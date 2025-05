Pronostic Marseille vs Rennes 17/05/2025 : l’OM célèbre son podium !

Marseille vs Rennes

Notre expert en pronos foot vous donne ses meilleurs paris pour Marseille-Rennes, 34e journée de Ligue 1, ce samedi 17 mai à 21h.

+

Pronostic Marseille - Rennes : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour OM - Rennes

Marseille gagne et les deux équipes marquent ⭐à la cote de 2,58 soit une probabilité de 39% de voir l’OM terminer en beauté à domicile en encaissant tout de même un but.

de voir l’OM terminer en beauté à domicile en encaissant tout de même un but. Marseille marque dans les deux mi-temps ⭐ à la cote de 2,07 sur Unibet, soit une probabilité de 48% de voir les olympiens marquer à plusieurs reprises dans ce match et dans les deux mi-temps

Le duo Greenwood/Gouiri marque +1,5 buts ⭐ à la cote de 2,60 sur Unibet, soit une probabilité de 38% de voir les deux hommes en forme marquer plus d’un but à eux deux.

Nous prédisons la victoire 3-1 de Marseille face à Rennes.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

34e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi soir au Vélodrome !

Marseille, déjà assuré de terminer sur le podium, reçoit Rennes dans une soirée de célébration à domicile après la qualification en Ligue des Champions. Le dernier match d’une saison positive pour le club phocéen qui retrouve la plus belle des compétitions européennes pour la 3ème fois au 21e siècle.

En face, Rennes n’a plus rien à jouer au terme d’une saison en dent de scie. Mais la motivation reste la même et les Rennais l’ont montré la semaine dernière face à Nice avec une étonnante victoire 2 à 0. Ils se déplacent avec l’envie de venir gâcher la fête au Vélodrome.

Les effectifs probables pour Marseille – Rennes

Composition attendue de Marseille :

Rulli, Garcia, Cornelius, Balerdi, Murillo, Hojbjerg, Rongier, Rowe, Rabiot, Greenwood, Gouiri

Composition attendue de Rennes :

Samba, Jacquet, Rouault, Brassier, Truffert, Cisse, Matusiwa, Kone, Tamari, Kalimuendo, Blas

Marseille l’emporte avec la manière

Souvent bien inspirés à domicile cette saison avec des matchs ouverts, les joueurs de De Zerbi auront à cœur ce samedi de vouloir faire plaisir une dernière fois à leur public. Assurés de terminer sur le podium, Marseille lutte cependant toujours avec Monaco, à seulement 1 point derrière eux, pour terminer sur la 2ème marche derrière le PSG.

Invaincu à domicile depuis plus de deux mois, l’OM renoue avec le succès depuis plusieurs rencontres et bien souvent sur des scores élevés. Ses deux derniers matchs à domicile se sont soldés par une victoire 4-1 et 5-1. Rennes est un adversaire que Marseille apprécie de battre, comme ce fut le cas au match aller en janvier dernier avec une victoire 2-1.

Même si l’OM se présente ce samedi avec la 2ème meilleure attaque de Ligue 1, cette équipe concède néanmoins beaucoup de buts et se place à la 8ème marche du classement des défenses de Ligue 1. Une indication importante à l’aube de ce duel face à Rennes qui a toujours marqué lors de ses 5 derniers matchs.

Pronostic 1 OM vs Rennes : Marseille gagne et les deux équipes marquent - cote de 2,58 sur Unibet.

Marseille impose son rythme dans les deux mi-temps

Pronostic aussi intéressant que rare, nos experts vous proposent cette fois de vous orienter vers un but de l’OM dans les deux mi-temps. Un choix audacieux, qui verrait l’OM inscrire au moins un but de chaque côté des virages du vélodrome ce samedi soir.

Un choix logique, tant l’OM l’a réalisé cette saison. D’abord au match aller face à cette même équipe de Rennes, mais aussi lors de 13 des 33 matchs disputés de cette saison. Une statistique utile face à une équipe qui n’a pas réussi à gagner au Vélodrome depuis 2017.

Boostés par l’envie d’offrir une 20ème victoire à leurs supporters, Marseille devrait s’employer autant en première qu’en deuxième mi-temps pour venir s’imposer face à cette équipe Rennaise qui retrouve des couleurs.

Pronostic 2 OM vs Rennes : Marseille marque dans les deux mi-temps - cote de 2,07 sur Unibet.

Le duo d’attaque conclut sa saison en beauté

Qui d’autres sinon eux ? Mason Greenwood et Amine Gouiri sont les deux hommes en forme de l’attaque marseillaise. Impliqués sur 36 des 70 buts inscrits par Marseille cette saison, la doublette offensive semble s’être parfaitement trouvée. D’autant plus que le joueur algérien a rejoint l’équipe lors du mercato hivernal et est déjà impliqué sur 13 buts en 13 matchs.

Décisifs tous les deux le week-end dernier face au Havre, l’un des deux a toujours été buteur lors des quatre derniers matchs de l’OM.

A domicile et face à son ancien club, Amine Gouiri qui reste sur 6 buts lors de ses 3 derniers matchs aura une motivation supplémentaire à vouloir marquer de son empreinte cette dernière rencontre de la saison et s’imposer comme titulaire indiscutable pour la saison prochaine.