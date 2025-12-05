5 choix BTTS de valeur en Europe et au Brésil ce week-end

Voici un aperçu de certains des meilleurs paris BTTS de ce week-end. Les choix incluent des matchs en Serie A, en La Liga, en Premier League et en première division brésilienne.

Les deux équipes marquent Cotes Lazio vs Bologne 1.83 Alavés vs Real Sociedad 1.90 Athletic Club vs Atletico Madrid 1.78 Brighton vs West Ham 1.58 Botafogo vs Fortaleza 1.62

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Lazio vs Bologne

Parier sur BTTS dans les matchs de la Lazio n'a pas été rentable cette saison. Cependant, il y a des raisons de penser que cela pourrait changer ce week-end, créant ainsi une opportunité de pari.

Bologne a marqué régulièrement lors de ses déplacements, avec une moyenne de 1,71 but par match à l'extérieur en Serie A, légèrement supérieure à leur moyenne générale de 1,69. Seul Naples peut surpasser leur total xG à l'extérieur de 9,2.

Cependant, leur défense peut être vulnérable, ayant concédé 10,0 xG lors de leurs déplacements. L'équipe aborde également ce match après une défaite surprise 3-1 à domicile contre le Cremonese.

La Lazio affiche une moyenne impressionnante de 2,00 buts par match à domicile en championnat. Compte tenu de ces facteurs, parier sur les deux équipes qui marquent semble offrir de la valeur avec une probabilité implicite de 50 %.

Alavés vs Real Sociedad

BTTS a été un pari gagnant dans tous les six derniers matchs de la Real Sociedad en La Liga. Après un début de saison lent, ils ont commencé à offrir plus en attaque sous leur nouvel entraîneur Sergio Francisco.

Leur dernier match de championnat s'est terminé par une défaite spectaculaire 3-2 contre Villarreal, où la Real a tenté 21 tirs au total. Ils se sont améliorés avec Brais Mendez, Jon Gorrotxategi et Carlos Soler formant un trio de milieu de terrain solide.

Les vulnérabilités défensives demeurent, avec seulement une seule feuille propre en championnat. Igor Zubeldia, leur défenseur central le plus convaincant, est un doute majeur pour ce match. Les autres défenseurs Jon Aramburu et Duje Caleta-Car ont également eu des problèmes de forme physique cette semaine.

Alavés joue un style plus prudent, mais ils ont créé 1,6 xG à l'extérieur contre Barcelone le week-end dernier. Une performance similaire dans ce derby basque pourrait amener les deux équipes à marquer.

Athletic Club vs Atlético Madrid

C'est le deuxième match d'une série très difficile à domicile pour l'Athletic Club. Ils ont perdu 3-0 contre le Real Madrid en milieu de semaine et reçoivent le PSG en Ligue des champions mercredi. Les blessures ont laissé Los Leones avec un effectif insuffisant pour gérer un tel calendrier.

Ces facteurs suggèrent que l'Atlético Madrid pourrait prolonger les difficultés des hôtes. Cependant, les visiteurs ont eux-mêmes des problèmes de sélection défensive. José Maria Gimenez est blessé, tandis que son coéquipier défenseur central Robin Le Normand est peu susceptible d'être suffisamment en forme pour débuter.

Cela pourrait conduire Clément Lenglet à continuer après une prestation hésitante lors de la défaite 3-1 contre Barcelone mardi. Le jeune Marc Pubill pourrait également obtenir une place en défense centrale, compte tenu de l'absence de Gimenez. Cela offre un peu d'espoir à l'Athletic.

Les Basques ont marqué deux fois ou plus lors de quatre de leurs six derniers matchs à domicile contre l'Atleti. Ils auront également le meilleur buteur de la saison dernière, Oihan Sancet, à nouveau disponible ce week-end. Par conséquent, de la valeur peut être trouvée sur le marché BTTS dans ce match.

Brighton vs West Ham

L'Amex a été l'un des meilleurs stades pour voir des buts en Premier League cette saison. Il y en a eu sept en milieu de semaine, alors qu'Aston Villa est revenu de l'arrière pour gagner 4-3. En général, leurs matchs à domicile en championnat comptent en moyenne 3,57 buts par match.

Les Seagulls ont marqué la majorité de ces buts, avec une moyenne impressionnante de 2,17 par 90 minutes. Cependant, seules trois équipes ont concédé plus de fois que l'équipe de Fabian Hurzeler à domicile. Cela devrait encourager une équipe de West Ham qui s'est améliorée depuis la nomination de Nuno.

Les visiteurs n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Pendant ce temps, les deux équipes ont marqué dans cinq des six derniers matchs des Hammers. Cette tendance semble susceptible de se poursuivre malgré cette opposition.

Botafogo vs Fortaleza

Au Brésil, c'est le dernier week-end de la saison. Botafogo lutte pour une entrée directe dans la phase de groupes de la Copa Libertadores. Pendant ce temps, Fortaleza se bat contre la relégation et pourrait avoir besoin d'un résultat dans ce match délicat à l'extérieur pour survivre.

Si l'on en croit les dernières semaines, on peut s'attendre à ce que les hôtes prennent des risques et jouent de manière offensive. Lors de leurs quatre derniers matchs, les deux équipes ont marqué au moins deux fois. Les matchs à domicile de Botafogo en championnat ont en moyenne 3,17 buts par 90 minutes cette saison.

Ils sont l'équipe la plus forte, mais Fortaleza est dans une forme éblouissante. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs et sont sur le point de réaliser une grande évasion. Ayant marqué dans chacun de leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, les visiteurs devraient au moins figurer au tableau d'affichage.

