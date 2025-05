Comprendre le pari Over / Under 1/5 buts

Le pari "Over / Under 1.5 buts" est facile à comprendre. Ce type de mise est assez populaire, gardant tout son intérêt jusqu’au coup de sifflet final.

Nous vous expliquons ici ce qu'est un pari Over / Under 1.5 buts, comment il fonctionne, et vous livrons des conseils pratiques pour bien placer vos prochains paris.

Qu'est-ce qu'un pari Over / Under 1.5 buts ?

Avec ce pari, il ne s'agit pas de deviner quelle équipe va gagner, mais de pronostiquer le nombre total de buts inscrits pendant le match. Deux choix possibles s’offrent à vous :

Over (plus de) 1.5 buts : Vous pariez qu'il y aura au moins 2 buts marqués au total dans le match.

: Vous pariez qu'il y aura au moins 2 buts marqués au total dans le match. Under (moins de) 1.5 buts : Vous pariez qu'il y aura 1 but ou aucun but marqué dans le match.

Aussi simple que ça : peu importe qui marque, seul le total de buts compte.

Comment fonctionne le pari plus / moins de 1.5 buts ?

Le fonctionnement de ce pari est simple et direct :

Sélectionnez un match de football sur lequel vous souhaitez parier. Évaluez les performances récentes des équipes, leur capacité à marquer des buts, et leur défense. Décidez si vous pensez que le total des buts sera supérieur ou inférieur à 1.5 et placez votre pari en conséquence.

Exemple de pari Over / Under 1.5 buts

Vous vous apprêtez à miser sur un match entre l'équipe A et l'équipe B sur un site de paris sportifs. Après avoir analysé les différentes statistiques, vous notez que :

L'équipe A a marqué en moyenne 1.2 buts par match lors de ses cinq derniers matchs.

L'équipe B a encaissé en moyenne 0.8 buts par match lors de ses cinq derniers matchs.

Ces stats laissent penser que le match pourrait être assez serré. Vous choisissez donc de parier sur Under 1.5 buts.

Match Pari Résultat Equipe A vs Equipe B Under (moins de) 1.5 buts 1-0 (gagné)

Nos conseils pour placer vos paris Over / Under 1.5 buts

Ci-dessous, nos conseils pour placer judicieusement et sans prendre trop de risques vos paris plus / moins de 1.5 buts

📊Consultez les statistiques des équipes, notamment le nombre moyen de buts marqués et encaissés par match, les performances à domicile ou à l'extérieur.

🌤️Regardez les conditions météorologiques et l'état du terrain, qui peuvent avoir un impact sur le nombre de buts marqués.

🤕Intéressez-vous à la forme actuelle des équipes, y compris les blessures et les suspensions de joueurs clés.

⚽Regardez les résultats des précédentes confrontations entre les deux équipes.

Le pari Over / Under 1.5 buts est une option intéressante si vous préférez vous concentrer sur le nombre total de buts plutôt que sur le résultat du match. S’il est intelligemment placé, ce genre de pari est à la fois accessible et potentiellement rentable.