Pronostic Liverpool vs Real Madrid 04/11/2025 : Bellingham pour marquer lors d'une victoire à l'extérieur

Notre expert en paris s'attend à ce que l'équipe espagnole remporte ce match, avec Jude Bellingham sur la feuille de match.

Pronostic Liverpool vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Real Madrid

Real Madrid gagne à une cote de 2,40 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,62 sur Winamax

Jude Bellingham marque à tout moment à une cote de 3,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Liverpool – Hugo Ekitike ; Real Madrid – Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Liverpool est revenu sur le chemin de la victoire avec un triomphe 2-0 contre Aston Villa en Premier League samedi. Cependant, ils ont encore perdu six de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

C'est une baisse inquiétante pour l'équipe dirigée par Jürgen Klopp, mais ils ont remporté deux de leurs trois matchs en Ligue des champions jusqu'à présent. Pendant ce temps, c'est trois victoires sur trois en Europe pour le Real Madrid, qui est fermement en route pour une place dans les huit premiers.

Les Blancos ont facilement battu Valence 4-0 en Liga le week-end dernier. Ils ont remporté leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Real Madrid

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Liverpool face à un nouveau revers

Ce fut trois points importants pour Liverpool ce week-end, mais ce n'était toujours pas totalement convaincant. Ils ne se sont pas encore pleinement trouvés en tant qu'unité offensive, alors qu'ils avaient enchaîné 10 matchs sans garder leur cage inviolée avant de recevoir Villa.

En revanche, le Real Madrid est actuellement plein de confiance. Ils ont un ratio de victoires de 93 % toutes compétitions confondues cette saison. Les Blancos ont créé au moins 2,0 xG dans chacun de leurs six matchs depuis leur défaite dans le derby contre l'Atlético.

Cela inclut une victoire impressionnante dans le Clasico, où ils auraient dû gagner par une marge plus large que 2-1. Battre le Barça de cette manière devrait également leur donner confiance face aux meilleures équipes, surtout après de récents résultats décevants dans les plus grands matchs.

Pronostic 1 Liverpool vs Real Madrid : Real Madrid gagne à une cote de 2,40 sur Winamax

Un match plus serré que prévu

Les marchés de paris indiquent un match ouvert avec de nombreux buts. Cependant, il y a des raisons de penser que cela pourrait être un peu plus serré que cela.

Xabi Alonso a amélioré une défense du Real Madrid qui a gardé sa cage inviolée dans 50 % de ses matchs cette saison. L'entraîneur basque a également montré une tendance à être plus prudent dans certains matchs. Avec tant de vitesse dans sa ligne d'attaque, nous pourrions voir les visiteurs laisser des équipes à Anfield et jouer en contre-attaque.

De plus, 10 des 13 derniers matchs de Liverpool toutes compétitions confondues se sont terminés avec trois buts ou moins. Cela suggère également qu'il pourrait être intéressant de parier sur une répétition ici avec une probabilité implicite de 56,2 %.

Pronostic 2 Liverpool vs Real Madrid : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,62 sur Winamax

Bellingham pour prolonger sa série de buts

Le Real Madrid a largement tourné autour de Kylian Mbappé cette saison, mais le retour récent de Bellingham en pleine forme a ajouté une nouvelle menace offensive. L'Anglais arrive en grande forme pour ce match, ayant marqué lors de chacun des trois derniers matchs de son équipe.

Alonso a été désireux que Bellingham prenne des positions plus centrales et menaçantes cette saison. Cela l'a aidé à tirer 11 fois au cours de ces trois récents matchs, avec six de ces tentatives cadrées.

Le joueur de 22 ans ne manquera pas de motivation lors de son retour dans son pays natal, après avoir été exclu de la récente sélection anglaise. Sa forme actuelle suggère qu'il pourrait être intéressant de parier sur lui pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 28,6 %.