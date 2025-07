Pronostic Fluminense vs Chelsea 08/07/2025 : Palmer rejoint la Coupe du monde des clubs

Nous vous proposons trois pronostics Fluminense vs Chelsea en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs le 8 juillet 2025, avec notamment une mise en avant sur un buteur.

Notre expert en paris suggère que Chelsea l'emportera de justesse contre les Brésiliens, qui pourraient leur poser quelques problèmes.

Pronostic Fluminense vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Fluminense vs Chelsea

1x2 - Chelsea à une cote de 1,70 sur Winamax

BTTS - Oui à une cote de 1,88 sur Winamax

Buteur à tout moment - Cole Palmer à une cote de 2,55 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire de Chelsea 2-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Fluminense a bien performé lors des premières étapes de la Coupe du Monde des Clubs et a une chance d'atteindre la finale dans deux grandes compétitions consécutives. Cependant, ils se méfieront des adversaires anglais, puisque Man City les avait déjà battus en finale.

Après que les Brésiliens ont pris une avance rapide contre Al Hilal en quart de finale, le club saoudien a réussi à revenir dans le match, mais Fluminense a finalement prévalu pour se qualifier dans le dernier carré. Ils sont invaincus dans la compétition de cette année et ne seront pas faciles à battre.

Pendant ce temps, Chelsea a progressé avec succès dans la Coupe du Monde des Clubs. Bien que ce ne soit pas exactement comme ils l'avaient prévu, ils sont maintenant à un pas de la finale et de la gloire mondiale. Cependant, ils ont montré quelques faiblesses que Fluminense pourrait exploiter.

Il convient de noter que le camp brésilien sera privé de Martinelli, buteur en quart de finale, et du défenseur Juan Freytes en raison de suspensions. De plus, les Blues seront sans Liam Delap et Levi Colwill, ce qui rend ce match déjà passionnant encore plus intéressant.

Les effectifs probables pour Fluminense vs Chelsea

Composition attendue de Fluminense : Fabio ; Ignacio, Thiago Silva, Guga, Rene ; Hercules ; Nonato, Bernal ; Cano, Arias, Everaldo

Composition attendue de Chelsea : Sanchez ; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella ; Caicedo ; Dewsbury-Hall, Fernandez ; Neto, Palmer, Jackson

Les puissants Blues vers la finale

Fluminense n'éprouvera aucune crainte à jouer contre les vainqueurs de l'UEFA Europa Conference League, surtout après avoir battu l'Inter Milan en huitième de finale de la compétition. De plus, le Tricolor est sur une série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, avec huit victoires et trois nuls.

Cependant, surmonter une équipe en aussi bonne forme que Chelsea pourrait être une tâche ardue. Même si les Blues ont déjà perdu contre une opposition brésilienne lors de la Coupe du Monde des Clubs, ils sont une équipe bien supérieure, compte tenu de la taille et de la qualité de leur effectif.

Les Power Rankings d'Opta placent Chelsea 123 places au-dessus de leurs co-semi-finalistes, qui sont 134èmes, tandis que l'équipe de l'ouest de Londres est 11ème. Cet écart considérable dans l'évaluation suggère que Flu aura du mal à écarter les hommes d'Enzo Maresca mardi soir.

De plus, les Blues sont arrivés à ce stade de la Coupe du Monde des Clubs en battant une autre équipe brésilienne, Palmeiras. Ils sauront à quoi s'attendre et seront prêts pour une bataille difficile.

Pronostic 1 Fluminense vs Chelsea : 1x2 - Chelsea à une cote de 1,70 sur Winamax

Une tâche difficile pour garder le but inviolé

Bien que Chelsea soit le favori pour se sécuriser une place en finale de la Coupe du Monde des Clubs, ils ont montré des vulnérabilités dans le tournoi. Les deux équipes ont marqué dans chacun de leurs deux matchs à élimination directe.

La qualité de Flu est évidente. Ils ont suffisamment de puissance offensive pour marquer mardi, même sans Martinelli. Le fait que sept buteurs différents aient trouvé le filet huit fois dans la compétition montre que tous peuvent contribuer au score.

C'est ce que nous nous attendons à voir mardi soir, car Chelsea n'a gardé que deux clean sheets lors de ses cinq derniers matchs. Robert Sanchez, le gardien de Chelsea, est toujours enclin aux erreurs, ce dont le Tricolor peut également profiter.

Bien que l'équipe de Maresca puisse atteindre la finale, cela ne sera pas facile, comme ils l'ont vu contre LAFC et l'Espérance plus tôt dans la Coupe du Monde des Clubs.

Pronostic 2 Fluminense vs Chelsea : BTTS - Oui à une cote de 1,88 sur Winamax

Palmer prêt à rebondir

Bien qu'il n'ait pas marqué depuis un moment, le but de Cole Palmer contre Palmeiras en quart de finale ne doit pas être sous-estimé. Ce but à la 16e minute a mis fin à une disette de huit matchs sans but pour le club et l'équipe nationale, et cela pourrait le motiver pour les deux derniers matchs.

Palmer est capable de marquer dans des scénarios improbables et tire également les pénaltys. Son dernier but générera certainement à nouveau de la croyance et de la confiance en lui, faisant de lui une menace significative mardi soir.

Il était le meilleur buteur du club en Premier League la saison dernière avec 15 buts, ce qui représentait presque un quart des buts totaux des Blues dans la campagne. S'il a enfin retrouvé ses instincts de buteur, il pourrait être celui qui brise la défense de Fluminense.