Notre top 5 des paris à valeur ajoutée sur les buteurs ce week-end !

Ces 5 attaquants ont de fortes chances de marquer lors de leurs prochains matches. Les paris offrent des cotes favorables pour les buteurs.

Il y a beaucoup de football à jouer dans toute l'Europe ce week-end, et on s'attend à ce que de nombreux buts soient marqués lors de ces matches.

Paris buteur Cotes Mika Biereth 2.23 Ante Budimir 2.25 Riccardo Orsolini 3.55 Omar Marmoush 2.19 Jonathan Burkardt 1.96

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Des attaquants en forme pour continuer à marquer des buts

Mika Biereth est l'un des attaquants les plus en forme d'Europe actuellement. Depuis qu'il a rejoint Monaco en janvier, l'attaquant danois a inscrit 12 buts en 10 matches de Ligue 1 avec son club. Cela représente une moyenne de 1,34 but par match.

Le numéro 14 monégasque a de nombreuses occasions de trouver le chemin des filets, avec une moyenne de 2,12 tirs cadrés par 90 minutes. Biereth a dépassé ses 9,55 xG.

Monaco affrontera Brest, actuellement huitième de Ligue 1, lors de son prochain match. Il s'agira d'un match difficile, mais Brest a encaissé 42 buts en championnat, soit le sixième plus grand nombre de buts en Ligue 1.

Il y a beaucoup de valeur dans un pari de buteur à tout moment pour Biereth ici. L'attaquant devrait avoir de nombreuses occasions de marquer et de poursuivre sa carrière de buteur.

De l'autre côté de l'Europe, en Espagne, Ante Budimir réalise une saison exceptionnelle avec Osasuna, où il a inscrit 18 buts jusqu'à présent. Le joueur de 33 ans est le troisième meilleur buteur de la Liga, juste derrière Robert Lewandowski et Kylian Mbappé.

Budimir dépasse son xG de 12,77 et se procure de nombreuses occasions de marquer, avec une moyenne de 2,82 tirs par 90 minutes.

Le prochain adversaire d'Osasuna est Leganes, qui est proche de la zone de relégation après avoir perdu ses trois derniers matches d'affilée. Leganes a également la troisième pire défense de la Liga, avec 46 buts encaissés. Cela peut permettre à Budimir de saisir les occasions qui se présentent à lui.

Les joueurs en forme à suivre ce week-end

Avec cinq buts lors de ses cinq derniers matches, l'ailier de Bologne Riccardo Orssolini est en pleine forme. L'Italien se procure régulièrement des occasions de tir, avec une moyenne de 3,72 tirs et 1,57 tir cadré par 90 minutes.

Bologne affronte Naples, le week-end prochain, ce qui ne sera pas une mince affaire. Toutefois, l'équipe d'Antonio Conte a concédé neuf de ses dix derniers matches, ce qui montre que l'homme en forme de Bologne a intérêt à frapper.

En l'absence d'Erling Haaland, blessé, Manchester City s'en remettra à Omar Marmoush pour marquer des buts.

L'Égyptien a marqué cinq buts en huit matches de Premier League depuis son arrivée en janvier, mais Marmoush était en excellente forme avec son ancien club, Francfort, où il a inscrit 20 buts en 26 matches.

L'équipe de Pep Guardiola affronte Manchester United, qui connaît une saison difficile. Marmoush, qui a fait ses preuves à Old Trafford, pourrait être l'un des buteurs du derby mancunien.

Enfin, l'attaquant de Mayence Jonathan Burkardt a été brillant en Bundesliga. Auteur de 15 buts, Burkardt a aidé Mayence à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Mayence affronte la lanterne rouge du championnat, Holstein Kiel, qui a de loin la plus mauvaise défense du championnat. Ils ont encaissé 67 buts, soit une moyenne de 2,5 par match.

La plupart des bookmakers placent Burkardt en tant que buteur à tout moment à un prix proche du pair, ce qui est très intéressant. Burkardt a inscrit le troisième plus grand nombre de buts en Bundesliga cette saison, et son score pourrait être encore plus élevé dans ce match.