Pronostic Girona vs Real Madrid 30/11/2025 : les attaquants prêts à marquer lors d'un match nul

Notre expert en paris s'attend à un autre match à haute intensité impliquant le Real Madrid, avec Kylian Mbappé et Vladyslav Vanat tous deux susceptibles de marquer.

Pronostic Girona vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Girona vs Real Madrid

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,20 sur Winamax

Vladyslav Vanat pour marquer à tout moment à une cote de 3,50 sur Winamax

Kylian Mbappé pour marquer en premier à une cote de 3,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Girona 2-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Girona – Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi ; Real Madrid – Kylian Mbappé x2

Cela a été une semaine mouvementée pour le Real Madrid. Ils n'ont pu faire qu'un match nul 2-2 face au nouvellement promu Elche le week-end dernier, réduisant ainsi leur avance en tête de la Liga à un seul point devant Barcelone.

Les Blancos ont ensuite remporté une victoire 4-3 à l'extérieur contre l'Olympiacos en Ligue des Champions, avec Mbappé marquant tous leurs buts lors d'un match remarquable en Grèce.

Girona est le prochain adversaire, et les Catalans luttent actuellement dans les trois derniers. Cependant, cela est en grande partie dû à un début de saison vraiment médiocre. Leur forme actuelle est bien meilleure, et ils ont obtenu un excellent match nul 1-1 contre le Real Betis le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Girona vs Real Madrid

Composition attendue de Girona : Gazzaniga, Moreno, Reis, Martinez, Rincon, Martin, Witsel, Ounahi, Gil, Vanat, Tsygankov

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé

Des buts à prévoir à Montilivi

Le Real Madrid était privé de quatre défenseurs centraux et de son gardien titulaire en milieu de semaine. Thibaut Courtois devrait revenir dimanche, mais ils ont toujours des doutes concernant leurs défenseurs centraux, ce qui suggère qu'ils pourraient être vulnérables à l'arrière une fois de plus. Leur déplacement en championnat à Elche le week-end dernier a également été très ouvert, générant un total de 4,8 xG.

Des buts sont probables contre une équipe de Girona dirigée par l'un des entraîneurs les plus positifs de La Liga. Les Catalans ont aussi des incertitudes en défense, leur défenseur le plus expérimenté, Daley Blind, soignant une blessure. Trois de leurs sept premiers matchs de championnat à domicile ont produit plus de 3,5 buts au total. Il semble y avoir de la valeur à parier sur une répétition ici avec une probabilité implicite de 50%.

Pronostic 1 Girona vs Real Madrid : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,20 sur Winamax

Vanat pour exploiter les espaces dans la défense madrilène

Girona a été actif tard dans le mercato, semblant avoir fait quelques recrutements judicieux. Azzedine Ounahi a impressionné au milieu de terrain, tandis que Vladyslav Vanat s'est rapidement intégré en attaque. L'Ukrainien a marqué trois fois lors de ses 10 premières apparitions en La Liga, concluant une belle action collective pour marquer à Betis lors de sa dernière sortie.

Avec l'ailier Bryan Gil maintenant de retour en pleine forme après une blessure, l'attaquant commence à recevoir plus de services. Le Real Madrid défend avec une ligne très haute, ce qui devrait laisser des espaces pour que Vanat puisse en profiter. Il pourrait également bénéficier d'opportunités aériennes, car les Blancos semblent vulnérables aux centres en milieu de semaine. Compte tenu de ces problèmes défensifs, parier sur Vanat pour marquer à tout moment semble être un pari de valeur dans ce match.

Pronostic 2 Girona vs Real Madrid : Vladyslav Vanat pour marquer à tout moment à une cote de 3,50 sur Winamax

Mbappé en forme pour frapper en premier

Mbappé avait connu une légère baisse de forme avant le déplacement du Real Madrid en Grèce. Cependant, il était au sommet de son art avec un retour impressionnant de quatre buts à Piraeus. Le mélange de vitesse et de technique du Français pourrait être trop pour une défense de Girona inexpérimentée dimanche. Mbappé a déjà marqué 22 buts en 18 apparitions pour son club cette saison.

Aucun joueur n'a marqué plus de buts en La Liga, tandis que le joueur de 26 ans tente en moyenne 4,8 tirs par match, le chiffre le plus élevé dans le championnat espagnol. 50% des buts de Mbappé pour son club cette saison ont été inscrits avant la pause, et il a déjà marqué en premier à cinq reprises en championnat. Cela fait de lui le candidat idéal pour faire de même ici, avec une probabilité implicite de 32,3%.