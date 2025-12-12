Pronostic Crystal Palace vs Manchester City 14/12/2025 : les Cityzens pour l'emporter de justesse

Notre expert en paris mise sur une victoire de City. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile à Selhurst Park dimanche après-midi.

Pronostic Crystal Palace vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Manchester City

Man City pour gagner avec une cote de 1,80 sur Winamax

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,52 sur Winamax

Phil Foden marque ou fait une passe décisive avec une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Crystal Palace 1-2 Man City

Pronostic des buteurs : Crystal Palace – Eddie Nketiah ; Man City – Erling Haaland, Phil Foden

Crystal Palace a enchaîné une troisième victoire consécutive jeudi soir en battant confortablement Shelbourne en Conference League. Cependant, ils feront face à une tâche bien plus ardue ce week-end. Les hommes d'Oliver Glasner n'ont perdu que deux fois lors de leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils ne seront donc pas intimidés par Manchester City.

Cependant, les Cityzens sont également sur une série de victoires. Ils ont remporté quatre victoires consécutives et ont battu le Real Madrid mercredi soir. De plus, ils marquent beaucoup de buts et seront un véritable défi à Selhurst Park. Les hommes de Pep Guardiola sont désormais à portée de main d'Arsenal en tête du classement.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Manchester City

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Richards, Guehi, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Nketiah, Pino, Mateta

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Gonzalez, Reijnders, Foden, Haaland, Doku

Choisir l'une des deux équipes en forme

Ce match a le potentiel d'être l'un des meilleurs du week-end, étant donné la forme actuelle de Crystal Palace et Manchester City. Les affrontements européens de milieu de semaine ont vu les deux équipes remporter des victoires contre Shelbourne et le Real Madrid respectivement. Seules deux places les séparent en Premier League. Cependant, l'équipe de Pep Guardiola a cinq points d'avance sur les Eagles. Ils ont une équipe beaucoup plus forte sur le papier.

Rodri et Mateo Kovacic restent indisponibles pour City. John Stones est la seule autre préoccupation de blessure dans une équipe de City très dangereuse. Pendant ce temps, Palace sera privé de Daniel Munoz pour un avenir proche alors qu'il subit une opération. Jean-Philippe Mateta pourrait revenir après avoir été laissé au repos contre Shelbourne. Aucune des équipes n'a une longue liste d'absents, ce qui pourrait être lié à leur excellente forme.

Les hôtes se battront certainement sur leur terrain et ne peuvent pas être écartés. Cependant, City devrait l'emporter. Ils ont la qualité et la profondeur nécessaires pour prendre le dessus sur Palace à Londres, d'autant plus que de nombreux joueurs sont désormais en forme et disponibles.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Manchester City : Man City pour gagner avec une cote de 1,80 sur Winamax

Menaces de but des deux côtés

Une grande partie du succès de Palace cette saison est due à leurs efforts défensifs. Cependant, ils sont également capables de marquer régulièrement. Ils n'ont échoué à marquer qu'une seule fois lors de leurs 10 derniers matchs. Ils ont marqué 2 buts ou plus à six reprises durant cette période. Quant à City, ils ont marqué 14 buts en quatre matchs, il n'y a donc aucun doute sur leur forme devant le but.

Bien que les deux équipes ne marquent pas souvent dans le même match, cette rencontre pourrait être une exception. City continue de trouver le filet. Cependant, ils n'ont réalisé que deux clean sheets lors de leurs 11 derniers matchs, ce que Glasner sera désireux d'exploiter.

Le bilan défensif de Palace est excellent. Seul Arsenal a concédé moins de buts, mais les géants de Manchester ont une menace offensive impressionnante. C'est un affrontement qui devrait voir les deux équipes se rendre coup pour coup.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Manchester City : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,52 sur Winamax

Fantastique Foden

Avec la Coupe du monde qui approche à grands pas, Phil Foden semble retrouver sa forme après une période relativement difficile. Selon ses critères élevés, le joueur de 25 ans n'a pas connu la meilleure des saisons en 2024/25. Il a enregistré neuf buts et passes décisives en Premier League. Cette saison, il est déjà à un but près d'égaler ce total.

Foden est en excellente forme en ce moment. Il a enregistré six buts/passes décisives lors de ses trois dernières sorties en championnat et déborde de confiance. Bien qu'Erling Haaland soit toujours considéré comme la plus grande menace de but, personne n'a fait plus pour City que Foden lors des récents matchs.

C'est pourquoi nous le soutenons pour qu'il soit à nouveau décisif à Selhurst Park. Il gardera certainement les hôtes sur leurs gardes. L'international anglais sera désespéré de maintenir son excellente série. Il brillera à nouveau ce week-end.

Pronostic 3 Crystal Palace vs Manchester City : Phil Foden marque ou fait une passe décisive avec une cote de 2,00 sur Winamax

