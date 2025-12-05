Pronostic Leeds vs Liverpool 06/12/2025 : une grande opportunité pour les Reds

Notre expert en paris s'attend à une victoire à l'extérieur alors que les Reds cherchent à tirer parti d'une équipe de Leeds qui pourrait être épuisée par leur calendrier intense récent.

Pronostic Leeds vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Leeds vs Liverpool

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Leeds 1-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Leeds – Dominic Calvert-Lewin ; Liverpool – Cody Gakpo, Mohamed Salah

Leeds United a montré une véritable amélioration récemment. Ils ont bien rivalisé contre Aston Villa et Manchester City en novembre, et ont commencé décembre en beauté avec une victoire surprise contre Chelsea. Daniel Farke est sans aucun doute satisfait des performances récentes de son équipe.

Pendant ce temps, Liverpool connaît des difficultés. Ils ont fait match nul avec Sunderland en milieu de semaine et ont mis fin à une série de trois défaites en battant West Ham avant ce match. La pression augmente sur Arne Slot, et ce match est crucial car il pourrait se retrouver en grande difficulté si les choses tournent mal.

Les effectifs probables pour Leeds vs Liverpool

Composition attendue de Leeds : Perri, Struijk, Bijol, Rodon, Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Nmecha

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Un retour à la victoire

Leeds a affronté Chelsea sans Dan James et Sean Longstaff, mais a pu accueillir le retour d'Anton Stach et Sebastiaan Bornauw. Ils sont en bonne forme alors qu'ils se préparent à recevoir les Reds à Elland Road. L'ambiance dans le camp du Yorkshire sera extrêmement positive, surtout compte tenu de la forme chancelante des visiteurs.

L'équipe de Farke a dépassé les attentes contre Chelsea, défiant les pronostics pour obtenir une victoire impressionnante. De plus, cette victoire est survenue peu de temps après avoir poussé les Cityzens à leurs limites à l'Etihad. Cependant, certains joueurs seront probablement fatigués en rentrant chez eux. C'est certainement quelque chose que Liverpool sera impatient d'exploiter.

Leeds n'a battu les Reds que trois fois depuis 2000 et a subi une lourde défaite 6-1 lors de leur dernière rencontre. Plusieurs buteurs de Liverpool ce jour-là aimeraient à nouveau marquer.

Pronostic 1 Leeds vs Liverpool : Liverpool pour gagner à une cote de 1,82 sur Winamax

Deux défenses vulnérables

Le retour possible de Conor Bradley renforcerait la défense de Liverpool, mais Jeremie Frimpong reste indisponible. Les hommes de Slot ont vraiment eu du mal défensivement cette saison, concédant 11 buts lors de leurs cinq derniers matchs. Leeds sera très conscient de cette faiblesse.

Bien que nous nous attendions à une victoire à l'extérieur, Liverpool est certainement vulnérable. Des buts des deux côtés sont possibles, surtout en considérant que ces deux équipes ont concédé un total combiné de 27 buts jusqu'à présent.

L'équipe de Farke n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 11 matchs et n'en a réussi que deux cette saison. Avec les options offensives dont dispose Liverpool, même en méforme, ils ont plus que suffisamment de qualité pour percer la défense de Leeds.

Pronostic 2 Leeds vs Liverpool : Les deux équipes marquent à une cote de 1,64 sur Winamax

Le grand moment du roi égyptien

Après un retour impressionnant en 2024/25, le Roi Égyptien a eu du mal cette saison, tout comme beaucoup de ses coéquipiers. Il n'a ni marqué ni fait de passe décisive depuis le début de novembre.

Cependant, après avoir été reposé et commencé sur le banc lors des deux derniers matchs, le joueur de 33 ans sera impatient de rejouer. Il a également un excellent bilan contre Leeds, ayant inscrit 10 buts et passes décisives lors de ses six rencontres avec eux, dont deux buts lors de leur dernière rencontre.

Bien sûr, d'autres joueurs sont capables de marquer, et Dominic Calvert-Lewin semble retrouver son rythme pour Leeds. Cependant, nous misons sur Salah, qui a désespérément besoin de retrouver sa meilleure forme.