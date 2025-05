Pronostic Lyon vs Angers 17/05/2025: Lyon n’a pas dit son dernier mot

Lyon vs Angers

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour cette 34e journée de Ligue 1 entre Lyon et Angers ce samedi 17 mai à 21h.

Pronostic Lyon - Angers : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lyon - Angers

Lyon gagne de 2 buts ou plus ⭐à la cote de 1,68 soit une probabilité de 59% de voir les Lyonnais s’imposer aisément pour conclure cette saison à domicile.

de voir les Lyonnais s’imposer aisément pour conclure cette saison à domicile. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62% de voir les filets trembler des deux côtés du Groupama Stadium.

de voir les filets trembler des deux côtés du Groupama Stadium. Alexandre Lacazette buteur ⭐ à la cote de 1,79 sur Unibet, soit une probabilité de 55% de voir le général conclure sa 11e saison au club de la meilleure des manières.

Nous prédisons la victoire de Lyon 4-1 face à Angers.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lyon affronte Angers pour cette dernière journée de Ligue 1 ce samedi soir au Groupama Stadium. Un match à enjeu pour l’une des deux équipes qui pourra compter sur le soutien de son public.

En effet, les Lyonnais n’ont plus le choix s’ils veulent rêver d’Europe la saison prochaine. Actuels 7e de Ligue 1 à 3 points de Strasbourg, Lille et Nice, les joueurs de Paulo Fonseca doivent l’emporter et espérer le faux pas d’une des équipes devant eux pour accrocher une place qualificative dans une compétition européenne.

Face à eux, les Angevins arrivent avec le sourire aux lèvres. Leur maintien a été officialisé le week-end dernier grâce à leur victoire face à Strasbourg. Le promu évoluera donc en Ligue 1 la saison prochaine pour le plus grand plaisir de ses supporters.

Un duel qui s’annonce crucial pour l’avenir sportif et financier des Gones.

Les effectifs probables pour Lyon – Angers

Composition attendue de Lyon: Perri, Tagliafico, Niakhate, Clinton Mata, Maitland-Niles, Matic, Tessman, Fofana, Almada, Veretout, Lacazette

Composition attendue d’Angers: Fofana, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Raolisoa, Belkhdim, Courcoul, Allevinah, Abdelli, Lepaul

Lyon y croit jusqu’au bout !

Après plusieurs revers subis consécutivement, les Lyonnais ont peu à peu dit adieu à une qualification européenne. Deux défaites consécutives face à Lens et Monaco sont venues compromettre la fin de saison du club de John Textor. Toujours en danger financièrement, l’OL aurait bien besoin d’une qualification en coupe d’Europe pour redresser la barre d’une saison en dents de scie.

A domicile, avec le besoin absolu de l’emporter pour y croire jusqu’au bout, Lyon se doit de s’imposer face à une équipe qui n’a plus rien à jouer. Habitués au suspens et aux matchs spectaculaires, la victoire de Lyon par 2 buts d'écart semble ici être un choix intéressant.

Avec une victoire 3-0 au match aller à l'extérieur, nos experts voient le même scénario se produire ce samedi à domicile cette fois.

Pronostic 1 Lyon vs Angers : Lyon gagne de 2 buts ou plus - cote de 1,68 sur Betclic.

Un scénario favorable au spectacle et des filets qui tremblent

Si l’OL doit impérativement s’imposer pour espérer une qualification européenne, sa fragilité défensive reste préoccupante cette saison.

Avec la 10e défense de Ligue 1 et aucun clean sheet sur les huit dernières journées, les Lyonnais peinent à sécuriser leur arrière-garde, même à domicile. En face, Angers arrive sans pression, le maintien déjà en poche, mais avec une dynamique positive : deux victoires consécutives, dont une face à Strasbourg, un concurrent direct aux lyonnais qui jouait gros le week-end dernier et qu’Angers a tout de même réussi à battre.

Libérés, les Angevins ont les armes pour profiter des espaces laissés par un Lyon tourné vers l’attaque. Ce parfait mélange pourrait bien nous offrir un match ouvert, rythmé, où les buts ne devraient pas manquer.

Pronostic 2 Lyon vs Angers : Les deux équipes marquent - cote de 1,60 sur Betclic.

Général Lacazette pour une dernière au Groupama

Annoncé sur le départ, l’avenir d’Alexandre Lacazette, capitaine emblématique de l’OL, reste encore flou. Ce samedi soir pourrait cependant marquer sa dernière apparition sous le maillot lyonnais au Groupama Stadium, un moment chargé d’émotion pour le joueur comme pour les supporters.

Déjà auteur de 13 buts cette saison en Ligue 1, Lacazette reste une valeur sûre dans les grands rendez-vous, et nul doute qu’il aura à cœur de laisser une empreinte forte pour ce qui pourrait être son clap de fin à domicile.

Dans un match à enjeu pour l’OL, le voir marquer son 14e but de la saison apparaît comme une belle histoire à écrire, et un pari à considérer pour ceux qui misent sur le symbole, l’émotion et l’instinct de buteur du Général Lacazette.