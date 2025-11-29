Pronostic Chelsea vs Arsenal 30/11/2025 : deux équipes en forme difficiles à départager

Notre expert en paris s'attend à un autre derby londonien passionnant, où les deux premiers de la Premier League pourraient se neutraliser.

Pronostic Chelsea vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Arsenal

BTTS - Oui à une cote de 1,80 sur Winamax

1x2 - Match nul à une cote de 3,45 sur Winamax

Buteur à tout moment - Estevão à une cote de 4,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 2-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Chelsea – Pedro Neto, Estevão ; Arsenal – Ebere Eze, Mikel Merino

Chelsea a discrètement accumulé de l'élan cette saison. Les Blues ont enchaîné une série de résultats positifs, ne perdant qu'une seule fois lors de leurs dix dernières sorties.

Les joueurs d'Enzo Maresca semblent être en bonne forme. Avec des joueurs comme Liam Delap de retour et Cole Palmer proche de revenir de blessure, Chelsea est dangereux.

Ils ne peuvent pas être exclus de la course au titre, d'autant plus qu'ils sont deuxièmes avant l'action de ce week-end. Le club de l'ouest de Londres n'est qu'à six points des leaders du championnat, et une victoire à Stamford Bridge relancerait sûrement la course.

Un triomphe convaincant 3-0 contre Barcelone en Ligue des champions en milieu de semaine a démontré à quel point Chelsea a progressé. Cependant, Arsenal peut en dire autant, après avoir infligé au Bayern Munich sa première défaite de toute la saison mercredi soir.

Ce score de 3-1 était flatteur pour les Allemands, car les Gunners ont montré leur puissance en seconde mi-temps et ont complètement dominé les champions de Bundesliga. Cela faisait suite à une victoire convaincante 4-1 lors du North London Derby.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Arsenal

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Fernández, Neto, Pedro, Gittens, Delap

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Puissance de feu de qualité

L'équipe à domicile a été solidement défensive ces derniers temps, gardant quatre fois leur but inviolé lors de leurs cinq dernières sorties. Cependant, leur forme en championnat à domicile les a vus concéder en moyenne un but par match, ce qui signifie que les visiteurs pourraient en profiter.

Les deux équipes ont des attaques puissantes, Arsenal avec 24 buts en Premier League et Chelsea pas loin derrière avec 23 en 12 matchs. Les Gunners ont marqué sept buts lors de leurs deux derniers matchs toutes compétitions confondues, malgré l'absence de joueurs clés comme Viktor Gyökeres et Martin Ødegaard.

Avec ce dernier maintenant rétabli de sa blessure, il devrait jouer un rôle crucial en créant des occasions pour ses coéquipiers, probablement depuis le banc dimanche. De manière cruciale, lors des trois derniers matchs d'Arsenal, les deux équipes ont marqué, tandis que 50 % des matchs de Chelsea à domicile en championnat ont produit le même résultat.

Trois de leurs quatre dernières confrontations directes à Stamford Bridge ont vu les deux équipes célébrer un but. Les joueurs qu'ils ont dans leurs rangs sont de qualité suffisante pour marquer au moins un but dimanche.

Pronostic 1 Chelsea vs Arsenal : BTTS - Oui à une cote de 1,80 sur Winamax

Séries d'invincibilité en jeu

Chelsea est sur les talons des Gunners et peut jouer avec un peu de liberté dimanche, puisque la pression est sur les leaders. Les Blues ont eu du mal contre Arsenal lors des récentes rencontres, n'ayant pas gagné lors de leurs sept derniers affrontements en championnat.

Obtenir une victoire ce week-end serait célébré à travers le pays, mais la réalité est qu'Arsenal est en pleine forme. L'équipe de Mikel Arteta est invaincue lors de ses 16 derniers matchs toutes compétitions confondues, en remportant 14.

Le club du nord de Londres a battu ses hôtes lors de cinq de leurs sept derniers affrontements directs. De manière cruciale, leurs deux plus récentes rencontres au Bridge ont vu les deux équipes partager les points dans quelques matchs nuls.

Avec les deux équipes en grande forme et disposant d'une profondeur d'effectif, un autre match nul est probable dimanche.

Pronostic 2 Chelsea vs Arsenal : 1x2 - Match nul à une cote de 3,45 sur Winamax

Un casse-tête pour les défenseurs

Chelsea a bien réparti ses buts, avec tout le monde contribuant. Pedro Neto, João Pedro, et Enzo Fernández mènent le classement des buteurs du club en Premier League. Cependant, la recrue estivale Estevão a montré pourquoi il a signé pour Chelsea.

Le jeune Brésilien a été sensationnel pour le club et le pays. Estevão a marqué contre Barcelone cette semaine, portant son total à trois buts en autant de matchs pour le club et le pays.

L'attaquant a inscrit six buts lors de ses dix dernières apparitions, y compris en sélection. Cependant, Maresca l'a utilisé avec parcimonie en championnat. Si Estevão commence, la défense d'Arsenal pourrait avoir du mal contre lui.