Pronostic Man City vs Borussia Dortmund 05/11/2025 : Haaland pour inspirer une victoire à domicile

City et Dortmund comptent chacun sept points après leurs trois premiers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions 25/26. Une City en pleine forme va-t-elle submerger le BVB ?

Pronostic Man City vs Borussia Dortmund : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Man City vs Borussia Dortmund

Man City -1 (handicap 3-Way) à une cote de 1,79 avec Winamax

Erling Haaland premier buteur à une cote de 2,65 avec Winamax

2e mi-temps (mi-temps avec le plus de buts) à une cote de 1,88 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 3-1 Borussia Dortmund

Pronostic des buteurs : Man City – Haaland x2, Foden ; Borussia Dortmund – Guirassy

Manchester City et Borussia Dortmund figurent parmi les huit premiers de la phase de groupes de la Ligue des Champions après trois matchs. Ils s'affronteront au stade Etihad mercredi soir lors de la 4e journée.

City a vraiment retrouvé une bonne forme domestique. Les hommes de Pep Guardiola sont désormais deuxièmes au classement, à six points des leaders actuels, Arsenal. City affiche la meilleure attaque du championnat, avec une moyenne de deux buts marqués par match.

De plus, leur moyenne de buts marqués en Ligue des Champions est de deux, avec seulement deux buts encaissés lors de leurs trois premiers matchs. L'attaquant vedette Erling Haaland est à nouveau en grande forme, ayant marqué 17 buts en 13 apparitions en Premier League et Ligue des Champions cette saison.

Borussia Dortmund se rend à Manchester avec une grande confiance, car ils sont un cran au-dessus de City dans la phase de groupes de la Ligue des Champions. L'équipe de Niko Kovac a marqué 12 buts en trois matchs, tout en en encaissant sept.

Ils n'ont perdu qu'une seule fois en Bundesliga jusqu'à présent cette saison, mais restent à sept points des leaders, le Bayern Munich. Kovac dispose d'un effectif relativement en forme, avec Julien Duranville comme seul absent majeur.

Les effectifs probables pour Man City vs Borussia Dortmund

Composition attendue de Man City : Donnarumma ; Aït-Nouri, Nunes, Dias, Stones, Savinho, Rodri, Reijnders, Doku, Foden, Haaland

Composition attendue de Borussia Dortmund : Kobel ; Couto, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Nmecha, Svensson, Bellingham, Brandt, Beier, Guirassy

Soutenir City pour faire le travail

Compte tenu de la récente résurgence de City, il est difficile de ne pas soutenir Man City pour la victoire. De plus, il pourrait être judicieux de parier sur une victoire par une marge de deux buts ou plus à un prix avantageux. Bien que Dortmund ait marqué beaucoup de buts, ils ont également encaissé plus de deux buts par match.

La défense de City sera probablement plus difficile à percer pour Dortmund. Le BVB sera contraint de jouer défensivement pendant la majeure partie du match au stade Etihad.

City est invaincu lors de ses trois rencontres à domicile avec le BVB en Ligue des Champions, ayant remporté leurs deux dernières confrontations 2-1 en 2021 et 2022, respectivement. Il semble que cette équipe de City commence à prendre de l'élan, avec Rodri en forme, Haaland qui marque bien, et Donnarumma qui devient un gardien de but très fiable.

Pronostic 1 Man City vs Borussia Dortmund : Man City -1 (handicap 3-Way) à une cote de 1,79 avec Winamax

Haaland pour faire la différence

Par rapport à ses standards habituels élevés, la saison 2024/25 a été relativement calme pour Erling Haaland. Il a marqué 30 buts en 40 matchs à travers les campagnes de Premier League et de Ligue des Champions. Cependant, le joueur de 25 ans a déjà marqué 17 buts en seulement 13 apparitions jusqu'à présent en 2025/26.

Il a déjà inscrit quatre buts en trois matchs de Ligue des Champions, avec un taux de réussite de 133 %. Haaland est presque certain d'être le point focal de Guardiola contre le BVB. À cet égard, il est surprenant de pouvoir parier sur lui pour marquer en premier à une probabilité de seulement 33,33 %.

Haaland a un taux de réussite de 50 % contre Dortmund lorsqu'il joue pour City, ayant affronté le BVB à deux reprises lors de la campagne de Ligue des Champions 2022/23.

Pronostic 2 Man City vs Borussia Dortmund : Erling Haaland premier buteur à une cote de 2,65 avec Winamax

Attente d'un festival de buts en seconde mi-temps

Tous les trois matchs de Dortmund en Ligue des Champions ont vu de nombreux buts après la pause. Lors de leur match nul 4-4 à la Juventus, les huit buts ont été marqués en seconde période. Lors de leur victoire 4-1 à domicile contre l'Athletic Bilbao, quatre des cinq buts ont été inscrits après la mi-temps.

Enfin, quatre des six buts lors de la victoire 4-2 du BVB à Copenhague le mois dernier ont également été marqués après la pause.

Les deux buts de Man City lors de leur victoire 2-0 contre Naples ont été marqués en seconde mi-temps. Dortmund et Naples sont en forme similaire, donc c'est un bon point de référence. Par conséquent, il pourrait être judicieux de parier sur une seconde mi-temps avec plus de buts que la première à une probabilité modeste de 50 %.