Pronostic Palmeiras vs Flamengo 29/11/2025 : peu de buts en finale de la Libertadores

Notre expert en paris s'attend à un match serré entre ces deux équipes brésiliennes. Flamengo devrait finalement l'emporter.

Pronostic Palmeiras vs Flamengo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Palmeiras vs Flamengo

1ère mi-temps - match nul à une cote de 2,75 sur Winamax

Les deux équipes marquent - non à une cote de 2,00 sur Winamax

Flamengo gagne à une cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Palmeiras 0-1 Flamengo

Pronostic des buteurs : Flamengo – Giorgian de Arrascaeta

Ces deux clubs ne se rencontrent pas seulement en finale de la Copa Libertadores. Ils se battent également pour le titre brésilien. Une course serrée semble tourner à l'avantage de Flamengo, qui a montré plus de sang-froid dans la dernière ligne droite.

L'équipe de Rio de Janeiro a pris 14 points lors de ses sept derniers matchs de championnat depuis leur dernier match en Libertadores. Un match retour sans but à l'extérieur contre le Racing Club a suffi pour sceller une victoire globale de 1-0.

Palmeiras est revenu d'un déficit de 3-0 pour gagner sa demi-finale contre LDU de Quito 4-3 au total. Cependant, ils restent sur cinq matchs sans victoire en championnat, leur défi pour le titre s'essoufflant.

Les effectifs probables pour Palmeiras vs Flamengo

Composition attendue de Palmeiras : Miguel, Micael, Fuchs, Murilo, Pereira, Veiga, Mauricio, Jefte, Allan, Rodrigues, Lopez

Composition attendue de Flamengo : Rossi, Ayrton, Pereira, Victor, Emerson, De Arrascaeta, Pulgar, Lino, Carrascal, Araujo, Henrique

La finale de la Libertadores devrait commencer lentement

La forme suggère que Flamengo est le plus susceptible de l'emporter. Cependant, dans un match unique, tout dépendra de l'équipe qui gère le mieux l'événement. Un certain degré de prudence semble probable alors que ces deux adversaires familiers s'affrontent dans le cadre moins familier de Lima.

Les deux équipes ont marqué plus fréquemment après la pause cette saison. En Serie A brésilienne, 58 % des buts de Palmeiras ont été inscrits en seconde période. Leurs quatre derniers matchs étaient à égalité à la mi-temps, y compris une défaite préjudiciable 3-2 contre Grêmio en milieu de semaine.

65 % des buts de Flamengo en championnat ont également été marqués en seconde période. Ils ont tendance à s'améliorer au fil du match, ce qui suggère qu'il pourrait être intéressant de parier sur une égalité à la pause pour cette finale.

Pronostic 1 Palmeiras vs Flamengo : 1ère mi-temps - match nul à une cote de 2,75 sur Winamax

Un match serré à prévoir

Bien qu'il y ait eu quatre buts lors de la confrontation de l'année dernière entre Botafogo et Atlético Mineiro, les finales de la Libertadores ont tendance à être des affaires serrées. Les quatre précédentes ont toutes atteint la fin du temps réglementaire avec deux buts ou moins.

Ce match pourrait également suivre cette tendance. Les buts se font rares pour Palmeiras ces derniers temps. L'équipe d'Abel Ferreira n'a pas marqué lors de trois de ses quatre derniers matchs, dont deux se sont terminés sans but.

Flamengo a continué à marquer des buts pendant la dernière ligne droite du championnat, mais ils ont été moins menaçants dans cette compétition. Leurs trois derniers matchs de Libertadores se sont tous terminés par des scores de 0-0 ou 1-0. Avec des enjeux encore plus élevés ce week-end, parier sur **Les deux équipes marquent - Non** semble être une option intéressante.

Pronostic 2 Palmeiras vs Flamengo : Les deux équipes marquent - non à une cote de 2,00 sur Winamax

Flamengo pour décrocher le quatrième titre

Les deux clubs ont remporté cette compétition deux fois au cours des six dernières années. Ils se sont également affrontés en finale 2021, où Palmeiras l'a emporté après prolongation.

Quatre ans plus tard, l'élan semble être clairement en faveur de Flamengo à l'approche de ce match. Bien qu'ils aient connu quelques faux pas, ils ont très bien géré les exigences de la compétition sur deux fronts.

En revanche, Palmeiras a flanché d'une manière que peu auraient pu prévoir. Ils avaient un ratio de victoires de 68 % dans le championnat brésilien avant leurs sept derniers matchs. Cependant, leur retour de seulement deux points lors de leurs cinq derniers matchs a permis à Flamengo de prendre une avance de huit points.

Le calendrier du football brésilien est implacable. Ils ont moins de quatre jours pour se ressaisir avant cette finale, après leur dernier revers en championnat. Ces facteurs suggèrent que Flamengo est le pari de valeur pour remporter ce match.