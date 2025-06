Pronostic Belgique vs Pays de Galles 09/06/2025 : un match nul à envisager

Belgique vs Pays de Galles

3 pronostics pour Belgique vs Pays de Galles le 9 juin 2025, dont une cote attractive à 4,30 sur l’issue du match de qualification de la CDM.

La Belgique vise à continuer sa domination en qualifications pour la Coupe du Monde tandis que le Pays de Galles espère créer la surprise. Les Dragons parviendront-ils à accomplir l'exploit lundi soir ?

Pronostic Belgique vs Pays de Galles : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Belgique vs Pays de Galles

Les deux équipes marquent - Oui 1,88 avec Winamax

Nombre exact de buts du Pays de Galles - un but 2,35 avec Winamax

1x2 - Match nul 4,30 avec Winamax

Nous prévoyons un match nul 1-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Belgique peut désormais se concentrer pleinement sur la qualification pour la Coupe du Monde. Elle a conservé sa place en Ligue A de la Ligue des Nations de l'UEFA avec une victoire serrée 4-3 au total contre l'Ukraine. Elle a disputé un match d'ouverture contre la Macédoine du Nord le week-end dernier et jouera contre le Pays de Galles lundi soir.

Les Diables Rouges n'ont pas perdu un match de qualification pour la Coupe du Monde depuis octobre 2009, avec 23 victoires et cinq nuls. Ne pas terminer dans les deux premiers du Groupe J serait une énorme surprise, car ils ont dominé le classement lors de leurs trois dernières campagnes de qualification pour la Coupe du Monde.

Ils pourraient décrocher leur quatrième titre consécutif cette année s'ils continuent sur cette lancée. Cependant, ils peinent encore à trouver leur rythme sous Rudi Garcia.

Le mandat de Craig Bellamy en tant qu'entraîneur du Pays de Galles a été très différent. Il est resté invaincu lors de ses huit premiers matchs à la tête, avec quatre victoires et quatre nuls, jusqu'à leur match contre le Liechtenstein.

Les Dragons sont en lice pour se qualifier pour deux Coupes du Monde consécutives pour la première fois. Mis à part Bellamy, le Pays de Galles n'a été battu que deux fois en qualifications pour la Coupe du Monde depuis septembre 2013. Ils ont remporté 12 matchs et fait 10 nuls, ce qui signifie qu'ils pourraient causer de sérieux problèmes aux hôtes.

Les effectifs probables pour Belgique vs Pays de Galles

🇧🇪 Composition attendue de Belgique : Sels ; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper ; Vanaken, Raskin, De Bruyne ; Trossard, Doku, Lukaku

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Composition attendue de Pays de Galles : Darlow ; Thomas, Mepham, Rodon, Davies, Williams ; Johnson, James, Sheehan, James ; Broadhead

Défense perméable

L'entraîneur belge Rudi Garcia doit résoudre le problème majeur de la fuite dans sa défense. Ils n'ont réussi à garder qu'une seule fois leur cage inviolée lors de leurs neuf derniers matchs internationaux. Le Pays de Galles pourrait profiter de leur ligne défensive actuellement vulnérable.

De plus, ils ont du mal dans le dernier tiers offensif. Ils ont marqué seulement cinq buts en autant de matchs, soit une moyenne d'un but par match. Cependant, ils ont toujours réussi à trouver le chemin des filets contre le Pays de Galles.

En fait, les deux équipes ont marqué lors de leurs cinq dernières confrontations directes. Par conséquent, c'est un pronostic probable pour leur prochain affrontement. Les trois derniers matchs du Pays de Galles, à l'exception de celui contre le Liechtenstein, ont produit des buts des deux côtés.

De plus, cinq de leurs sept derniers matchs internationaux ont vu les deux équipes marquer.



⚽Pronostic 1 Belgique vs Pays de Galles : Les 2 équipes marquent - Oui 1,88 avec Winamax

Le Pays de Galles pour marquer une fois

Le Pays de Galles a marqué neuf buts lors de ses cinq derniers matchs, soit une moyenne de 1,8 but par match. Cependant, ils n'ont marqué que cinq fois lors de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur. Par conséquent, percer la défense des hôtes plus d'une fois pourrait être difficile.

Parmi les trois dernières équipes à avoir marqué à l'extérieur contre la Belgique, seule la France a marqué plus d'une fois. L'Italie et Israël n'ont pu inscrire qu'un seul but.

Fait intéressant, le Pays de Galles a marqué exactement une fois lors de cinq de ses six dernières rencontres avec les Diables Rouges. Par conséquent, les troupes de Bellamy pourraient probablement célébrer un seul but lundi soir.

Pronostic 2 Belgique vs Pays de Galles : Nombre exact de buts du Pays de Galles - un but 2,35 avec Winamax

Rivaux de force égale

Avant la victoire 3-0 de la Belgique à domicile contre l'Ukraine, elle avait enchaîné quatre défaites consécutives, dont une défaite 3-1 contre l'Ukraine. De plus, Israël a apprécié marquer contre les Diables Rouges fin de l'année dernière.

La confiance dans l'équipe sera probablement faible, quel que soit leur résultat contre la Macédoine du Nord. De plus, ils affronteront une équipe qui se renforce à chaque match sous leur nouvel entraîneur.

Le Pays de Galles a remporté trois de ses cinq derniers matchs avant le match du week-end, et ils seront impatients de sécuriser leur place pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Leur forme actuelle suggère qu'ils seront des adversaires coriaces lundi.

Leurs six dernières confrontations directes sont également partagées, chaque équipe remportant deux victoires et faisant deux nuls. Ces deux matchs nuls se situent entre deux victoires belges, tandis que la dernière victoire du Pays de Galles contre cet adversaire remonte à 2016.

Ils pourraient se neutraliser et décrocher un point dans leur match crucial de qualification pour la Coupe du Monde.