Pronostic Newcastle vs Chelsea 20/12/2025 : l'avantage à domicile sera déterminant

Notre expert en paris anticipe une rencontre passionnante entre ces deux équipes, avec Newcastle qui devrait l'emporter.

Pronostic Newcastle vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Chelsea

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Newcastle 2-1 Chelsea

Pronostic des buteurs : Newcastle – Nick Woltemade, Anthony Gordon ; Chelsea – Pedro Neto

La saison irrégulière de Newcastle en Premier League s'est poursuivie avec une défaite marquante face à Sunderland la semaine dernière. Cette défaite a été particulièrement difficile car elle est survenue contre leurs rivaux acharnés lors du Derby Day.

Cette défaite a laissé les hommes d'Eddie Howe à la 12e place du classement de la Premier League, à six points des quatre premières positions. Cependant, les Magpies ne sont qu'à un point de moins que l'année dernière à la même période. L'équipe reste confiante quant à sa capacité à se qualifier pour la compétition européenne.

Les protégés de Howe seront heureux de retourner à St James' Park. Jusqu'à présent, ils n'ont perdu que deux matchs de championnat à domicile cette saison, contre Arsenal et Liverpool. Cet avantage à domicile est exactement ce dont ils ont besoin pour combler l'écart avec Chelsea, qui a actuellement six points d'avance.

Les hommes d'Enzo Maresca se rendront à Newcastle avec confiance après leur victoire 3-1 en quart de finale de la Coupe de la Ligue cette semaine. C'était leur sixième victoire consécutive dans les huit derniers de la Carabao Cup. Les Blues semblent prêts à se battre pour ce trophée cette saison.

Actuellement à la quatrième place du championnat, Chelsea ne peut pas se permettre de perdre plus de points s'ils veulent rester dans la course au titre. De plus, des résultats médiocres supplémentaires pourraient les écarter des places importantes pour la qualification européenne.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Chelsea

Composition attendue de Newcastle : Ramsdale, Livramento, Thiaw, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Miley, Murphy, Gordon, Woltemade

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Les soucis défensifs de Howe

Newcastle a marqué au moins une fois lors de chacun de ses huit derniers matchs de Premier League à domicile. Ils ont une moyenne de 1,75 but par match à St James' Park, avec 14 buts marqués en huit rencontres.

Cependant, défensivement, ils n'ont pas été aussi solides que d'habitude sous Eddie Howe. Les Magpies n'ont pas réussi à garder une seule fois leur cage inviolée lors de leurs neuf derniers matchs de championnat consécutifs.

Cela encouragera Chelsea, qui n'a pas réussi à marquer lors de ses deux précédentes visites ici, toutes deux la saison dernière. Il convient de noter que seul Man City (16) a marqué plus de buts en championnat à l'extérieur que les hommes de Maresca cette saison (15).

De plus, 75% des matchs de championnat à domicile de Newcastle ont vu des buts des deux côtés, tandis que 50% des matchs à l'extérieur de Chelsea ont eu le même résultat. Par ailleurs, sept des huit derniers matchs de Newcastle, toutes compétitions confondues ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 1 Newcastle vs Chelsea : BTTS - Oui à une cote de 1,58 sur Winamax

Les Magpies commencent fort

Les hôtes sont une équipe difficile à marquer en première mi-temps. Ils n'ont pas encaissé de but en première période lors de 13 de leurs 16 derniers matchs de championnat. Cependant, ils ont tendance à encaisser plus tard dans le match, car 80% des buts qu'ils ont encaissés en championnat cette saison sont survenus en seconde mi-temps.

Ces tendances montrent que les Magpies ont tendance à bien commencer à domicile. Globalement, ils ont ouvert le score dans 62% de leurs matchs de Premier League. Cependant, à St James' Park, cette statistique monte à 88%, signifiant qu'ils ont marqué les premiers dans sept de leurs huit matchs à domicile.

Chelsea a également marqué le premier but dans 62% de ses matchs de championnat cette saison. Cependant, lorsqu'ils sont en déplacement, ils ne l'ont fait que 38% du temps, tandis que les hôtes ont marqué les premiers dans 50% de leurs matchs à l'extérieur.

Newcastle a marqué le premier but contre Chelsea lors de trois de leurs cinq dernières confrontations directes, suggérant qu'ils pourraient le refaire.

Pronostic 2 Newcastle vs Chelsea: Premier but - Newcastle à une cote de 1,98 sur Winamax

Un endroit difficile à visiter

L'équipe à domicile est sur une série incroyable à leur stade, étant invaincue lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, avec sept victoires et un match nul. Cela montre à quel point il est difficile de les battre à domicile.

Arsenal a été la dernière équipe à gagner à St James' Park, et ils ont eu besoin d'un but tardif pour assurer la victoire. Ce ne sera pas un match facile pour Chelsea, car leurs cinq derniers matchs à l'extérieur toutes compétitions confondues ont abouti à deux victoires et une série de trois matchs sans victoire.

De plus, les Magpies ont remporté chacune des quatre dernières confrontations directes qu'ils ont accueillies. La dernière victoire des Blues ici remonte à 2021. Ils ont montré qu'ils avaient du mal lors des matchs à l'extérieur récemment, donc il semble probable qu'ils ne parviendront pas à obtenir des points ce week-end.

Pronostic 3 Newcastle vs Chelsea : 1x2 - Newcastle à une cote de 2,60 sur Winamax

+