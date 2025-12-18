Cotes de relégation en Ligue 1 : une grande opportunité pour l'équipe sur une série de 6 défaites

La situation est très difficile pour Nice actuellement, et elle pourrait empirer d'ici 2026.

Cotes de relégation en Ligue 1 Cotes Nantes 1.35 Metz 1.25 Auxerre 1.90 Le Havre 3.00 Nice 12.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Nice

Dire que les choses vont mal pour Nice serait un euphémisme. Leur défaite 2-0 contre Lens le week-end dernier a marqué leur neuvième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Ils n'ont marqué que quatre buts pendant cette période. En conséquence, ils sont tombés à la 13e place en Ligue 1 et sont l'équipe la moins en forme de la division.

Par ailleurs, certains joueurs ont été agressés et pris pour cible lors de troubles de supporters. Par conséquent, Terem Moffi et Jérémie Boga n'ont pas joué depuis. Bien que les Aiglons aient terminé quatrièmes la saison dernière et jouent en Ligue Europa, ils sont maintenant un club divisé. La fréquentation au stade diminue, et les propriétaires, Ineos, subissent une pression croissante de la part des fans.

Actuellement, ils connaissent leur plus longue série de défaites, et il n'y a aucun signe d'amélioration. D'autres clubs sont en dessous d'eux, mais Nice tombera plus bas si les résultats ne s'améliorent pas rapidement. La fenêtre de transfert de janvier sera cruciale, car des départs de joueurs semblent probables. Sur le papier, il y a des équipes bien pires que Nice, mais ils ont déjà perdu contre quelques-unes d'entre elles. Il semble que la relégation pourrait devenir une réelle possibilité.

Le Havre

Le Havre est habitué à lutter, mais ils ont réussi à éviter la relégation pendant deux saisons consécutives depuis leur promotion. Actuellement, ils n'ont pas gagné en six matchs, mais ils sont devenus assez difficiles à battre. Le Club Doyen n'a perdu que quatre de ses 12 derniers matchs et est 15e au classement.

Didier Digard fait de son mieux avec l'effectif à sa disposition. À bien des égards, la saison se passe bien jusqu'à présent pour le club normand. Des matchs difficiles les attendent, avec des rencontres contre Monaco, Lens et Strasbourg prévues pour le début de l'année. Leur position au classement en février sera un bon indicateur de leur avenir.

Même s'ils ne gagnent pas souvent, le fait qu'ils soient si difficiles à battre devrait suffire à maintenir Le Havre dans la ligue.

Auxerre

Les hommes d'Auxerre passent une saison difficile. Ils ont terminé 11es en 2024/25, mais ils n'ont remporté que trois matchs dans la campagne en cours. Cependant, une victoire 3-1 contre une autre équipe en difficulté, Metz, les a aidés à sortir de la zone de relégation.

Les hommes de Christophe Pélissier doivent améliorer considérablement leurs résultats pour garantir leur sécurité. Actuellement, ils sont en position de barrage de relégation, à trois points derrière Le Havre. Éviter la relégation n'est en aucun cas une tâche impossible, mais ce ne sera pas facile.

Il est probable qu'Auxerre soit impliqué dans la bataille pour la relégation à la fin de la saison, mais ils possèdent les joueurs nécessaires pour grimper un peu plus haut au classement.

Metz

Metz est actuellement la seule des trois équipes promues à connaître de grandes difficultés. Bien que ni Lorient ni le Paris FC ne soient à l'abri de la bataille pour la relégation, ils sont en meilleure forme que leurs anciens rivaux de Ligue 2. Les Grenats ont concédé 37 buts en 16 matchs et sont en bas du tableau après quatre défaites consécutives.

Cependant, une récente série de trois victoires consécutives leur a donné un peu d'espoir, et ils ont réussi à rivaliser de près avec le PSG le week-end dernier. Stéphane Le Mignan a vu des signes positifs de son équipe, donc leur saison n'est pas encore terminée, malgré leur dernière place.

Il y a une chance que Metz puisse échapper aux trois derniers d'ici mai, mais ce sera difficile.

Nantes

Après 12 saisons dans l'élite française, Nantes est désormais le favori des bookmakers pour être relégué. Comme ils n'ont gagné que deux fois cette saison, cela se comprend. Ils sont actuellement sur une série de sept matchs sans victoire et ont la deuxième pire différence de buts de la division.

Aucune équipe n'a remporté moins de matchs, et l'équipe d'Ahmed Kantari semble être en réelle difficulté. Les prochains matchs contre le Paris FC, Nice, Lorient et Le Havre seront cruciaux pour décider de leur sort. Avec une attaque et une défense faibles, La Maison Jaune montre tous les signes d'une équipe face à la relégation.

Il est difficile de voir comment Nantes améliorera ses résultats. Après plusieurs saisons de lutte, leur chance pourrait finalement avoir tourné.

