec 13 points. Cependant, ils n'ont atteint que la première phase à élimination directe, où l'AS Rome a mis fin à leur rêve européen.

Une deuxième chance de participer à l'élite européenne est tout à fait à la portée de Brighton. Si elle maintient sa forme actuelle, l'équipe de Hurzeler a de fortes chances de terminer dans les six premiers.

Brighton finira-t-il dans le Top 6 ?

La course aux six premières places de la Premier League cette saison est sans doute la plus disputée que nous ayons jamais vue dans cette division.

Si l'on considère certains des rivaux de Brighton, les Seagulls sont confrontés à un parcours semé d'embûches.

Nottingham Forest, qui occupe actuellement la troisième place, a surpris beaucoup de monde par sa forme incroyable cette année.

Manchester City a connu des difficultés cette saison et occupe actuellement la quatrième place, mais on ne peut jamais exclure l'équipe de Pep Guardiola.

Après avoir dépensé beaucoup d'argent, Chelsea et Enzo Maresca ont enfin trouvé la bonne équipe. Chelsea a commencé la saison en force, mais sa forme s'est quelque peu détériorée et l'équipe occupe actuellement la cinquième place. Cependant, il est presque certain qu'ils seront en Ligue des champions d'ici le mois de mai.

Newcastle, sixième, a connu une série de neuf victoires en décembre et janvier, mais n'a pas été aussi bon ces derniers temps.

Bournemouth a été l'équipe surprise de cette campagne de Premier League, et se trouve de manière inattendue aux alentours de la sixième place, à la septième place.

Juste en dessous de Brighton se trouvent Fulham et Aston Villa, qui comptent tous deux 42 points et sont toujours en lice pour les places européennes tant convoitées.

Brighton affrontera Fulham, Manchester City et Aston Villa lors de ses trois prochains matches de Premier League, qui pourraient être déterminants pour la suite de leur saison. Le club de la côte sud pourrait-il se lancer à nouveau dans la course à l'Europe ou va-t-il tout simplement rater le coche ?