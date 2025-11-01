Pronostic Man City vs Bournemouth 02/11/2025 : un grand test pour une City inconstante

Nous prévoyons une victoire de City contre les courageux Cherries, avec l'avantage du terrain jouant un rôle à l'Etihad.

Pronostic Man City vs Bournemouth : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Man City vs Bournemouth

Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

Antoine Semenyo marque ou fait une passe décisive à une cote de 2,90 sur Winamax

Plus de buts en deuxième mi-temps à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 2-1 Bournemouth

Pronostic des buteurs : Man City – Haaland, Foden ; Bournemouth – Semenyo

Manchester City a été ramené sur terre lorsqu'ils ont été battus par Aston Villa. Cependant, ils ont retrouvé le chemin de la victoire en Carabao Cup. Ils étaient sur une belle série avant leur défaite face à Villa, avec Erling Haaland en grande forme. Maintenant, ils doivent prouver leur valeur en rebondissant en Premier League.

Bournemouth, quant à eux, a pleinement justifié sa place dans l'élite, grimpant à la deuxième place après avoir battu Nottingham Forest la semaine dernière. Ils sont invaincus en sept matchs toutes compétitions confondues, et Andoni Iraola doit être ravi de leur forme. Les Cherries ne se verront pas comme des outsiders ici.

Les effectifs probables pour Man City vs Bournemouth

Composition attendue de Man City : Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, Gonzalez, Marmoush, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic, Jimenez, Senesi, Diakité, Truffert, Adams, Scott, Tavernier, Culvert, Semenyo, Evanilson

Miser sur des erreurs défensives

City n'a pas bien commencé la saison, l'équipe de Pep Guardiola ayant subi des défaites contre Tottenham Hotspur et Brighton and Hove Albion dès le début. Cependant, les choses se sont améliorées, car ils ont enchaîné neuf matchs sans défaite. Ils semblent également avoir résolu leurs problèmes défensifs, ayant gardé plusieurs fois leur cage inviolée.

Cependant, ils ont aussi montré des faiblesses. Sept équipes, dont Burnley et Swansea City, ont trouvé le chemin des filets contre eux, ce qui donnera confiance à Bournemouth. Les Cherries ne sont pas non plus irréprochables en défense, ayant gardé seulement quatre fois leur cage inviolée cette saison.

Avec aucune des deux équipes particulièrement imperméable, cela a tout d'une rencontre à score élevé. Il y aura une abondance de talents offensifs sur le terrain, tous capables de poser des problèmes.

Pronostic 1 Man City vs Bournemouth : Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

La star de Bournemouth

De tous les mouvements effectués par Bournemouth cet été, garder Antoine Semenyo a probablement été le meilleur. Le joueur de 25 ans a été une grande partie de leur succès jusqu'à présent et s'avère être un véritable casse-tête pour les adversaires. City devra se méfier de la menace qu'il représente.

Avec neuf buts et passes décisives en neuf matchs de Premier League jusqu'à présent, il est une grande menace dans le dernier tiers. Semenyo a été impliqué dans des buts lors de cinq matchs différents, et après être resté muet lors des deux derniers, il pourrait bien être prêt pour un autre. Guardiola veillera à ce que sa défense ait un plan clair pour le contenir.

Erling Haaland - qui devrait se remettre d'une blessure pour jouer - est considéré comme le buteur le plus probable, mais la valeur n'est pas très élevée. Pendant ce temps, Omar Marmoush et Phil Foden sont les autres favoris des bookmakers pour marquer. Cependant, après son doublé contre Liverpool lors de la première journée, Semenyo a l'état d'esprit pour un but dans un grand match

Pronostic 2 Man City vs Bournemouth : Antoine Semenyo marque ou fait une passe décisive à une cote de 2,90 sur Winamax

Regarder les choses s'ouvrir

Cette confrontation met en vedette deux équipes qui ont été plus actives après la pause que lors des 45 premières minutes. Les hommes d'Iraola ont marqué tout autant dans chaque période (8), mais ont concédé plus de quatre fois plus en seconde. C'est quelque chose dont les Citizens seront très conscients - principalement en raison de leur propre record.

City a marqué plus et concédé moins après la mi-temps, ils sentiront donc une opportunité à mesure que le match avance. Les choses sont susceptibles de s'ouvrir, ce qui pourrait bien jouer en faveur des hôtes. Evanilson pourrait revenir pour les visiteurs, et ce serait un énorme coup de pouce compte tenu de sa qualité et de son éthique de travail.

Nous nous attendons à ce que l'équipe de Guardiola l'emporte, mais de justesse, alors que les Cherries se battent pour maintenir leur série d'invincibilité.