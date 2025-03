Nos tops conseils pour les quarts de finale de Ligue des Champions !

Il reste encore quelques semaines avant le coup d'envoi et beaucoup de choses peuvent changer, certains paris proposent déjà des cotes alléchantes.

Les quarts de finale de la Ligue des champions auront lieu dans un peu moins de trois semaines.

Paris - Vainqueur de leur match Cotes Arsenal 2.16 Real Madrid 3.02 Bayern Munich 1.65 Inter 4.45 Barcelona 1.33 Borussia Dortmund 6.65 PSG 1.37 Aston Villa 6.40

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les points clés avant les quarts de finale

Arsenal affronte le Real Madrid, tandis que le Bayern Munich est opposé à l'Inter. Au tour précédent, Arsenal a battu le PSV sur le score sans appel de 9-3 en aller-retour. Le Real Madrid, quant à lui, a eu plus de mal à s'imposer face à l'Atlético Madrid, son grand rival, à l'issue d'une séance de tirs au but.

Bien qu'Arsenal soit le favori de ce match en raison du fait qu'il joue à l'Emirates, il est difficile de faire abstraction du Real Madrid, qui possède des stars comme Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Dans l'autre match, le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, affronte l'Inter, leader de la Serie A.

L'Inter a battu Feyenoord 4-1 sur l'ensemble des deux matches en huitième de finale, tandis que le Bayern a battu le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, sur le score de 5-0. L'avantage du Bayern à domicile en fait le favori, mais les bonnes performances de l'Inter en Europe depuis le début de la saison ne doivent pas être remises en cause.

Les rencontres de mercredi semblent plus simples. Barcelone rencontre le Borussia Dortmund, en difficulté en Bundesliga. En revanche, l'équipe d'Hansi Flick est en tête de la Liga, ce qui fait d'elle la grande favorite de cette rencontre. Enfin, le PSG affronte Aston Villa, et l'équipe à l'extérieur aborde le match en tant qu'outsider. Le PSG a éliminé Liverpool lors des 8e de finale, ce qui a constitué une énorme victoire pour l'équipe à l'extérieur. Villa a facilement battu le Club Bruges 6-1 sur l'ensemble des deux matches, mais il lui sera plus difficile d'affronter les leaders de la Ligue 1 dans ce match.

Qui remportera le match aller ?

Bien qu'Arsenal soit le favori de ce match, la tâche ne sera pas facile, surtout si l'on considère les performances historiques du Real Madrid en Ligue des champions. Le match entre le Bayern et l'Inter est difficile à prédire car les deux équipes ont excellé dans leurs championnats respectifs cette saison. Le Bayern est le favori, mais il est difficile d'ignorer le potentiel de valeur de l'Inter. Les chances de victoire de l'Inter sont surprenantes, étant donné qu'il a terminé plus haut que son adversaire en phase de groupe.

Barcelone est le grand favori, ce qui est compréhensible en raison de ses excellentes performances dans la compétition jusqu'à présent. Bien qu'il soit impossible d'exclure Dortmund, qui a atteint la finale la saison dernière, il semble judicieux de miser sur la victoire du Barça.

De même, le PSG est le grand favori de son match. Bien qu'Aston Villa ne doive pas être sous-estimé, la performance du PSG contre Liverpool lors du dernier tour suggère qu'une victoire du PSG est à prévoir ici.