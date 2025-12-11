Lens, un véritable concurrent au titre en Ligue 1

Les Lensois surprennent chaque week-end avec régularité et commencent à être un candidat sérieux. Pourront-ils tenir leur niveau de forme ?

La surperformance Lensoise peut encore durer

La grande surprise à la suite de la quinzième journée de Ligue 1 est de voir le Racing Club de Lens en tête du championnat. Dans une compétition dominée ces dernières années par le Paris Saint-Germain, les Nordistes impressionnent avec leur régularité et réussissent l’exploit de faire mentir un grand nombre de détracteurs du début de saison qui ne les voyaient pas si haut au classement.

Ils ont perdu cet été des joueurs importants avec les départs d’Andy Diouf et de Neil El Aynaoui, tout en connaissant un changement de coach avec le départ surprise de Will Still et l’arrivée de Pierre Sage.

Des paris ont été tentés avec les arrivées des expérimentés Florian Thauvin et Odsonne Édouard qui ont directement apporté à leur équipe en participant aux bons résultats du club. Dans les buts, ils ont misé sur un jeu avec Robin Risser, qui montre déjà tout son talent et dégoûte un grand nombre d’attaquant du championnat.

La surperformance Lensoise n’est pas seulement dans les prédictions des médias, mais aussi dans les statistiques. Après les matchs joués, les coéquipiers du capitaine Adrien Thomasson ont un total de points au-dessus des expected points (points attendus), où ils se retrouvent seulement en quatrième position au classement. Leur nombre de points est pourtant lié à quelques revers inattendus comme la défaite 2 buts à 0 face à Metz, lanterne rouge du championnat, qui leur fait perdre trois points importants.

Une place en Ligue des Champions en vue

Leur état de forme les rapproche du titre de champion d’automne, le premier à la fin des dix-sept premières journées. Il ne leur reste que deux matchs à jouer face à Nice et Toulouse, deux équipes irrégulières contre lesquelles ils devront être patients et précis à la fois.

Loin d’être impossible, cette série pourrait même s’élargir à trois matchs avec une rencontre face à Auxerre, avant de retrouver Marseille, un véritable concurrent au place qualificative en Ligue des Champions.

C’est à cette course qu’ils devraient participer pour la suite de la saison, avec l’espoir de terminer le plus haut possible et de déranger les équipes comme le PSG, Marseille, Lille et Monaco, qui partaient favoris. La présence de Lens en haut du classement nous rappelle que le football est un sport où le collectif est la force principale d’une équipe et que les Sang et Or disposent de grandes chances de terminer dans le haut du classement.

Contrairement à leurs adversaires directs, ils n’ont pas une compétition européenne à laquelle participer. Cela leur permet d’arriver frais physiquement pour chaque match de championnat, à l’inverse de Lyon, Marseille, Lille, Monaco et le PSG, qui jouent dans les différentes compétitions.

C’est un avantage à prendre en compte dans une course aussi serrée que celle qui nous est promise en Ligue 1 entre ces équipes. Lens est pour l’instant devant et à l'occasion de faire un grand coup sur les prochains matchs en étant champion d’automne, mais aussi en prenant des distances sur certains concurrents directs.

