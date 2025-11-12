Pronostic Luxembourg vs Allemagne 14/11/2025 : Woltemade pour marquer lors d'une victoire à l'extérieur

Notre expert en paris s'attend à ce que Nick Woltemade marque, mais que l'Allemagne ne gagne que par deux buts, avec un Luxembourg compétitif en première mi-temps.

+

Pronostic Luxembourg vs Allemagne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Luxembourg vs Allemagne

1ère mi-temps - Match nul à une cote de 3,50 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Nick Woltemade pour marquer à tout moment à une cote de 1,84 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Luxembourg 0-2 Allemagne

Pronostic des buteurs : Allemagne – Nick Woltemade, Serge Gnabry

L'Allemagne a très mal commencé ce groupe, ayant perdu 2-0 en Slovaquie, ce qui les a mis en danger de manquer la première place. Ils se sont repris avec trois victoires consécutives, mais n'ont pas été entièrement convaincants.

L'équipe de Julian Nagelsmann a remporté une victoire étroite 1-0 contre l'Irlande du Nord le mois dernier. De plus, ils ont battu le Luxembourg 4-0 en octobre et seront désireux d'obtenir une victoire convaincante lors du match retour pour améliorer leur différence de buts.

Leurs adversaires ont perdu tous leurs quatre matchs dans ce groupe, bien qu'ils aient bien joué dans certains matchs. Le Luxembourg a été battu 2-0 en Slovaquie lors de leur dernier match et joue pour l'honneur vendredi.

Les effectifs probables pour Luxembourg vs Allemagne

Composition attendue de Luxembourg : Moris, Bohnert, Selimovic, Korac, Jans, Olesen, Dardari, Barreiro, Martins, Sinani, Muratovic

Composition attendue d’Allemagne : Baumann, Raum, Thiaw, Tah, Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz, Gnabry, Sané, Woltemade

Les hôtes compétitifs jusqu'à la pause

Bien que ce match puisse sembler être un déséquilibre total, le Luxembourg n'est plus le petit poucet qu'il était autrefois. Ils ont battu la Suède lors d'un match amical plus tôt cette année et ont bien joué lors de leur dernier match contre la Slovaquie.

L'équipe de Jeff Strasser a eu 55 % de possession à l'extérieur contre les Slovaques, qui sont les principaux rivaux de l'Allemagne pour la première place de ce groupe. Leur système en 4-1-4-1 a bien fonctionné, et ils ont créé 0,77 xG dans ce match, tout en n'en concédant que 0,97 xG. La compétitivité qu'ils ont démontrée à Trnava devrait leur donner confiance avant cette rencontre.

Le Luxembourg a fait match nul à la mi-temps dans trois de leurs quatre matchs de ce groupe. La Slovaquie n'a pu marquer qu'à la 90e minute lorsqu'ils ont visité ce stade en septembre. Ils pourraient être capables de maintenir une défense solide au moins jusqu'à la pause dans ce match.

Pronostic 1 Luxembourg vs Allemagne : 1ère mi-temps - Match nul à une cote de 3,50 sur Winamax

Victoire convaincante de l'Allemagne peu probable

Bien qu'une victoire éclatante serait utile pour l'Allemagne alors qu'ils se préparent pour un probable match décisif du groupe lundi, cela pourrait être peu probable.

Ils n'ont pas joué de manière convaincante en 2025. Une des raisons pourrait être la blessure de longue durée de leur jeune star Jamal Musiala. La mauvaise forme de Florian Wirtz depuis son arrivée à Liverpool est un autre sujet de préoccupation.

Ils aborderont ce match avec une ligne d'attaque inexpérimentée en raison de problèmes de sélection supplémentaires. Les trois attaquants de cette équipe totalisent seulement 11 apparitions et un seul but sur la scène internationale.

Ces facteurs suggèrent que l'Allemagne pourrait avoir du mal à égaler les quatre buts qu'ils ont marqués lors du match aller. Ils jouaient contre 10 hommes pendant 70 minutes dans ce match, après le carton rouge précoce de Dirk Carlson. Ce match pourrait être plus serré, et il pourrait être intéressant de parier sur moins de 3,5 buts.

Pronostic 2 Luxembourg vs Allemagne : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Woltemade pour frapper à nouveau

La montée en puissance de Nick Woltemade est probablement le facteur positif le plus important de l'Allemagne cette année. Le jeune homme de 23 ans a connu une ascension rapide, passant d'une performance impressionnante au Championnat d'Europe U21 à un transfert à Newcastle impliquant une grosse somme.

Woltemade a marqué le seul but alors que l'Allemagne a remporté une victoire cruciale à Belfast le mois dernier. C'était son premier but international senior et cela devrait lui assurer une place dans l'onze de départ pour les qualifications à venir.

L'attaquant a également fait un début prometteur en Premier League, avec quatre buts lors de ses huit premières apparitions dans l'élite anglaise. Ces buts ont été marqués à un rythme d'un toutes les 155 minutes.

La compétence de Woltemade dans le jeu aérien fera également de lui une menace sur coups de pied arrêtés dans ce match. Les visiteurs devraient en gagner beaucoup, donc l'attaquant des Magpies pourrait être un bon pari pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 55,6 %.