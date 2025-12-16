Pronostic Manchester City vs Brentford 17/12/2025 : City vers les demi-finales

City est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres compétitives avec Brentford. Huit des neuf derniers matchs de City ont vu trois buts ou plus marqués.

Pronostic Manchester City vs Brentford : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Brentford

Man City – Man City (Mi-temps – Temps plein) à une cote de 1,94 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,82 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,35 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 3-1 Brentford

Pronostic des buteurs : Man City – Cherki, Haaland x2

Manchester City et Brentford s'affrontent au stade Etihad mercredi soir pour une place en demi-finales de la Coupe EFL. Sans surprise, City est le grand favori avant le match, étant donné sa forme impressionnante. Ils ont remporté cinq de leurs six derniers matchs de Premier League et sont les meilleurs buteurs du championnat, avec 38 buts en 16 rencontres.

Bien que Guardiola soit connu pour faire tourner son effectif pour la Coupe EFL, il sait quand aligner ses meilleurs joueurs. Avec l'équipe à seulement deux victoires de la finale, son onze de départ pourrait être plus fort que d'habitude. Omar Marmoush étant en service international, Guardiola pourrait n'avoir d'autre choix que d'aligner Erling Haaland.

Brentford a été incroyablement inconstant cette saison. Ils n'ont fait que deux matchs nuls en 16 matchs de Premier League, il n'y a donc rarement de juste milieu dans leurs performances. Ils n'ont pas réussi à remporter trois matchs de Premier League, mais Keith Andrews verra ce match comme une chance sans risque de sécuriser un trophée.

Les Bees ne sont pas favoris, mais une victoire ici les rapprocherait d'une finale à Wembley. Brentford est excellent pour marquer sur coups de pied arrêtés, ce qui pourrait poser problème à Manchester City. Six des 16 buts encaissés par City en Premier League 2025/26 l'ont été sur coups de pied arrêtés.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Brentford

Composition attendue de Manchester City : Trafford, Lewis, Aït-Nouri, Gvardiol, Stones, Aké, Foden, Cherki, Bobb, Gonzalez, Haaland

Composition attendue de Brentford : Kelleher, Kayode, Henry, Collins, van den Berg, Damsgaard, Janelt, Ouattara, Lewis-Potter, Jensen, Thiago

City pour commencer fort et consolider son avance

Le bilan de Brentford à l'extérieur dans cette compétition est médiocre. Ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur dans le tournoi. De plus, Manchester City les a battus six fois lors de leurs neuf dernières confrontations compétitives.

City a mené à la mi-temps dans quatre de ses cinq derniers matchs. De plus, les Bees n'ont pas réussi à garder leur cage inviolée lors de leurs six derniers matchs.

Sur la base des données ci-dessus, City devrait probablement gagner le match et mener à la mi-temps. Cela offre une bien meilleure valeur sur une victoire de City. Les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 51,28 % de probabilité d'une victoire MT-FT de City, contre 73 % de probabilité de les voir gagner à la fin du temps réglementaire.

Pronostic 1 Manchester City vs Brentford : Man City – Man City (Mi-temps – Temps plein) à une cote de 1,94 avec Winamax

La rotation des gardiens offre une chance aux visiteurs

Bien que la défense de Manchester City soit bien améliorée cette saison, ils concèdent encore plus d'un but par match en moyenne en Premier League. Si Guardiola modifie son équipe pour mercredi, cela pourrait affecter leur organisation défensive.

Le gardien James Trafford pourrait être aligné, ayant joué au tour précédent à Swansea. Il n'est pas tout à fait au même niveau que Gianluigi Donnarumma, qui s'est avéré être l'un des transferts les plus inspirés de l'été en Premier League.

Trafford a concédé 1,33 but par 90 minutes sous le maillot de City depuis son retour de Turf Moor. Il est dans le 88e percentile pour les arrêts par rapport aux tirs reçus, mais il manque de la présence imposante de Donnarumma. Brentford a également marqué lors de deux de ses trois dernières visites au stade Etihad.

Pronostic 2 Manchester City vs Brentford : Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,82 avec Winamax

Parier sur ce quart de finale pour voir quatre buts ou plus;

En utilisant les données sur la production offensive et les records défensifs des deux équipes, parier sur quatre buts ou plus semble logique. City a marqué en moyenne 2,67 buts en Coupe EFL, tandis que Brentford en moyenne 1,33 but dans la même compétition.

Bien que Pep Guardiola change son onze de départ pour affronter les Bees en milieu de semaine, ils disposent toujours de nombreux talents offensifs. Avec Omar Marmoush en service pour la CAN avec l'Égypte, Erling Haaland pourrait même être sélectionné pour mener la ligne mercredi soir.

Si Haaland est impliqué, ce match devrait comporter beaucoup de buts. Le Norvégien a inscrit un nouveau doublé dimanche lors de la victoire confortable 3-0 de City contre Crystal Palace.

Pronostic 3 Manchester City vs Brentford : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,35 avec Winamax

