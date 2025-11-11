Pronostic Celta Vigo vs Barcelone 09/11/2025 : les déboires du Barça à l'extérieur continuent

Notre expert en paris s'attend à un match riche en buts à Vigo, avec Borja Iglesias prêt à marquer pour une équipe locale compétitive.

Pronostic Celta Vigo vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Celta Vigo vs Barcelone

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Celta Vigo pour marquer plus de 1,5 buts à une cote de 2,40 sur Winamax

Borja Iglesias pour marquer à tout moment à une cote de 3,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Celta Vigo 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Celta Vigo – Borja Iglesias, Bryan Zaragoza ; Barcelone – Lamine Yamal, Marcus Rashford

Les problèmes de blessures de Barcelone ont contribué à une sévère baisse de forme. Ils n'ont pu faire qu'un match nul 3-3 à l'extérieur contre le Club Bruges en Ligue des champions en milieu de semaine. L'équipe de Hansi Flick n'a remporté que trois de ses sept derniers matchs, une période qui inclut une défaite 2-1 contre le Real Madrid.

Pendant ce temps, le Celta Vigo est actuellement sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Galiciens n'ont remporté aucun de leurs neuf premiers matchs de championnat, faisant sept nuls 1-1. Cependant, leur forme s'est améliorée récemment, puisqu'ils ont gagné 3-0 contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa jeudi.

Les effectifs probables pour Celta Vigo vs Barcelone

Composition attendue de Celta Vigo : Villar, Alonso, Starfelt, M. Fernandez, Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira, Jutgla, Zaragoza, Iglesias

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Balde, Cubarsi, Araujo, Koundé, Casado, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran

Festival de buts au Balaídos

Les confrontations entre ces deux équipes ont tendance à être riches en action. Les deux équipes ont marqué lors de leurs cinq dernières rencontres, avec un total de 22 buts. La moitié a été inscrite la saison dernière, lorsque Barcelone a gagné 4-3 à domicile, mais n'a pu faire que 2-2 à Vigo.

La forme actuelle du Barça et ses problèmes défensifs suggèrent un autre match riche en buts dimanche. Il est à noter que 93 % des matchs du club catalan cette saison, toutes compétitions confondues, ont produit au moins trois buts. Leurs six derniers matchs ont vu un total de 28 buts.

Celta prend également des risques et essaie de jouer de manière agressive quand c'est possible. Leur attaque montre des signes plus clairs de bon fonctionnement récemment, alors que les recrues estivales commencent à s'adapter.

Pronostic 1 Celta Vigo vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

La défense du Barça à nouveau en difficulté

TextLes visiteurs ont une nouvelle inquiétude concernant la blessure d'Eric Garcia, qui a peut-être été leur défenseur le plus convaincant cette saison. Ils ont encore commis des erreurs en Belgique en milieu de semaine, tandis que leur ligne haute reste exposée. L'équipe de Flick n'a pas gardé sa cage inviolée depuis neuf matchs.

Cela renforcera la confiance offensive du Celta. Les Galiciens ont marqué au moins deux fois lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont créé 1,0 xG ou plus dans chacun de leurs huit derniers matchs, après ne l'avoir fait que dans deux de leurs huit premiers matchs.

Ils ont aussi la vitesse pour frapper Barcelone en contre, notamment avec Bryan Zaragoza, qui a un excellent bilan contre cette opposition. Le court délai ne devrait pas poser de problème non plus, car Claudio Giráldez a tendance à effectuer de nombreux changements d'un match à l'autre.

Pronostic 2 Celta Vigo vs Barcelone : Celta Vigo pour marquer plus de 1,5 buts à une cote de 2,40 sur Winamax

Iglesias cible pour les hôtes

L'un des nombreux joueurs reposés par Giráldez en Croatie en milieu de semaine était Borja Iglesias. Il a été la principale menace offensive du Celta, ayant marqué quatre fois en Liga cette saison. Il marque à un rythme d'un but toutes les 164 minutes.

Iglesias a également marqué deux fois en Ligue Europa et sera impatient de marquer davantage ce week-end. Sa forme impressionnante lui a récemment valu un rappel dans l'équipe d'Espagne, avec l'attaquant du Celta visant à jouer en Coupe du Monde.

Il peut aussi être encouragé par la manière dont les attaquants adverses ont prospéré contre Barcelone récemment. Les visiteurs semblent vulnérables au cœur de leur défense, l'attaquant de Bruges Nicolo Tresoldi ayant marqué après seulement six minutes mercredi. Les attaquants Gonçalo Ramos, Isaac Romero, Rafa Mir, Kylian Mbappé et Ayoub El Kaabi ont également marqué contre le Barça depuis le début du mois d'octobre.