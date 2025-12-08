Pronostic Monaco vs Galatasaray, avantage Monaco sur ce match

Notre spécialiste s’intéresse à la Ligue des Champions cette semaine. Il vous propose son pronostic Monaco vs Galatasaray et ses explications.

+

Les meilleurs paris pour Monaco Galatasaray

Une rencontre très importante pour la suite de cette compétition européenne. Découvrez les trois choix et le pronostic Monaco Galatasaray de notre expert :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 2,11 sur Unibet, soit une probabilité de 47,3 % que Monaco gagne ce match important.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,39 sur Unibet, soit une probabilité de 71,9 % que chaque équipe marque au moins 1 fois.

Monaco gagne à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,49 sur Unibet, soit une probabilité de 40,1 % de voir Monaco avec l’avantage après 45 minutes.

Notre pronostic Monaco vs Galatasaray voit une victoire de Monaco 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Monaco est une équipe très irrégulière cette saison et cela leur porte préjudice, autant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions. Les joueurs de Pocognoli se doivent de faire mieux pour enclencher une série de bons résultats et marquer des points importants dans les deux compétitions. Après avoir battu le PSG, ils ont enchaîné avec une défaite contre Brest et montrent leur fébrilité qu’ils devront corriger dès mardi.

En Turquie, Galatasaray est un bon leader du championnat avec seulement une défaite et trois matchs nuls. La mauvaise note, sur leurs cinq derniers matchs, ils ont connu deux matchs nuls et une défaite. De quoi installer du doute dans les rangs des stambouliotes, surtout avec l’absence de leur attaquant star, Victor Osimhen.

Les effectifs probables pour Monaco Galatasaray

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Vanderson, Teze, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun

Composition attendue de Galatasaray : Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Sara, Torreira - Sané, Gündogan, B.A. Yilmaz - Icardi

Monaco avec le retour de certains éléments

Pour leur dernière à domicile, les Monégasques ont vu le Paris Saint-Germain se déplacer et repartir avec une défaite 1 but à 0. Lors des rencontres avec un fort enjeu, les coéquipiers de Paul Pogba, qui gratte minute après minute, savent faire pour marquer des points importants.

Son retour, celui de Hradecky dans les buts et de Lamine Camara au milieu de terrain font une réelle différence pour Monaco et devraient permettre de remporter des rencontres.

En face, c’est plutôt l’inverse avec l’absence de l’attaquant Nigérian. Même si c’est Mauro Icardi qui le remplace, Osimhen est une véritable menace pour toutes les équipes du monde et son absence laissera un vide à la pointe de l’attaque. Avec un effectif un cran au-dessus, Monaco est favori et le retour de certaines pièces importantes leur fera du bien mentalement et collectivement.

Pronostic 1 Monaco vs Galatasaray : Victoire de Monaco - cote de 2,11 sur Unibet

Deux équipes qui doivent gagner pour survivre

Monaco n’a marqué que 6 points dans cette campagne avec une victoire et trois matchs nuls. Pour espérer voir la suite en Europe, ils ont l’obligation d’engranger des points et de remonter au classement. En jouant à domicile, ils vont devoir faire le jeu, se porter vers l’avant et marquer plus d’une fois pour se mettre à l’abri. De quoi voir les Monégasques marquer au moins une fois dans cette rencontre.

En face, Galatasaray est un peu mieux placé avec 9 points déjà marqués, mais ils ont aussi besoin de points pour voir les prochaines rencontres plus tranquillement. En laissant Monaco faire le jeu, ils auront l’occasion de contrer et pourront compter sur la rapidité de Leroy Sané pour faire quelques différences. Un match où chaque équipe aura l’occasion de briller.

Pronostic 2 Monaco vs Galatasaray : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,39 sur Unibet

Monaco prend l’avantage d’entrée de jeu

Les rencontres de Ligue des Champions sont souvent prolifiques et pleines de spectacle. Pour ce match, c’est Monaco qui doit faire la différence, le jeu et remporter les trois points pour encore croire à la suite de cette compétition. Ils vont se ruer vers le but Turc pour essayer de rapidement marquer et prendre l’avantage au tableau d’affichage.

Les monégasques peuvent compter sur un effectif de très grande qualité avec Pogba, Fati, Golovin, Akliouche, Biereth et Balogun, qui devraient se succéder dans cette rencontre. Mais avec une obligation de trois points, ils vont rapidement se porter vers l’avant et ils auront l’occasion de prendre l’avantage dans les 45 premières minutes.