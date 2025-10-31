Pronostic Liverpool vs Aston Villa 01/11/2025 : des records prêts à être battus à Anfield

Notre expert en paris anticipe une soirée difficile pour Liverpool, alors que l'équipe tente de retrouver la forme de la saison dernière, avec un résultat qui reste incertain.

+

Pronostic Liverpool vs Aston Villa : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Aston Villa

BTTS - Oui à une cote de 1,50 sur Winamax

Double chance - Match nul/Aston Villa à une cote de 2,10 sur Winamax

Buteur à tout moment - Mo Salah à une cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-2 Aston Villa

Pronostic des buteurs : Liverpool – Mo Salah, Cody Gakpo ; Aston Villa – John McGinn, Morgan Roger

Ce qui avait commencé comme une autre campagne dominante pour Liverpool a rapidement déraillé. Les champions de la Premier League ont connu une baisse de forme, perdant quatre matchs de championnat consécutifs. Arne Slot n'avait auparavant perdu que quatre de ses 43 premiers matchs de championnat à la tête des Reds.

Maintenant, il a perdu quatre matchs de Premier League d'affilée, après seulement neuf matchs dans la saison. Cependant, il est encore bien trop tôt pour exclure les Reds de la défense réussie de leur 20e titre.

La dernière fois que les Merseysiders ont perdu cinq matchs de championnat consécutifs remonte à 1953. Une défaite ici non seulement égalerait ce record, mais en établirait également un nouveau, indésirable. Liverpool rejoindrait Leicester City en tant que seuls champions en titre de la Premier League à perdre cinq fois de suite.

Les Reds ont également été éliminés de la Coupe de la Ligue par Crystal Palace pendant la semaine, ajoutant à leur malheur. Pendant ce temps, Aston Villa a connu une saison assez opposée. Après un début de campagne lent et morose, les hommes d'Unai Emery ont retrouvé leur rythme.

Après la victoire du week-end dernier contre Man City, ils ont une chance de faire un peu d'histoire à leur tour. S'ils battent Liverpool, ils deviendront seulement la deuxième équipe - après Leicester lors de leur saison de titre - à battre les deux équipes lors de journées consécutives.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Aston Villa

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Composition attendue de Aston Villa : Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins

Une rencontre qui promet des buts

Liverpool est réputé pour son football offensif. Les Reds offrent toujours du spectacle et des buts. Ils ont marqué 16 buts en neuf matchs de championnat jusqu'à présent, le deuxième meilleur total de la ligue aux côtés d'Arsenal et Bournemouth.

Cependant, leur défense a eu des difficultés cette saison. Ils ont concédé 14 buts en championnat, neuf de plus qu'à la même période l'année dernière. Notamment, 78 % de leurs matchs de championnat cette saison ont vu des buts de chaque côté.

Bien qu'ils n'aient pas été blanchis, ils ont concédé au moins un but lors de chacun de leurs cinq derniers matchs. Villa profitera de cela, d'autant plus qu'ils ont marqué au moins un but lors de leurs cinq derniers matchs.

Les deux équipes ont marqué lors de trois des cinq dernières confrontations, et il en a été de même dans quatre des cinq matchs les plus récents de Liverpool toutes compétitions confondues. De plus, lors de quatre des cinq derniers déplacements de Villa, les deux équipes ont marqué.

Pronostic 1 Liverpool vs Aston Villa : BTTS - Oui à une cote de 1,50 sur Winamax

Un moment opportun pour Villa

Les hôtes sont sous pression en ce moment, ce qui pourrait aller dans deux sens. Soit ils se battent et passent outre Villa, soit ils peinent à sortir de leur mauvaise passe actuelle. Perdre quatre matchs d'affilée n'est pas facile, et ils pourraient s'habituer à perdre.

Les troupes d'Emery peuvent en profiter et peut-être enregistrer leur première victoire contre Liverpool en 10 tentatives. Les Reds restent les favoris pour gagner celui-ci, ayant remporté six de leurs sept derniers matchs à Anfield. Cependant, seuls deux des neuf derniers matchs de championnat de Villa ont été gagnés par les favoris avant le match.

Les champions d'Angleterre de première division ont subi des séries de cinq défaites consécutives seulement sept fois. Trois d'entre elles ont impliqué Liverpool, donc les visiteurs pourraient vraiment mettre à l'épreuve l'équipe locale samedi.

Même s'ils ne prennent pas les trois points, on ne peut s'empêcher de penser que les Villains pourraient repartir avec quelque chose cette fois.

Pronostic 2 Liverpool vs Aston Villa : Double chance - Match nul/Aston Villa à une cote de 2,10 sur Winamax

La sécheresse du roi égyptien pourrait être terminée

Bien qu'il ait traversé une période calme, Mo Salah a enfin marqué le week-end dernier. Il est à une implication de but du record établi par Wayne Rooney pour un seul club. L'Égyptien compte 275 implications de but, dont 13 contre Villa.

Cependant, son record personnel contre les visiteurs est stupéfiant. Salah les a affrontés 13 fois, remportant neuf victoires et marquant neuf buts avec six passes décisives.

Les fans de Liverpool espèrent que sa sécheresse est terminée et que la forme générale de l'équipe s'est améliorée. Cependant, même si les Reds ne gagnent pas, Salah reste une menace et pourrait bien marquer.