Pronostic Liverpool vs PSV 26/11/2025 : un léger répit pour les Reds

Notre expert en paris s'attend à ce que la mauvaise passe de Liverpool se poursuive. Cependant, ils devraient être suffisamment performants pour éviter la défaite face aux champions néerlandais.

+

Pronostic Liverpool vs PSV : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs PSV

BTTS - Oui à une cote de 1,50 sur Winamax

Buteur à tout moment - Guus Til à une cote de 4 ,50 sur Winamax

1x2 - Match nul à une cote de 6,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-2 PSV

Pronostic des buteurs : Liverpool – Cody Gakpo, Mo Salah ; PSV – Guus Til, Ricardo Pepi

La campagne de Liverpool en Premier League a pris une mauvaise tournure alors que le club continue de faire l'histoire pour de mauvaises raisons. La défaite 3-0 à domicile le week-end dernier contre Nottingham Forest a été difficile à digérer.

C'était la première fois depuis 1965 que les Reds subissaient des défaites consécutives en championnat avec un écart de trois buts ou plus. C'était aussi leur sixième défaite en sept matchs de Premier League. Le résultat les laisse à la 11e place du classement.

La Ligue des champions offre un certain répit, car ils ont généralement été à la hauteur dans cette compétition. Les victoires contre les deux clubs de Madrid ont bien préparé le terrain pour une place dans le top huit, avec seulement quatre matchs à jouer.

Cela dit, perdre leurs matchs restants en UCL pourrait sérieusement compromettre leurs espoirs de qualification automatique. Avec l'investissement réalisé lors du mercato, Arne Slot est sous forte pression.

Pendant ce temps, le PSV réalise une autre saison spectaculaire sur le plan national. Les champions de l'Eredivisie à 12 reprises n'ont perdu qu'un de leurs 13 matchs. En conséquence, ils occupent la première place, six points devant leurs poursuivants. Ils semblent en route pour leur 13e titre de champion.

La Ligue des champions a également été solide. Avec une seule défaite en quatre matchs, le PSV est bien positionné pour progresser vers la phase à élimination directe. De plus, ils ont été à l'aise à l'extérieur, faisant match nul lors de leurs deux déplacements.

Les effectifs probables pour Liverpool vs PSV

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Isak, Gakpo

Composition attendue de PSV : Kovar, Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Saibari, Mauro Junior, Veerman, Man, Til, Perisic

Les difficultés défensives des Reds offrent une chance aux visiteurs

Les deux équipes savent comment trouver le chemin des filets. Elles ont toutes deux marqué neuf fois dans cette compétition, avec une moyenne de 2,25 buts par match. Liverpool a concédé exactement quatre buts lors de cette série, soit une moyenne d'un but encaissé par match. Les visiteurs ont une moyenne plus élevée à cet égard. Ils ont encaissé sept buts en quatre matchs (1,75 par match). Les hommes de Peter Bosz ont marqué au moins une fois lors de 16 de leurs 17 derniers matchs de phase de groupes ou de championnat en UCL.

Les Boeren ont également vu les deux équipes marquer lors de leurs 10 derniers matchs de LDC consécutifs. Avec Liverpool en difficulté défensive, l'équipe néerlandaise peut réussir ici. Fait intéressant, aucun des cinq derniers matchs de Liverpool n'a vu les deux équipes marquer. Cependant, les Reds ont concédé un total de 11 buts lors de leurs cinq dernières sorties. Cela devrait renforcer la confiance des champions néerlandais.

Pronostic 1 Liverpool vs PSV : BTTS - Oui à une cote de 1,50 sur Winamax

Une longue liste d'options offensives

Il ne manque pas de talent offensif dans ce match. Ricardo Pepi a impressionné en UCL pour le PSV. Il a participé à cinq buts lors des quatre derniers matchs (trois buts, deux passes décisives). De plus, il a marqué contre Liverpool la saison dernière, mais il a principalement été utilisé comme remplaçant.

La principale menace des visiteurs est Guus Til. Le Néerlandais n'a pas encore marqué dans cette compétition cette saison, mais il est l'attaquant titulaire pour une bonne raison. Til a marqué neuf buts en championnat en 13 matchs pour le PSV. Quatre d'entre eux sont venus lors de ses deux dernières apparitions. Cela inclut un triplé contre l'AZ Alkmaar lors du dernier match avant la pause internationale.

Pronostic 2 Liverpool vs PSV : Buteur à tout moment - Guus Til à une cote de 4,50 sur Winamax

Liverpool pourrait ajouter un autre record négatif à son palmarès

Bien que Liverpool ait eu du mal à enchaîner les victoires récemment, ils abordent tout de même ce match en tant que favoris solides. Cependant, ils sont actuellement déstabilisés, et le PSV pourrait en profiter. De plus, le bilan de Slot contre cette opposition est médiocre, puisqu'il a perdu un record de carrière commun de quatre matchs en tant qu'entraîneur.

Le PSV sera également encouragé par sa victoire 3-2 contre les Reds au même stade de la compétition la saison dernière. Les visiteurs sont invincibles lors de leurs 15 derniers matchs. Ils n'ont perdu que trois de leurs 17 derniers matchs de phase de groupes ou de championnat en UCL.

Un résultat positif à Anfield est à portée de main mercredi soir. Cependant, ils n'ont gagné qu'une seule fois lors de leurs 14 dernières rencontres européennes contre des équipes anglaises. C'est pourquoi un match nul est le résultat le plus probable ici.

Si l'équipe néerlandaise parvient à obtenir un point, ce sera le premier match nul de Liverpool lors de ses 30 derniers matchs de phase de groupes/ligue européenne. Compte tenu du nombre de records indésirables qu'ils battent, parier sur un match nul pourrait être un choix judicieux.