Comment parier sur les déséquilibres internationaux de cette semaine

La course aux places qualificatives en Europe s'intensifie, avec des équipes comme l'Espagne, la France, la Croatie et la Belgique espérant sécuriser leur place pour la Coupe du monde.

Les déséquilibres internationaux de cette semaine

L'Angleterre est la seule équipe européenne à s'être qualifiée pour la Coupe du monde jusqu'à présent. Le Portugal se qualifiera également s'il gagne contre l'Irlande jeudi, mais la plupart des groupes se décideront lors de la dernière journée de match. La différence de buts est le critère de départage lorsque deux équipes terminent à égalité. Par conséquent, les grandes nations ont un intérêt à marquer des buts lorsqu'elles affrontent les petites équipes.

Nous avons déjà vu des preuves de cela, notamment dans le Groupe I, où la victoire 11-1 de la Norvège sur la Moldavie pourrait s'avérer décisive. Les Scandinaves ont une avance de trois points sur l'Italie, qui a remporté tous ses matchs depuis sa défaite lors du match d'ouverture à Oslo. Même si les Azzurri remportent leurs deux derniers matchs, ils risquent de manquer la première place à cause de la différence de buts.

Cependant, de nombreuses petites nations européennes se sont améliorées ces dernières années. La minuscule Andorre a limité l'Angleterre de Thomas Tuchel à seulement des victoires 1-0 et 2-0 dans le Groupe K. Le Kosovo est véritablement en lice pour la qualification dans le Groupe B, tandis que les Îles Féroé ont remporté quatre de leurs sept matchs dans le Groupe L.

La Norvège accueille l'Estonie, l'Allemagne se rend au Luxembourg, et la Belgique voyage au Kazakhstan dans certains des déséquilibres les plus évidents de cette semaine. Le Danemark, la Turquie, le Pays de Galles, la Croatie et l'Italie sont également de grands favoris pour remporter leurs prochains matchs.

Quels petits poucets sont les plus susceptibles de rivaliser ?

Le prochain match de la Croatie est à domicile contre les Féroé, qui ont connu une pause internationale d'octobre impressionnante. Ils ont facilement remporté une victoire 4-0 contre le Monténégro, avant de créer la surprise avec une victoire 2-1 contre la République tchèque. Les petits poucets ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs et n'ont été battus que 1-0 lorsqu'ils ont accueilli la Croatie en septembre.

Leur succès repose sur une structure défensive nettement améliorée, avec seulement 0,86 but encaissé par match dans cette campagne. Les bookmakers s'attendent toujours à une grande victoire à domicile, mais il semble y avoir de la valeur à soutenir les Îles Féroé avec un handicap de +3 contre la Croatie.

La Belgique est également un favori clair pour son match à l'extérieur contre le Kazakhstan. Ils n'ont besoin de gagner qu'un de leurs deux derniers matchs pour sceller leur qualification, et ils n'ont pas encore joué contre le Liechtenstein. Ils n'ont aucune incitation à poursuivre une grande victoire dans l'un ou l'autre des matchs, d'autant plus qu'ils sont gênés par les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Bien qu'ils aient eu du mal à l'extérieur, les Kazakhs ont tendance à être beaucoup plus compétitifs à domicile. Ils n'ont encaissé que deux buts lors de leurs trois qualifications à domicile, donc parier sur une victoire étroite de la Belgique samedi pourrait être une bonne option.

Nous pourrions voir un score plus déséquilibré lorsque la Turquie accueille la Bulgarie. Sous la direction de Vincenzo Montella, les Turcs jouent un football offensif, avec tous leurs matchs de qualification produisant au moins cinq buts jusqu'à présent. Arda Güler et Kenan Yıldız apportent une véritable créativité à leur équipe, et ils ont remporté le match aller 6-1.

La Bulgarie est en déclin et a concédé en moyenne 4,0 buts par match dans cette campagne, perdant chaque match. Il semble y avoir de la valeur à parier sur la victoire de la Turquie avec plus de 3,5 buts, avec une probabilité implicite de 50 %.

