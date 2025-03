Comment parier sur l'Atlético Madrid avant les matchs cruciaux

Les autres favoris en Liga ayant des priorités dans d'autres compétitions, une victoire l'Atlético donne la possibilité d'augmenter ses gains.

L'Atlético Madrid est à un moment décisif, les matches de la semaine à venir pouvant être décisifs pour la suite de la saison.

Semaine décisive pour l'Atlético

L'Atlético a déjà pris du retard sur ses rivaux, le FC Barcelone et le Real Madrid, puisque l'équipe de Diego Simeone compte quatre points de retard sur ces deux équipes.

En Liga, l'Atlético affronte une équipe de l'Espanyol menacée de relégation, où une victoire pourrait être déterminante dans la lutte pour le titre de l'Atlético.

Les Colchoneros n'ont pas réussi à battre leurs futurs adversaires lors de leurs trois dernières rencontres. Elles se sont toutes soldées par un match nul.

L'Atlético n'a battu l'Espanyol qu'une seule fois au stade RCDE lors de ses cinq dernières tentatives.

La plupart des bookmakers donnent l'équipe de Simeone favorite, mais l'Espanyol est sur une série de huit matches sans défaite à domicile, ce qui signifie que la tâche ne sera pas facile pour l'équipe à l'extérieur.

Il s'agit peut-être d'un match important en Liga, mais une demi-finale de la Copa Del Rey contre Barcelone se profile à l'horizon.

En milieu de semaine, l'Atlético accueillera le FC Barcelone pour le match retour de la compétition. Le match aller s'est terminé sur le score de 4-4 après l'égalisation d'Alexander Sorloth à la 93e minute.

Les deux équipes se sont déjà affrontées récemment et les Colchoneros se sont inclinés 2-4 face au Barça au Metropolitano.

Barcelone a battu ses adversaires lors de ses trois dernières visites dans le stade de l'Atlético. L'Atlético n'a remporté que deux des dix dernières rencontres à domicile.

Avec des chances de titre qui s'éloignent et une campagne de Ligue des champions déjà terminée, ce pourrait être la dernière chance de l'Athletico de remporter un trophée.

L'Atlético Madrid peut-il remporter un trophée cette saison ?

La plupart des bookmakers placent l'Atlético Madrid comme troisième favori pour remporter l'une ou l'autre compétition, ce qui est compréhensible si l'on considère la domination du Real Madrid et du FC Barcelone en Espagne.

Même si l'Atlético compte quatre points de retard sur ses deux concurrents pour le titre, il bénéficie d'un calendrier plus favorable lors de ses dix derniers matches de Liga.

Le Real et le Barça s'affronteront avant la fin de la saison, ce qui garantit qu'au moins l'un d'entre eux, si ce n'est les deux, perdront des points. L'Atlético n'affronte aucun de ces deux clubs en Liga jusqu'à la fin de la saison.

Le prochain match de l'Atlético contre l'Espanyol sera crucial pour tenter de terminer la saison en tête de la Liga, car ce match pourrait être décisif pour les Colchoneros. Un résultat lors de ce match pourrait leur permettre de remporter le championnat.

Notamment, l'Atlético a remporté tous ses matches après la pause internationale depuis le début de la saison, ce qui laisse présager une poursuite de cette tendance.

Le Barça et le Real sont toujours en lice en Ligue des champions et en Coupe du Roi, ce qui donne à l'Atlético l'avantage d'avoir moins de matches à disputer.

N'ayant pas remporté la compétition depuis 2013 et ayant été éliminé au même stade l'année dernière, l'Atlético espère aller plus loin et remporter le trophée pour la 11e fois dans l'histoire du club.

Les priorités du Real et du Barca étant probablement ailleurs, il y a beaucoup de valeur à parier sur une victoire de l'Atlético en Coupe d'Espagne.