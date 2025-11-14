Pronostic Géorgie vs Espagne 15/11/2025 : Merino frappe pour une victoire à l'extérieur

Notre expert en paris s'attend à une nouvelle victoire pour l'Espagne, avec Mikel Merino en cible dans un match relativement peu prolifique.

Pronostic Géorgie vs Espagne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Géorgie vs Espagne

Géorgie marque moins de 0,5 but à une cote de 1,80 sur Winamax

Mikel Merino marque à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Géorgie 0-2 Espagne

Pronostic des buteurs : Espagne – Mikel Oyarzabal, Mikel Merino

Sans surprise, l'Espagne a été l'équipe phare du Groupe E des qualifications européennes pour la Coupe du monde. Elle a remporté ses quatre matchs et est en tête du classement, et pourrait potentiellement sceller sa place pour le tournoi de l'été prochain samedi.

Ils ont été plus impressionnants en septembre qu'en octobre, mais abordent tout de même ce match après une victoire 2-0 contre la Géorgie et un succès 4-0 contre la Bulgarie.

La campagne a été décevante pour les hôtes. Ils ont perdu trois de leurs quatre rencontres de groupe. Une défaite 4-1 en Turquie lors de leur dernier match a presque anéanti leurs chances de participer à la Coupe du monde.

Les effectifs probables pour Géorgie vs Espagne

Composition attendue de Géorgie : Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia

Composition attendue d’Espagne : Simon, Cucurella, Laporte, Huijsen, Llorente, Zubimendi, Merino, Ruiz, Pino, Oyarzabal, Ferran

Les hôtes en difficulté à Tbilissi

La nature unilatérale de la récente rencontre entre ces équipes suggère qu'il sera très difficile pour la Géorgie samedi. Bien qu'ils n'aient perdu ce match que 2-0 à Elche, l'équipe de Willy Sagnol n'a pas réussi à faire entrer ses attaquants dangereux dans le jeu.

Durant les 90 minutes, la Géorgie n'a eu que 17 % de possession, un tir et aucun corner. Leur xG n'était que de 0,01, avec une domination espagnole du premier au dernier coup de sifflet.

Avec l'avantage de jouer à domicile, ils s'attendront à avoir un peu plus de possession. Cependant, La Roja n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde, donc elle sera à nouveau très motivée. Les chances de la Géorgie de marquer sont également réduites en raison de l'absence sur blessure de leur attaquant clé Georges Mikautadze.

Pronostic 1 Géorgie vs Espagne : Géorgie marque moins de 0,5 but à une cote de 1,80 sur Winamax

Merino continue sur sa lancée

L'émergence de Merino comme une menace significative de but depuis le milieu de terrain a été quelque peu surprenante, mais c'est un coup de pouce bienvenu pour Luis de la Fuente. Le joueur de 29 ans n'avait marqué que deux fois en 31 apparitions internationales à la fin de l'année dernière. Il a marqué huit fois en huit matchs pour son pays en 2025.

Avec six buts en qualifications pour la Coupe du monde en Europe, l'homme d'Arsenal est derrière seulement Memphis Depay et Erling Haaland avant les matchs internationaux de cette semaine. Il a développé une habileté à arriver dans la surface au bon moment et constitue une menace tant dans les airs qu'au sol.

Merino a également marqué trois fois pour les Gunners cette saison. Cette saison, il marque à un rythme d'un but toutes les 131 minutes pour le club et le pays.

Pronostic 2 Géorgie vs Espagne : Mikel Merino marque à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

Match probablement peu prolifique

Comme lors de la dernière trêve internationale, l'Espagne est à nouveau privée de ses ailiers vedettes Nico Williams et Lamine Yamal. Les deux joueurs ont été aux prises avec des blessures cette saison.

Cela pourrait offrir de nouvelles opportunités à Yeremy Pino et Ferran Torres sur les côtés. Les deux sont des performeurs très capables, bien que la menace offensive de l'Espagne soit clairement affaiblie sans les deux joueurs de couloir qui ont illuminé l'Euro 2024. Il y a un risque qu'ils retombent dans le piège de jouer un football de possession légèrement plus prévisible.

Même à domicile, la Géorgie se concentrera probablement sur une défense profonde et tentera de jouer en contre-attaque. Notamment, 50 % de leurs matchs depuis leur sortie de l'Euro contre l'Espagne ont produit moins de 2,5 buts, y compris le match retour dans ce groupe. Une répétition pourrait valoir la peine d'être soutenue avec une probabilité implicite de 42 %.