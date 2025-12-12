Pronostic Liverpool vs Brighton 13/12/2025 : Brighton pour tester des Reds fragiles

Liverpool a surmonté sa peur de la crise avec une victoire contre l'Inter en Ligue des Champions. Ils n'ont perdu qu'une seule fois à domicile contre Brighton depuis l'entrée de ce dernier en Premier League.

Pronostic Liverpool vs Brighton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Brighton

Liverpool – Liverpool (Mi-temps – temps plein) à une cote de 2,30 avec Winamax

Plus de 1,5 buts en seconde mi-temps à une cote de 1,72 avec Winamax

Danny Welbeck pour marquer à une cote de 3,25 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Brighton

Pronostic des buteurs : Liverpool – Ekitike, Wirtz ; Brighton – Welbeck

Liverpool revient en Premier League samedi après-midi pour accueillir Brighton à Anfield après leur victoire 1-0 en Ligue des Champions contre l'Inter. Il ne faut pas encore écarter Liverpool. Même s'ils ont concédé un but tardif qui a égalisé le score contre Leeds le week-end dernier et malgré l'éclat public de Mo Salah, les Reds ont des raisons de rester positifs. Ils continuent de surpasser la plupart des équipes en termes de xG, avec une moyenne de 1,71 xG, seulement 0,01 xG de moins que les leaders du championnat, Arsenal.

Leur défense sous-performe actuellement son 1,30 xGA, ayant concédé en moyenne 1,60 buts par match. Arne Slot espère que cette performance s'améliorera dans les prochains matchs.

Brighton mérite sa huitième place. En fait, les données xG des Seagulls suggèrent qu'ils pourraient être encore plus hauts. Albion est actuellement sixième dans le tableau xG (1,58) et surperforme actuellement cette métrique de +0,09 xG par match.

Albion a été un adversaire redoutable pour Liverpool à Anfield ces dernières saisons. Les Reds n'ont jamais battu Brighton par plus d'un but d'écart depuis l'arrivée d'Albion en Premier League en 2017. Cependant, Brighton n'a remporté qu'un de ses huit matchs à l'extérieur contre la moitié rouge de Merseyside en Premier League.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Brighton

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Kerkez, Jones, Konaté, van Dijk, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak

Composition attendue de Brighton : Verbruggen, Wieffer, De Cuyper, Dunk, van Hecke, Baleba, Gomez, Minteh, Kadıoğlu, Rutter, Welbeck

Avantage en temps de récupération

Brighton a concédé cinq de ses dix buts à l'extérieur entre la 15e et la 30e minute cette saison. Avec les hommes d'Arne Slot désireux de revenir dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, ils devront commencer fort. Les Reds ont joué en Ligue des champions mardi soir, ils ont donc un jour de repos supplémentaire par rapport aux équipes ayant joué mercredi.

Liverpool a bien joué même sans Salah. En fait, beaucoup diraient qu'ils semblaient plus unis et plus forts. Il n'y a pas de valeur à soutenir une victoire nette des Reds. Cependant, parier sur eux pour mener à la mi-temps et maintenir cette avance pour gagner le match est un choix judicieux avec une probabilité modeste de 40 %.

Pronostic 1 Liverpool vs Brighton : Liverpool – Liverpool (Mi-temps – temps plein) à une cote de 2,30 avec Winamax

Parier sur deux buts ou plus en seconde mi-temps

Bien que parier sur deux buts ou plus en seconde mi-temps soit légèrement moins bien coté que souhaité, les statistiques sont très solides. Brighton n'a marqué que neuf buts à l'extérieur en première mi-temps. Pendant ce temps, Liverpool a inscrit sept de ses onze buts à domicile en seconde période des matchs. De plus, sept de leurs neuf buts encaissés à domicile ont également eu lieu après la pause.

Les marchés de paris indiquent une probabilité de 58,14 % de deux buts ou plus en seconde mi-temps. Cependant, ce pourcentage devrait être plus élevé, entre 63 % et 65 %.

Pronostic 2 Liverpool vs Brighton : Plus de 1,5 buts en seconde mi-temps à une cote de 1,72 avec Winamax

Valeur sur Welbeck pour marquer pour Brighton

Betway a choisi d'augmenter la cote sur Danny Welbeck marquant à Anfield ce week-end. Son prix pour marquer à tout moment est l'un des six « Betway Boosts » passant de 2,90 à 3,25. Même à une cote de 2,90, c'est un prix intéressant. Son taux de marquage a été de 46,67 % jusqu'à présent cette saison, et 2,90 lui donne une probabilité de marquer de 34,48 %.

À 3,25, il y a encore plus de valeur sur Welbeck. La probabilité diminue à seulement 30,77 %, donc il y a presque 16 % de valeur potentielle sur ce pari. Le joueur de 35 ans a été en forme clinique pour les Seagulls. Étant donné que Brighton a marqué lors de chacune de ses six dernières visites à Anfield, parier sur Welbeck pour marquer est un choix intelligent.

La défense de Liverpool a été fragile tout au long de la saison 25/26, puisqu'ils ont concédé plus de buts que toute autre équipe dans le top 12 de la Premier League. Par conséquent, il est peu probable qu'ils empêchent Brighton de marquer.

Pronostic 3 Liverpool vs Brighton : Danny Welbeck pour marquer à une cote de 3,25 avec Winamax

