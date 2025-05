Cotes pour le vainqueur de La Liga : Les premiers favoris émergent pour la saison 2025/26

Avec l’Atlético affaibli et un Real Madrid prêt à investir, Barça et Real devraient dominer la saison 2025/26.

Avec de nouvelles signatures attendues dans les semaines à venir et Xabi Alonso prenant les rênes, l'optimisme grandit autour des perspectives du Real pour La Liga 2025/26.

Marché des paris pour le vainqueur de La Liga 2025/26 Cotes Real Madrid 1.80 Barcelone 2.10 Atlético Madrid 10.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Le Real domine le marché des vainqueurs de La Liga 2025/26

Malgré leurs 102 buts marqués et 28 victoires en 38 matchs de La Liga 2024/25, Barcelone n'est pas le favori des bookmakers pour remporter La Liga la saison prochaine.

Le Real Madrid est légèrement favori, la plupart des marchés de paris plaçant désormais les Blancos comme prétendants probables. Cependant, Barcelone n'est en aucun cas un outsider. Les marchés de paris accordent aux géants catalans de Hansi Flick une chance de 47,62 % de conserver leur titre.

Plusieurs raisons poussent les parieurs à miser sur le Real pour dominer La Liga la saison prochaine. La principale est la nomination de Xabi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti au Bernabéu.

Alonso s'est imposé comme l'un des talents managériaux les plus prometteurs d'Europe après ses exploits avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga allemande. Avec la probabilité de plusieurs signatures estivales de haut niveau, il est facile de comprendre l'optimisme autour des chances du Real en Liga.

À l'heure actuelle, le marché suggère une course à deux pour 2025/26. Les champions de La Liga 2020/21, l'Atlético de Madrid, ont terminé troisièmes lors de trois des quatre dernières saisons, et les marchés de paris leur accordent seulement 10 % de chances de décrocher leur 12e titre en Liga.

Xabi Alonso remportera-t-il un titre lors de sa première saison ?

Un atout clé qu'Alonso apporte au Bernabéu est un esprit de vainqueur. En 2023/24, Alonso a mené Leverkusen au titre de Bundesliga, devenant les 'Invincibles' du pays. Ils ont terminé la saison invaincus, devançant le Bayern et consorts.

Bien qu'Alonso et Leverkusen n'aient pas réussi à réitérer cet exploit en 2024/25, ils ont tout de même terminé deuxièmes et n'ont perdu que trois de leurs 34 matchs.

La connexion d'Alonso avec Madrid est profonde. Il a passé cinq belles années comme joueur au Real entre 2009 et 2014, et sa passion pour le club a déjà ravivé l'enthousiasme parmi les supporters.

Les recrues estivales devraient également renforcer le Real la saison prochaine. Des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et un potentiel transfert d'Alvaro Carreras de Benfica semblent être des signatures judicieuses. Pendant ce temps, le milieu portugais du PSG Vitinha et le défenseur de Tottenham Cristian Romero figurent en haut de la liste de souhaits d'Alonso.

Leur succès potentiel en 2025/26 dépendra de la performance de l'équipe et de sa capacité à récupérer de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Avec un été plus chargé que d'habitude, Alonso espère que ses joueurs clés pourront éviter les blessures et se reposer suffisamment pour repartir en août.

Une bonne performance, voire une victoire à la Coupe du Monde des Clubs, donnerait également un élan sérieux au Real pour 2025/26.

En regardant les données sous-jacentes, le Real a sous-performé par rapport à son xG de cinq buts cette saison. Cependant, ils ont surperformé leur xGA de neuf buts. Cela renforce l'importance d'intégrer rapidement des joueurs comme Huijsen et Alexander-Arnold dans l'équipe.

Barcelone peut-il tenir le Real Madrid à distance ?

Barcelone n'a pas besoin de faire beaucoup pendant l'intersaison. Ils ont été aussi dominants que possible en 2024/25, marquant 100 buts et remportant près de trois quarts (73,7 %) de leurs matchs de championnat.

Leur meilleure action estivale pourrait être le nouveau contrat accordé à l'attaquant de 17 ans Lamine Yamal. Le jeune talent, qui a marqué neuf buts cette saison, s'est engagé avec le club jusqu'en 2031.

Avec le renforcement de l'effectif du Real, le Barça ne peut pas se permettre de rester immobile cet été. C'est pourquoi ils visent Luis Diaz de Liverpool pour ajouter à leurs options offensives. Ils cherchent également plus près de chez eux pour un talent de gardien de but, avec Joan Garcia de l'Espanyol comme cible principale.

En 2024/25, le Barça a enregistré 17,8 tirs par match contre 16,7 pour le Real. Ils ont également remporté 9,9 duels aériens par match contre 9 pour le Real. Leur xG moyen par tir était de 0,14 comparé à 0,11 pour le Real.

Dans la plupart des métriques importantes, Barcelone était supérieur à ses rivaux amers. Le défi pour les hommes de Flick est de maintenir cette domination la saison prochaine.

Ils participent également à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, ce qui signifie que Flick fait face à autant de défis à gérer qu'Alonso.

La préoccupation évidente est l'attaquant vétéran du Barça, Robert Lewandowski. Le colosse polonais a défié les attentes et a continué à marquer régulièrement. Cependant, à 37 ans la saison prochaine, il arrivera sûrement un moment où les buts commenceront à se tarir. Malgré sa forme physique naturelle exceptionnelle, le temps rattrape même les meilleurs du monde.

L'Atlético aura-t-il suffisamment de puissance pour rivaliser avec les deux premiers ?

L'Atlético de Diego Simeone n'a marqué que 68 buts en 38 matchs cette saison, soit 10 de moins que le Real et 34 de moins que le champion, le Barça.

Leur deuxième meilleur buteur, Julian Alvarez, qui a marqué 17 de ces 68 buts, suscite l'intérêt des transferts en Europe. Les géants de la Premier League, Arsenal, seraient sérieux pour le ramener en Angleterre, ce qui laisserait la ligne d'attaque de l'Atlético de plus en plus courte.

L'attaquant norvégien, Alexander Sørloth, a connu une belle première saison sous les couleurs de l'Atlético. Le joueur de 29 ans a terminé l'année en tant que meilleur buteur avec 20 buts. Cependant, c'est beaucoup lui demander de maintenir cette production. Avec Alvarez potentiellement parti, il est difficile de les voir marquer suffisamment de buts pour inquiéter les deux premiers sans un remplaçant d'élite.