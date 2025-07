Pronostic France vs Allemagne: les Bleues visent le dernier carré

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour ce quart de finale de l’Euro féminin entre la France et l’Allemagne.

Pronostic France-Allemagne: paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour France - Allemagne

Qualification de la France ⭐à la cote de 1,54 soit une probabilité de 63% de voir les Bleues se qualifier pour le dernier carré de la compétition.

Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,67 sur Unibet, soit une probabilité de 59% de voir les filets trembler des deux côtés dans un match disputé.

La France marque dans les deux mi-temps ⭐ à la cote de 2,80 sur Unibet, soit une probabilité de 35% de voir les Bleues convertir leurs occasions tout au long de la partie.

Nous prédisons la victoire de la France 2-1 face à l’Allemagne.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

La France aborde ce duel au sommet après un parcours parfait en phase de groupes : 3 victoires en 3 matchs, 11 buts inscrits, dont un dernier succès époustouflant 5-2 contre les Pays-Bas. Un réveil en seconde mi‑temps à base d’agressivité et de solidarité, symbolisé par les exploits de Delphine Cascarino, auteur d’un doublé décisif.

Le coach Laurent Bonadéi a salué « un vrai élan de cohésion et de solidarité », renforcé au fil des victoires et qui arrive au moment opportun juste avant les phases finales de cet Euro.

De l’autre côté, l’Allemagne s’est qualifiée comme 2ᵉ de son groupe C : deux victoires mais aussi une lourde défaite 4‑1 contre la Suède, lors de laquelle sa défense a été exposée par des transitions rapides. Malgré ce revers, les championnes à 8 titres européens restent un adversaire historique redoutable. Conscientes de l’enjeu face à la France, ce quart de finale nous promet du spectacle.

Remake de la demi-finale de l’Euro 2022, où l’Allemagne s’était imposée 2 buts à 1 dans les derniers instants du match. Les françaises auront à cœur de prendre leur revanche sur ce souvenir qui reste encore amer.

Les effectifs probables pour France - Allemagne

Composition attendue de la France: Peyraud-Magnin, De Almeida,Lakrar, Sombath, Bacha, Karchaoui, Jean-François, Geyoro, Baltimore, Katoto, Cascarino

Composition attendue de l’Allemagne: Berger, Linder, Knaak, Minge, Gwinn, Senss, Nüsken, Bühl, Freigang, Brand, Schüller

Les Bleues se qualifient pour le dernier carré

Au vu de leur parcours, les Bleues apparaissent logiquement favorites pour atteindre le dernier carré. Avec 11 buts inscrits en 3 matchs, cela en fait la deuxième meilleure attaque derrière l’Espagne avec une intensité offensive remarquable. La France combine efficacité devant et maîtrise collective pour gérer ses matchs et arriver en quart de finale en étant toujours invaincues.

Face à une Allemagne encore en quête de repères défensifs, comme en témoigne la claque reçue contre la Suède (1-4), la solidité du collectif français devrait parvenir à faire la différence. Le duo Diani–Cascarino est en feu, et le banc tricolore a montré sa profondeur pour venir apporter de la fraîcheur, notamment si le match file jusqu’en prolongations !

Une qualification reste donc plus safe pour les parieurs qu’un simple pari sur la victoire dans le temps réglementaire, car elle inclut aussi les prolongations ou tirs au but qui restent tout à fait envisageables lors de cette affiche qui s’annonce redoutablement disputée.

Pronostic 1 France vs Allemagne: Qualification de la France - cote de 1,54 sur Unibet.

Un match disputé et des buts de chaque côté

Même si les victoires s'enchaînent, il est important de rappeler que la France a encaissé au moins un but lors de chacun de ses matchs, malgré son contrôle du jeu. Cela montre que même dominante, elle laisse des espaces exploitables à ses adversaires, comme lors du dernier match de phase de poule face aux Pays-Bas avec deux buts concédés presque coup sur coup.

L’Allemagne a toujours marqué au moins un but dans chacun de ses trois premiers matchs et dispose de profils offensifs capables de faire mal en transition, comme Klara Bühl ou Lea Schüller. Les dernières confrontations entre ces deux équipes nous ont souvent offert des matchs accrochés, avec des victoires par un seul but d’écart, et des buts de chaque côté comme lors notamment des trois derniers affrontements.

Ce quart de finale a donc tout d’un match ouvert où les deux camps chercheront à faire la différence rapidement, sans forcément verrouiller le jeu.

Pronostic 2 France vs Allemagne: Les deux équipes marquent - cote de 1,67 sur Unibet.

Les bleues décisives dans les deux mi-temps

Ce dernier pari audacieux peut se justifier par le rythme et la constance offensive des Bleues. En effet, si nos experts se penchent sur ce pari c’est parce que les Bleues ont déjà marqué dans les deux mi-temps contre les Pays-Bas et contre le Pays de Galles.

Ce quart de finale se jouera dans un contexte de haute intensité, où l’on peut s’attendre à ce que la France attaque fort d’entrée pour éviter de se faire piéger. Sa capacité offensive n’est plus à présenter et avec des profils explosifs comme Katoto, Baltimore ou Matéo, cela garantit une pression constante sur la défense allemande qui peut se montrer fébrile. Si les Bleues trouvent la faille tôt, elles pourraient très bien scorer à nouveau après la pause face à une Allemagne qui devra se découvrir pour revenir au score. Le genre de scénario idéal pour l'équipe de France qui espère retrouver le dernier carré, comme en 2022.