Pronostic Elche vs Real Madrid 23/11/2025 : les Blancos pour une victoire étroite

Notre expert en paris s'attend à ce que ce match soit riche en buts pour les deux équipes, avec Kylian Mbappé orchestrant une victoire serrée à l'extérieur.

Pronostic Elche vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Elche vs Real Madrid

Les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Winamax

Kylian Mbappé marque le premier à une cote de 2,90 sur Winamax

2ème mi-temps - Elche ou Match Nul à une cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Elche 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Elche – Rafa Mir ; Real Madrid – Kylian Mbappé x2

Elche est l'équipe la plus impressionnante parmi les promues en Liga cette saison. Ils n'ont perdu que trois de leurs 12 premiers matchs depuis leur retour dans l'élite. Cependant, l'équipe d'Eder Sarabia a connu un déclin de forme, n'ayant pas gagné lors de ses cinq dernières sorties en championnat.

Ainsi, cela pourrait être un bon moment pour le Real Madrid de visiter l'Estadio Manuel Martínez Valero. Les visiteurs sont en tête de la Liga, avec 10 victoires sur leurs 12 premiers matchs. Cependant, ils sont entrés dans la pause internationale après une défaite 1-0 contre Liverpool et un nul 0-0 à l'extérieur contre le Rayo Vallecano.

Les effectifs probables pour Elche vs Real Madrid

Composition attendue d’Elche : Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Mendoza, Febas, Aguado, Núñez, Mir, Rodríguez

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Güler, Bellingham, Ceballos, Vinícius, Mbappé

Attendez-vous à des buts au Martínez Valero

Bien que le Real Madrid ait eu du mal à marquer lors de ses deux derniers matchs, cette rencontre devrait être plus ouverte. Ils pourraient être vulnérables défensivement en raison des blessures d'Antonio Rüdiger, Éder Militão et Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold pourrait débuter son premier match depuis août, ce qui devrait améliorer leur créativité. Cela devrait alléger la pression sur Arda Güler, qui a offert cinq passes décisives à Mbappé en Liga cette saison. Aucun autre duo n'a combiné aussi souvent pour un but dans les cinq grands championnats européens.

Elche n'a échoué à marquer que dans deux de ses 12 matchs depuis son retour en Liga. Leur stratégie a été de tenter de dominer le ballon, même contre des équipes plus fortes. Les Franjiverdes ont en moyenne 59 % de possession cette saison, soit le troisième chiffre le plus élevé de la division.

Les deux équipes ont marqué lors de leurs matchs à l'extérieur contre Barcelone et l'Atlético Madrid. Comme ils affrontent l'autre géant du football espagnol dimanche, il est probable que les deux équipes trouvent à nouveau le chemin des filets.

Pronostic 1 Elche vs Real Madrid : Les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Winamax

La série de Mbappé continue

Le Real Madrid a fortement dépendu de Mbappé jusqu'à présent cette saison. Il est clairement le meilleur buteur de la Liga, avec une moyenne de 1,12 but par 90 minutes. Le Français a marqué 23 buts en 20 matchs pour son club et son pays cette saison.

Mbappé devrait être bien reposé et prêt à jouer, n'ayant participé qu'une seule fois pendant la pause internationale. Il a marqué le premier but lors de la victoire 4-0 de la France contre l'Ukraine, avant d'ajouter un second plus tard dans ce match.

À 26 ans, il a une moyenne de 4,66 tirs par match en Liga. Il n'a échoué à marquer que lors de deux de ses 12 apparitions cette saison dans l'élite espagnole.

Mbappé a marqué le premier but dans 50 % des matchs de championnat du Real Madrid cette saison. Il est clairement le candidat idéal pour marquer le premier but de ce match, avec une probabilité implicite de 34,5 %.

Pronostic 2 Elche vs Real Madrid : Kylian Mbappé marque le premier à une cote de 2,90 sur Winamax

Soutenir Elche après la pause

Cela pourrait être un défi difficile pour le Real Madrid puisque Elche est invaincu à domicile cette saison. L'équipe de Sarabia a un style de jeu basé sur la passe qui a produit de bons résultats à ce niveau. Cependant, ils ont généralement tendance à mieux performer en seconde mi-temps.

Ils ont marqué 71 % de leurs buts en championnat à domicile après la pause. Par ailleurs, ils n'ont concédé qu'une seule fois en seconde mi-temps devant leurs fans.

Il convient également de noter que le Real Madrid a tendance à bien commencer mais à avoir des difficultés en fin de match à l'extérieur. Les Blancos ont marqué sept fois et n'ont concédé que deux fois en première mi-temps de leurs matchs de championnat à l'extérieur. En revanche, ils ont marqué cinq fois et concédé cinq fois en seconde mi-temps de ces matchs.

Ces tendances suggèrent qu'il y a de la valeur à soutenir Elche pour rivaliser en seconde mi-temps de cette rencontre.