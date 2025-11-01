Pronostic Barcelone vs Elche 02/11/2025 : Fermin pour marquer dans une victoire étroite à domicile

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs marquent et rivalisent jusqu'à la mi-temps, et que Fermin Lopez représente une menace de but.

+

Pronostic Barcelone vs Elche : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Elche

Les deux équipes marquent à une cote de 1,62 sur Winamax

1ère mi-temps - Match nul ou Elche à une cote de 2,25 sur Winamax

Fermin Lopez marque à tout moment à une cote de 2,70 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-1 Elche

Pronostic des buteurs : Barcelone – Fermin Lopez, Ferran Torres ; Elche – Rafa Mir

C'est le premier match de Barcelone depuis une défaite 2-1 contre le Real Madrid dans le Clasico. Avec plusieurs joueurs absents, ils ont eu du mal face à leurs grands rivaux. L'équipe de Hansi Flick a maintenant perdu trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Cela donnera de l'espoir à une équipe d'Elche qui a bien performé à son retour à ce niveau. Sous la direction de l'ancien assistant du Barça, Eder Sarabia, ils n'ont perdu que deux fois lors de leurs 11 sorties compétitives cette saison. Ils abordent ce match après une victoire 4-0 contre Los Garres en Copa del Rey.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Elche

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsi, Koundé, Casado, De Jong, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran

Composition attendue de Elche : Peña, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Neto, Febas, Aguado, Núñez, Rodríguez, Mir

Les deux équipes marquent à l'Estadi Olímpic

Ce match met en scène deux équipes qui aiment faire circuler le ballon et dicter le jeu autant que possible. La possession moyenne de 70,9 % de Barcelone est la plus élevée de La Liga, mais Elche est troisième avec 59,7 %.

Les visiteurs viendront dans la capitale catalane et chercheront à jouer leur jeu naturel autant que possible. Cela pourrait créer un match ouvert, et Elche sentira une faiblesse dans la défense locale.

Barcelone a semblé vulnérable face aux équipes qui cassent et attaquent le cœur de leur défense. Ils n'ont gardé qu'une seule feuille blanche en neuf matchs toutes compétitions confondues et ont concédé plus de 1,5 xG dans quatre de leurs cinq derniers matchs. Les deux équipes ont marqué lors de leurs sept derniers matchs.

Pronostic 1 Barcelone vs Elche : Les deux équipes marquent à une cote de 1,62 sur Winamax

Elche pour rivaliser au moins jusqu'à la pause

De loin le meilleur des clubs nouvellement promus, Elche s'est adapté à jouer à ce niveau. Même en déplacement, ils ont été compétitifs, leur style patient leur permettant de prendre pied dans chaque match.

La défense des Franjiverdes a tendance à bien faire jusqu'aux dernières étapes des matchs. 50 % des buts qu'ils ont concédés à l'extérieur cette saison sont survenus après la 75e minute. Ils étaient à égalité à la pause dans trois de leurs cinq matchs à l'extérieur.

Deux des quatre matchs de championnat à domicile de Barcelone ont également été à égalité à la mi-temps. Cependant, l'équipe de Flick a été bien meilleure après la pause. Ils ont marqué huit buts et n'ont concédé aucun but en seconde mi-temps en La Liga.

Pronostic 2 Barcelone vs Elche : 1ère mi-temps - Match nul ou Elche à une cote de 2,25 sur Winamax

Fermin pour marquer à nouveau

Avec Raphinha sur la touche et Robert Lewandowski probablement seulement sur le banc à son retour de blessure, le Barça est légèrement à court d'options offensives. Ferran Torres et Lamine Yamal ont également eu du mal à s'imposer lors du Clasico le week-end dernier.

Heureusement pour Flick, Fermin Lopez s'est récemment remis de blessure et est aussi affûté que jamais. Le joueur de 22 ans a marqué quatre buts lors de ses deux derniers matchs. Il a enregistré huit tirs au total lors de ces matchs contre l'Olympiacos et le Real Madrid, touchant la cible à tous sauf un.

Le record de buteur de Fermin depuis un rôle avancé au milieu de terrain a également été impressionnant sur une plus longue période. Il marque en moyenne un but toutes les 178 minutes en La Liga depuis ses débuts au début de la saison 2023/24.