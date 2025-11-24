Pronostic Chelsea vs Barcelone 25/11/2025 : les hôtes à l'avantage dans ce thriller européen

Notre expert en paris s'attend à un match divertissant qui se terminera par une victoire à domicile, avec Pedro Neto en vedette.

Pronostic Chelsea vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Barcelone

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Victoire de Chelsea à une cote de 2,37 sur Winamax

Pedro Neto marque à tout moment à une cote de 4,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 3-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Chelsea – João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández ; Barcelone – Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Chelsea aborde ce match en bonne forme. Ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. De plus, ils ont obtenu une victoire 2-0 à l'extérieur contre Burnley en Premier League samedi.

Cependant, les Blues ont du travail à faire s'ils veulent assurer une place dans le top huit de la Ligue des champions. Ils n'ont pu faire qu'un match nul 2-2 à l'extérieur contre Qarabag lors de leur dernier match européen. Il en va de même pour Barcelone, qui a un bilan identique de sept points en quatre matchs jusqu'à présent.

Les Catalans ont remporté une victoire 4-0 samedi contre l'Athletic Club, marquant leur retour tant attendu au Camp Nou. La forme globale de Barcelone a été irrégulière, avec cinq victoires et trois défaites lors de leurs neuf derniers matchs.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Barcelone

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernández, Caicedo, Neto, Estevão, Garnacho, Pedro

Composition attendue de Barcelone : J. García, Koundé, E. García, Cubarsi, Balde, De Jong, Fermin, Yamal, Olmo, Ferran, Lewandowski

Des buts à prévoir à Stamford Bridge

Barcelone a gardé sa cage inviolée ce week-end, mais ils avaient enchaîné dix matchs sans en faire avant cela. L'équipe de Hansi Flick continue de prendre des risques avec sa ligne défensive haute. Ils ont souvent été vulnérables à l'extérieur, encaissant quatre buts contre Séville et trois contre le Club Bruges.

Leurs quatre derniers matchs ont tous produit au moins quatre buts. Le retour de certains joueurs offensifs clés leur a donné un coup de pouce. Robert Lewandowski a marqué quatre fois lors de ses deux derniers matchs avec le Barça, tandis que Raphinha est revenu de blessure samedi.

Les récents matchs de Chelsea ont également été des affaires divertissantes. Sept de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues ont produit au moins trois buts. Compte tenu de l'opposition, parier sur un autre match à haute intensité des Blues mardi semble offrir de la valeur.

Pronostic 1 Chelsea vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Les Blues à l'avantage dans un thriller

L'équipe d'Enzo Maresca est légèrement favorite pour ce match. Leur forme récente justifie ce statut. Ils ont remporté huit victoires sur dix au total en se dirigeant vers mardi soir.

Les Londoniens ont également gagné quatre de leurs cinq matchs à Stamford Bridge. Cela inclut une victoire dominante 5-1 contre l'Ajax lors de leur dernier match à domicile en Ligue des champions.

Barcelone offrira un test plus sérieux. Cependant, les visiteurs seront privés de leur milieu de terrain le plus influent, Pedri, en raison d'une blessure. Raphinha n'est pas non plus en pleine forme, donc leurs problèmes défensifs ne sont pas les seuls soucis.

Les Catalans ont encaissé au moins deux fois lors de chacun de leurs quatre derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Cela suggère qu'il y a de la valeur à parier sur une victoire à domicile, avec une probabilité implicite de 43,5 %.

Pronostic 2 Chelsea vs Barcelone : Victoire de Chelsea à une cote de 2,37 sur Winamax

Neto en forme pour marquer à nouveau

Avec Cole Palmer sur la touche et Liam Delap encore à retrouver sa forme, Chelsea s'est appuyé sur une répartition des buts cette saison. Ils l'ont fait avec succès. João Pedro, Enzo Fernández et Pedro Neto sont les co-meilleurs buteurs du club en Premier League.

Neto a pris le relais ces dernières semaines. L'ailier portugais a porté son total de buts en Premier League à quatre en marquant à Burnley samedi. Il avait également marqué lors de leur match précédent contre les Wolves.

Le joueur de 25 ans a pris son envol après une solide Coupe du monde des clubs, où il a marqué trois fois en six matchs. Il a en moyenne 1,5 tir par match en Premier League et en Ligue des champions cette saison. Face à une défense barcelonaise peu convaincante, Neto offre une bonne valeur pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de seulement 23,8 %.