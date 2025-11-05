Pronostic Marseille vs Atalanta 05/11/2025 : Un pari risqué ? Le pronostic qui anticipe le match nul !

Notre expert en paris s'attend à une impasse entre deux équipes dont la forme est irrégulière, surtout en Europe.

Pronostic Marseille vs Atalanta : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Marseille vs Atalanta

Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 1,50 sur Winamax

Buteur à tout moment - Pierre-Emerick Aubameyang à une cote de 2,75 sur Winamax

1x2 - Match nul à une cote de 3.50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Marseille 1-1 Atalanta

Pronostic des buteurs : Marseille – Pierre-Emerick Aubameyang ; Atalanta – Ademola Lookman

L'Olympique de Marseille réalise une bonne deuxième saison sous la direction de Roberto De Zerbi. L'ancien entraîneur de Brighton a vu son équipe de Ligue 1 atteindre la deuxième place au niveau national. Avec seulement deux points d'écart avec le PSG, l'OM sera désireux de viser le titre.

Cependant, ils cherchent toujours à obtenir leur deuxième victoire en Ligue des champions de la saison lors de leur quatrième tentative. Les hôtes entament cette série de matchs exactement à mi-parcours, actuellement à la 18e place sur 36 équipes.

Ils n'ont accumulé que trois points, mais ont une chance de devancer leurs visiteurs avec une victoire ici. La campagne nationale de l'Atalanta a été décevante. Bien qu'ils ne soient pas tombés en zone de relégation, ils ont fait trop de matchs nuls, les laissant en milieu de tableau de la Serie A.

Cependant, leur forme européenne a été légèrement meilleure, mais comme leurs hôtes, ils essaient de sécuriser leur deuxième victoire de la campagne. La défaite du week-end contre l'Udinese n'a pas inspiré confiance aux hommes d'Ivan Juric avant la 4e journée de la Ligue des champions.

Les effectifs probables pour Marseille vs Atalanta

Composition attendue de Marseille : Rulli, Medina, Pavard, Aguerd, Murillo, Weah, O’Riley, Vermeeren, Greenwood, Paixao, Aubameyang

Composition attendue de Atalanta : Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Hien, Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Krystovic

Les statistiques indiquent des buts des deux côtés

Marseille a été efficace devant le but en Ligue des champions. Ils ont marqué six buts en trois matchs, soit une moyenne de deux par match. Quatre de leurs cinq derniers matchs ont vu les deux équipes marquer dans toutes les compétitions.

Pendant ce temps, l'opposition a marqué un minimum de deux buts dans ces quatre rencontres. De Zerbi devra aborder ces problèmes défensifs mercredi soir. Malgré le fait que l'Atalanta n'ait marqué que deux fois en trois matchs de LDC, le nombre élevé de buts encaissés par les hôtes leur donnera confiance.

Dans cinq des six derniers matchs de La Dea qui ont vu au moins un but, les deux équipes ont réussi à marquer. De plus, les deux équipes ont réussi à trouver le filet lors de leur dernière rencontre au Stade Vélodrome.

Les hôtes n'ont gardé que deux cages inviolées lors de leurs 24 derniers matchs de LDC, donc les visiteurs pourraient marquer dans ce match.

Pronostic 1 Marseille vs Atalanta : BTTS - Oui à une cote de 1,45 sur Winamax

Une carrière revitalisée

Pierre-Emerick Aubameyang semble avoir revitalisé sa carrière après un bref passage en Pro League saoudienne. Lors de sa période précédente avec l'OM, l'attaquant a marqué 10 buts et enregistré trois passes décisives en 13 matchs de Ligue Europa.

Cette saison, l'ancien joueur d'Arsenal a déjà quatre contributions décisives en trois matchs de LDC (B1, P3). Il a trouvé le filet six fois lors de ses huit dernières apparitions pour le club et le pays.

En conséquence, il sera une menace pour les hôtes et pourrait sécuriser le point crucial pour Marseille.

Pronostic 2 Marseille vs Atalanta : Buteur à tout moment - Pierre-Emerick Aubameyang à une cote de 2,50 sur Winamax

Les spécialistes du match nul pour obtenir un résultat familier

Marseille est favori pour gagner ce match car ils jouent à domicile. Ils sont invaincus lors de 14 de leurs 15 dernières sorties à domicile toutes compétitions confondues. Cependant, ils n'ont toujours pas battu l'équipe de Serie A dans un match compétitif.

L'Atalanta a fameusement éliminé les hôtes en demi-finale de la Ligue Europa en 2024, avant de remporter le trophée. Fait intéressant, le match en France s'est terminé par un match nul 1-1. Les Italiens n'ont jamais remporté de match compétitif en France en quatre tentatives (N2, D2).

De plus, La Dea n'a réussi à obtenir qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison. Avant la défaite du week-end dernier, l'Atalanta a fait cinq matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues. Cela prouve qu'ils sont difficiles à battre et qu'ils ont aussi du mal à trouver le chemin des filets.

Par conséquent, il y a une grande chance que les Phocéens et La Dea se neutralisent dans ce match.