Pronostic Marseille vs Monaco, une rencontre capitale en Ligue 1

Notre expert Ligue 1 dévoile son pronostic Marseille vs Monaco. Un match haut en couleur pour l'affiche de ce dimanche 14 décembre.

Les meilleurs paris pour Marseille Monaco

L’affiche de la seizième journée nous promet une belle bataille ce dimanche 14 décembre. Voici les choix de notre expert et son pronostic Marseille Monaco :

Moins de 3,5 buts ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % que 3 buts ou moins soient inscrits durant la rencontre.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,39 sur Unibet, soit une probabilité de 71,9 % que chaque équipe marque pendant le match.

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,36 sur Unibet, soit une probabilité de 42,3 % de voir un match nul après 45 minutes.

Notre pronostic Marseille vs Monaco voit un match nul avec un but de chaque côté pour cette journée de championnat.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ces dernières semaines, Marseille et Monaco sont deux équipes assez irrégulières qui perdent des points dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Les joueurs de Roberto de Zerbi avaient pourtant bien repris après la trêve internationale en battant Nice 5 buts à 1. Depuis, ils ont connu un match nul et une défaite face à Lille, qui les place à la troisième place avec 29 points.

Pour Monaco, l’irrégularité est encore plus forte avec une victoire contre le Paris Saint-Germain avant d’aller perdre 3 points à Brest. Septième avec 23 points, les joueurs de Pocognoli se doivent de remporter cette rencontre pour remonter au classement et ne pas se faire distancer par l’Olympique de Marseille. De nombreuses raisons qui font de ce match un rendez-vous capital pour les monégasques.

Les effectifs probables pour Marseille Monaco

Composition attendue de Marseille : Rulli - Pavard, Aguerd, Balerdi - Murillo, Vermeeren, Höjbjerg, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Paixão

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Vanderson, Teze, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun

Des enjeux trop importants sur cette rencontre

Dans la course à la Ligue des Champions et à la Ligue 1, Marseille et Monaco se tiennent à seulement 6 points d’écart. Ce match pourrait permettre aux Phocéens de prendre le large face à leurs adversaires, et aux Monégasques de se rapprocher à 3 points. Une rencontre très importante pour les deux clubs pour continuer de rêver cette saison et de se battre en deuxième partie de saison.

Les marseillais ont encaissé peu de buts à domicile depuis le début de saison avec seulement 8 lors des 7 matchs joués. De l’autre côté, Monaco reste irrégulier, mais montre un meilleur visage depuis quelques semaines avec une défense plus solide. Ils ont besoin de bien défendre pour pouvoir marquer au moins un point et nous offriront un match assez fermé.

Pronostic 1 Marseille vs Monaco : Moins de 3,5 buts - cote de 1,53 sur Unibet

Deux groupes très offensifs

Dans une rencontre d’une telle importance, la première équipe qui va marquer aura l’occasion d’empocher les trois points, mais il faudra aussi pouvoir défendre. Les espaces seront présents avec deux équipes qui aiment attaquer et qui feront tout pour déstabiliser leurs adversaires le plus rapidement possible.

Avec d’un côté Paixao, Aubameyang et Greenwood, et de l’autre Akliouche, Balogun et Minamino, nous avons deux équipes de très grande qualité. En plus, les remplaçants de chaque côté auront leur mot à dire en entrant pendant la rencontre. Offensivement, ce sont deux des meilleures attaques du championnat qui auront l’occasion de marquer pour faire la différence.

Pronostic 2 Marseille vs Monaco : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,39 sur Unibet

Une bataille tactique nous attend

Dans une rencontre avec autant d’enjeu, nous aurons l’occasion de voir une bataille tactique sur toutes les parties du terrain. Les deux entraîneurs étudient très bien leurs adversaires pour les déstabiliser, tout en restant solide défensivement. Avec les deux schémas de jeu qu’ils proposent depuis quelques temps, cette bataille tactique devrait être très intéressante à suivre.

Pendant les 45 premières minutes, les deux effectifs pourront s’observer et se rendre coup pour coup avant quelques ajustements tactiques pendant la pause. Cela devrait nous amener vers un match nul dans la première mi-temps avant de voir le match vraiment se débloquer après la pause. Une rencontre qui nous promet d’être intéressante, tant tactiquement que pour l’enjeu.

Pronostic 3 Marseille vs Monaco : Match nul à la mi-temps - cote de 2,36 sur Unibet

