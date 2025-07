Pronostic Palmeiras vs Chelsea 05/07/2025 : Une grande valeur sur le marché des Overs

Palmeiras vs Chelsea

Chelsea a marqué 10 buts en quatre matchs de la Coupe du Monde des Clubs, ce qui rend surprenant que le marché des Over 2,5 Buts propose une cote élevée contre Palmeiras.

Avec Moises Caicedo et Benoît Badiashile absents pour les Blues, nous suggérons de parier contre Chelsea et de couvrir tous les autres résultats possibles.

+

Pronostic Palmeiras vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Palmeiras vs Chelsea

Palmeiras ou Match Nul (Double Chance)** à une cote de 1,74 avec Winamax

Plus de 2,5 Buts** à une cote de 2,05 avec Winamax

Pedro Neto Buteur à Tout Moment** à une cote de 5,20 avec Winamax

Palmeiras et Chelsea feront match nul 2-2 après 90 minutes, et le match se prolongera en prolongations.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Palmeiras et Chelsea se rencontrent pour la deuxième fois dans l'histoire de la Coupe du Monde des Clubs lors de leur passionnant quart de finale à Philadelphie samedi. Les puissances brésiliennes de Palmeiras ont surpris beaucoup de monde en atteignant les quarts de finale de la compétition. Ils ont remporté une victoire 1-0 contre leurs rivaux brésiliens Botafogo dans un match tendu des huitièmes de finale, avec le but de la victoire marqué à la 100e minute des prolongations.

Les Vert et Blanc ont terminé le match à dix, après que Gustavo Gomez a été expulsé quatre minutes avant la fin du temps réglementaire. L'entraîneur principal Abel Ferreira devra également se passer de Joaquin Piquerez, suspendu. La nouvelle la plus intéressante est l'inclusion de Willian Estevao, qui devrait rejoindre Chelsea à la fin de ce tournoi. Il pourrait causer des soucis à ses futurs employeurs.

Chelsea a progressivement pris ses marques dans la compétition, mais leur victoire 4-1 en huitièmes de finale contre Benfica était flatteuse. Bien que Benfica ait forcé le match en prolongations avec une égalisation tardive, les nombreuses options offensives des Blues sur le banc ont renversé la situation en leur faveur.

L'entraîneur des Blues, Enzo Maresca, fait face à des problèmes de disponibilité des joueurs avant ce quart de finale. Le milieu de terrain Moises Caicedo est suspendu, tandis que le défenseur central Benoît Badiashile est très incertain en raison d'une blessure subie contre Benfica. La solidité défensive de Chelsea pourrait en souffrir si les deux manquent le match.

Les effectifs probables pour Palmeiras vs Chelsea

Composition attendue de Palmeiras : Weverton ; Micael, Giay, Bruno Fuchs, Mayke, Rios, Martinez, Vanderlan, Allan, Vitor Roque, Estevao

Composition attendue de Chelsea : Sanchez ; James, Cucurella, Colwill, Chalobah, Lavia, Fernandez, Dewsbury-Hall, Neto, Palmer, Delap

Parier contre les Blues

Si Caicedo et Badiashile manquent le quart de finale de Chelsea contre Palmeiras, le noyau de l'équipe des Blues sera fortement modifié. Maresca pourrait être contraint de placer Enzo Fernandez dans un rôle de milieu de terrain plus reculé, ce qui pourrait freiner ses instincts de box-to-box.

Trevoh Chalobah semble être le remplaçant le plus probable pour Badiashile, mais il n'a pas beaucoup joué sous Maresca. Bien qu'il soit désireux de faire ses preuves, il pourrait manquer de rythme pour faire face aux attaquants redoutables de Palmeiras.

Les Grands Verts ont gardé leur cage inviolée dans trois de leurs quatre matchs de la Coupe du Monde des Clubs. Par conséquent, on s'attend à ce qu'ils gagnent ou emmènent le match en prolongations via le marché Double Chance.

Pronostic 1 Palmeiras vs Chelsea : Palmeiras ou Match Nul (Double Chance) à une cote de 1,74 avec Winamax

Des buts attendus

Bien que Palmeiras n'ait concédé que deux buts en quatre matchs de la Coupe du Monde des Clubs, Chelsea en a marqué dix dans le même nombre de matchs. Il est surprenant que les marchés de paris n'accordent que 45,46 % de chances au match de voir trois buts ou plus.

Chelsea a marqué en moyenne 2,5 buts par match, tandis que Palmeiras a inscrit cinq buts en quatre matchs avec un taux de 1,25 but par match. Les marchés de paris se sont clairement concentrés sur la série de clean sheets des Brésiliens, mais celles-ci n'ont pas été réalisées contre des équipes aussi fortes que Chelsea. C'est pourquoi c'est le choix de valeur de notre trio de pronostics Palmeiras vs Chelsea cette semaine.

Pronostic 2 Palmeiras vs Chelsea : Plus de 2,5 buts à une cote de 2,05 avec Winamax

Une grande valeur en soutenant le prolifique Neto

Pedro Neto est le meilleur buteur de Chelsea dans la Coupe du Monde des Clubs 2025, ayant marqué trois fois en quatre matchs. Bien qu'il ait considérablement amélioré son rendement de quatre buts en 35 matchs de Premier League en 2024/25, les marchés de paris peuvent avoir sous-estimé sa menace de but potentiel contre Palmeiras.

Les bookmakers estiment actuellement que Neto n'a que 21,05 % de chances de marquer à tout moment contre les Vert et Blanc. Cela semble remarquablement bas compte tenu de son taux de réussite de 75 % dans le tournoi.

Neto s'est également avéré être un joueur très endurant dans cette compétition. Il a joué les 120 minutes complètes contre Benfica, marquant leur troisième but six minutes avant la fin du match. Avec une semaine pour se préparer entre les rencontres contre Benfica et Palmeiras, Neto continuera probablement à jouer à Philadelphie.