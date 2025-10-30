Pronostic Forest vs Manchester United 01/11/2025 : conseils pour les Red Devils en forme

Nous nous attendons à ce que la série de victoires de Manchester United se poursuive face aux Tricky Trees en difficulté lors de leur rencontre samedi.

+

Pronostic Forest vs Manchester United : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Forest vs Manchester United

Manchester United pour gagner à une cote de 1,96 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,50 sur Winamax

Bryan Mbeumo comme buteur à tout moment à une cote de 2,75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Forest 0-2 Manchester United

Pronostic des buteurs : Manchester United – Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

Nottingham Forest traverse une période très difficile et espère que Sean Dyche pourra les aider à redresser la barre. Une victoire contre Porto lors de son premier match a été bien accueillie, mais la défaite suivante contre Bournemouth a prolongé leur attente d'une victoire en Premier League. Ils auront certainement fort à faire lorsque Manchester United viendra en ville.

Ruben Amorim commence enfin à voir les choses se mettre en place pour ses Red Devils, et ils se dirigent vers le Nottinghamshire en quête d'une quatrième victoire consécutive. Marquer quatre buts contre Brighton & Hove Albion lors de leur dernier match a été un autre grand coup de pouce, bien qu'ils aient également concédé deux buts. Ils se voient bien repartir avec trois points ici, même si cela se fait sans garder leur cage inviolée.

Les effectifs probables pour Forest vs Manchester United

Composition attendue de Forest : Sels, Williams, Milenković, Murillo, Zinchenko, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Maguire, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko

United de retour en forme

Les fans de Manchester United commencent à se sentir optimistes à nouveau après une belle série, les Red Devils ayant remporté quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat. Ils sont à la sixième place, à égalité de points avec Manchester City, et certains de leurs nouveaux signings sont en grande forme. Ils seront pleins de confiance en se rendant au City Ground.

Avec les hôtes sans victoire lors de leurs huit derniers matchs de Premier League, il est facile de comprendre pourquoi les visiteurs sont favoris pour l'emporter. United a une grande chance de se hisser dans le top quatre ce week-end, et ils seront désespérés de le faire.

Harry Maguire pourrait être de retour après avoir manqué la victoire contre Brighton, mais peu de changements sont attendus. En attaque, Benjamin Sesko se réjouira de l'occasion d'exploiter l'une des défenses les plus faibles de la division.

Pronostic 1 Forest vs Manchester United : Manchester United pour gagner à une cote de 1,96 sur Winamax

Action des deux côtés

Bien que leur forme générale se soit améliorée, les Red Devils ont encore du mal à garder leur cage inviolée. La victoire 2-0 contre Sunderland plus tôt ce mois-ci a été leur seul clean sheet de la saison jusqu'à présent, et ils ont concédé bien trop souvent. Forest sentira une petite opportunité ici.

Cela dit, les hôtes n'ont marqué que cinq buts en championnat cette saison. Ils ont eu du mal des deux côtés du terrain, ce qui est évidemment une préoccupation pour Dyche. Cependant, les vulnérabilités défensives de United donnent à Forest quelques raisons d'être optimiste.

Les deux équipes ont marqué dans 67 % des matchs des visiteurs jusqu'à présent cette saison, et ce chiffre monte à 75 % à l'extérieur. Par conséquent, même si Forest ne figure pas en haut du tableau BTTS, il y a de fortes chances d'action des deux côtés ici.

Pronostic 2 Forest vs Manchester United : Les deux équipes marquent à une cote de 1,50 sur Winamax

La magie de Mbeumo continue

Il lui a fallu un peu de temps pour se lancer, mais Bryan Mbeumo s'avère être une excellente recrue pour Amorim. L'international camerounais compte désormais six buts et passes décisives en 10 matchs, et a trouvé le chemin des filets trois fois lors de ses deux derniers matchs. Cela lui a donné un énorme coup de confiance.

Sesko est vu comme le favori des bookmakers pour marquer dans ce match, mais c'est Mbeumo qui a la forme de son côté. Matheus Cunha pourrait également viser à ajouter à son total après avoir marqué le week-end dernier.

Nous misons sur Mbeumo comme buteur à tout moment face à une défense qui a concédé 25 buts toutes compétitions confondues. L'équipe locale devra prendre des mesures pour contenir la menace qu'il représente.