Bruges - Arsenal : Succès des Anglais dans un match offensif ? Profitez de la cote boostée sur une victoire des Gunners avec des buts des deux côtés !

Parions Sport propose une cote boostée qui mise sur une victoire des Gunners, mais dans un match ouvert où l'équipe locale marquera également : "Arsenal gagne et les 2 équipes marquent (BTTS)", avec une cote qui passe de 2,50 à 2,90 ! Cette offre est limitée à une mise maximale de 25€.

Cette offre est idéale pour ceux qui anticipent une victoire d'Arsenal grâce à sa puissance offensive, tout en tenant compte de la capacité du Club Bruges à marquer à domicile.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combine deux événements : la victoire de l'équipe favorite (Arsenal) et le fait que les deux équipes trouvent le chemin des filets (BTTS). La cote, boostée à 2,90, rend ce scénario d'autant plus attractif.

⭐ Arsenal, favori de la rencontre : Les Gunners possèdent une attaque de premier plan capable de marquer plusieurs buts à l'extérieur, ce qui rend la victoire très probable.

: Les Gunners possèdent une attaque de premier plan capable de marquer plusieurs buts à l'extérieur, ce qui rend la victoire très probable. 🏟️ La riposte de Bruges à domicile : Le Club Bruges, jouant devant son public en Europe, est souvent capable de livrer une prestation d'honneur. Marquer un but est un scénario courant dans ce type de confrontation. Le scénario du 2-1 ou 3-1 est ainsi valorisé.

: Le Club Bruges, jouant devant son public en Europe, est souvent capable de livrer une prestation d'honneur. Marquer un but est un scénario courant dans ce type de confrontation. Le scénario du 2-1 ou 3-1 est ainsi valorisé. 💰Un rendement revalorisé : Le pari "Victoire et BTTS" est très populaire car il anticipe un match à rebondissements. L'augmentation de la cote de 2,50 à 2,90 est significative, offrant un excellent potentiel de gain si Arsenal s'impose dans ce duel offensif.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Parions Sport. Le pari spécial "Arsenal gagne et les 2 équipes marquent" sera mis en avant avec sa cote boostée. Placez votre mise (jusqu'à 25€) et préparez-vous à une soirée de football animée ce soir !

